На рынке существует всего пара компаний, что долгое время держится на вершине олимпа, а в технологическом сегменте и того меньше. Вспоминаем Apple. С ее банкротством в конце 90-х. Вспоминаем Intel и его регулярные штрафы за злоупотребление доминирующим положением. Говорим о eBay и конкуренции с Amazon. Много длинных историй.

Предисловие

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Долгое время являлся ярым поклонником ноутбуков Sony Vaio. Элегантность исполнения и высочайшее качество сменилось упадком и продажей бренда. Это единственный бренд к которому испытывал возвышенные чувства. Только перед ним приклонялся и только ему прощал все косяки и недоразумения. Ни камеры, ни телефоны, ни телевизоры, ни консоли... Префикс "Sony" не давал никаких преимуществ.

Былое из древних времен

PlayStation первого и второго поколения мне не интересны и их лишь мельком упомяну в сегодняшней истории. Японцы удачно вошли на умирающий рынок и воспользовались своим технологическим доминированием. Мало кто помнит, но в марте 2000 года произошел крупнейший обвал фондового рынка США. Лопнул экономический пузырь "Дотком" компаний. Инвесторы моментально ушли из технологического сектора и перевели свои деньги в другие отрасли. В это же время происходит 11 сентября. Все компании, опиравшиеся на американский IT-рынок, рухнули в капитализации и остались без штанов. Главный рынок игровой станции оставался в Японии и она единственная не пострадала от череды событий.

PlayStation 3

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Самый интересный момент сегодняшнего повествования. Многие блогеры и лидеры общественного мнения любят вспоминать прошлое и рассказывать интересные байки об устройстве. Вот некоторые из них:

Консоль за 600 баксов была слишком дорогой и японцы с ума сошли с таким прайсом. Фраза "найди вторую работу" часто употребляется; Архитектура консоли была слишком сложной и разработчики не могли ее освоить; Игры на Xbox 360 выглядели лучше;

У вас в голове такие же мысли? Вы придерживаетесь аналогичных воспоминаний? Правда жизни такова, что microsoft начала информационную войну и делала бесчисленные вбросы, дабы подорвать доверие к конкуренту.

Это цитата из Википедии:

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А это скриншот из эксклюзива для Xbox 360 под названием Sensible World of Soccer. Во время матча на билбордах пускается реклама "правильных" сайтов об играх. Их всего семь. Совпадения случайны.





По поводу выше обозначенных мифов:

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600 баксов стоила старшая консоль, но существовала еще и младшая за 500. Со сменным веником, блюреем, цифровым HDMI и другими плюшками, что отсутствовали у американской коробки. Но и это не все. Как старшая, так и младшая модели включали в себя сразу 2 консоли. За указанную сумму вы получали PS2 и PS3. И самую большую библиотеку игр на момент выхода.

Сложная архитектура. Самый смешной вброс в истории. Правда жизни такова, что обе консоли базировались на одной и той же платформе PowerPC от IBM. В них были отличия, но не на столько серьезные, как нам рисуют в средствах массовой информации. Современные эмуляторы PS3 и XBOX говорят о многом.

Игры на Xbox 360 выглядели лучше. Некоторые делают оговорку "на старте". Но оговорку редко кто слышит. На японском гаджете игры выходили через Blu-ray диски с нормальными текстурами, в то время как на коробоксе были DVD с пережатыми и порезанными картинками. Заходим на любой трекер с играми и смотрим размеры файлов. До 7гб - возможны варианты. Больше 7гб - картинка лучше у Sony. Правило работает в 99% случаев. Японская мультиплатформа всегда выглядела лучше. Про эксклюзивы и речи не идет - небо и земля. Но в сознании у большинства осталась только первая часть "вброса".

С дивана лучше видно

PlayStation Vita разошлась тиражом в 15 млн штук. Неимоверно низкий показатель и неприемлемый результат для Sony. Провал. Ничего другого на ум не приходит. Ностальгия и разочарование. И должен согласиться с подобным мнением. Только у провала есть причина и она ни как не связана с Sony и ее деятельностью.

11 марта 2011 года в Японии происходит крупнейшая техногенная катастрофа в XXI веке. Землетрясение, цунами и взрыв на атомной электростанции Фукусима.

За трагедией следует обрушение экономики острова. С 2011 по 2013 годы ВВП страны теряет 30%. Многие не понимают, что это означает. Для примера приведу дефолт в России 1998 года. Его последствия были минимальными на фоне трагедии Японии.

Страна восходящего солнца является родным для консоли и ее некому покупать. Игры для нее выпускать некому и нет на это денег. Не до жиру.

Аналогичная ситуация происходит с Nintendo Wii U. На домашнем рынке ее некому покупать, а на внешнем никому не интересна из-за низкой популярности.

PlayStation 4

Весь цикл идет как по учебнику. Четко выверенные шаги и решения. Некоторые думают, что сила игровых устройств в их эксклюзивах. Но нет. Сила игровой станции в последовательности принятых решений. Все четко по плану.

Через пол года со старта появляется сервис PS now. На новом устройстве доступны игры с предыдущего поколения. Конкурент подумает об этом через 2 года;

В середине жизненного цикла выходит Pro версия консоли. Конкурент снова опоздает на год;

Выход VR устройства совпадает с пиком интереса к технологии во всем мире;

Ранний анонс эксклюзивов и появление шедевров 8 поколения;

Планомерное снижение цены на устройство;

Одно решение принималось за другим. Не было ни одного спонтанного шага. Все четко, выверено и последовательно. Конкурент в это время метался из стороны в сторону и регулярно менял свое видение будущего.

Коллаборация

Представители игровой станции сделали ход конем. Сперва заключили соглашение с Бобби Котиком на Call of Duty. Самая популярная игра обрела "плюшки" только для одной платформы. Бонусом добавили несколько переизданий классики. Далее последовало сотрудничество с Тимом Суини. В Fortnite регулярно появляются герои из знаковых проектов от внутренних студий Sony.

Далее последовали "Человек-паук: Через вселенные", "Анчартед: На картах не значится", "Последний из нас".

Мало кто задумывается, но рекламные бюджеты медиа проектов достигают невидимых масштабов. И Sony совмещает эти затраты у нескольких проектов. Рекламируя детский мультфильм, параллельно рекламируется игра с теми же героями и устройство для игр. Экономия средств в чистом виде. Не все люди - геймеры, их не касается маркетинг игр. Если зайти с другой стороны, то можно привлечь внимание.

Конкурент моментально нашел денег на свои экранизации... Только они не совпадают с релизом игр и качество ниже плинтуса.

Sony PlayStation 5

Минорное обновление модельного ряда. Классическое развитие линейки устройств. НИЧЕГО лишнего. Без новых фишек и изюминки. Все то же самое, только лучше. Без экспериментов и сомнительных решений. Классическое поведение монополиста на рынке. Самураи конкурируют исключительно сами с собой. Пока конкурент судорожно ищет варианты своего обогащения, в стане синих покой и умиротворение. Яркий пример можно рассмотреть в подписке PlayStation Plus. Более дорогая четко определяет свою принадлежность в модельном ряду. Платишь больше - получаешь больше. Нет никаких "Если" и "Возможно". Четко и прямолинейно.

У конкурента то в лес, то по дрова. Три базовые версии Xbox Game Pass и одна старшая. Как вам игра Sea of Thieves, которая есть в подписке Xbox Game Pass для консолей? Но запустить ее вы сможете только на ПК. Либо докупите еще одну подписку Xbox Game Pass core, которая входит в подписку Максимальная.

Я не чувствую эксклюзивов

Пошел четвертый год, но общественность еще не рассмотрела эксклюзивы от внутренних студий. Они, как бы есть, но не считаются. Выглядят очешуительно, но не срывают башню.

Забавно слушать некоторых "балаболов" с аналитикой уровня "БОГ". Именно в такие моменты понимаешь некомпетентность ораторов и их удаленность от консольных игр.

Sony - платформодержатель. 90% выручки получает от предоставления сервисов. Ее задача - максимизировать число пользователей в своих сервисах. Чем больше продано устройств, тем больше база "потенциальных клиентов". Чем больше база, тем больше транзакций и отчислений. Логика без скрытого смысла.

Напомню о существовании другого платформожержателя. Ларечек Steam в лице корпорации Valve. Габен 15 лет пытается выпустить Half-Life 3. Делает ремастеры и ремейки (DOTA 2 и Counter-Strike 2). Хорошо это или плохо? Если вам предложат выбор или Полураспад 3, или магазинчик - что вы предпочтете? Эксклюзив или игровую платформу? Проекты от внутренних студий - это качественная реклама для привлечения внимания и не более того. Если бы самураи пожелали на них зарабатывать, то сотни дополнений, шкурок, сизенпаков моментально нарисовались везде и всюду.

Все играли в "Жизнь после". Для увеличения монетизации не составит никакого труда добавить в нее облики для персонажей, шмотки, мотоциклы, оружие, новых зомби, возрождающиеся орды. В игре все готово для "расширения" контента. Клепай раз в пол года по новому квесту. Но во всех изданиях минимальная разница, только плюшки вне рамок игры.

Феномен PlayStation

Одним словом его можно описать как "Стабильность". Покупая устройство вы точно знаете, что с ним будет через 5 лет. Если анонсируют игру, вы точно знаете ее качество. Если обещают удивить, то всегда держат слово. Деньги - это хорошо, а доверие потребителей - это абсолют.

Регулярно появляются сливы и вбросы. Лимит ДОВЕРИЯ опровергает их все. Если что-то плохо выглядит, просто ты не обладаешь всей полнотой картины. Именно такая уверенность и делает PlayStation популярной.