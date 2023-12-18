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Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam

Слова и красивые истории — это очень хорошо, но нам нужны пруфы! Билли! Гони пруфы! Тогда и будем делать выводы
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В июне 2023 года провел небольшой эксперимент и задокументировал некоторые события. Простая математика с пруфами и разбор на составляющие. Финансы вложены. Операции проведены. Денежки получены. Наглядный пример без воды и лирики.

Предисловие

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У меня есть такое хобби: "Страдать фигней, пока никто не видит". Вместо сотен часов в Dota 2 или Counter-Strike изучаю и углубляюсь в различные темы с головой. Бесполезные и редко применимые в повседневной жизни.

Иногда выходит что-то занимательное и хочется рассказать об этом окружающим. Сегодня именно такой вариант. Получил пару копеек и рассказываю, как это сделал. Перед тем, как оценить все нижесказанное, стоит углубиться в далекую-далекую историю.

Долгий путь

Это мой аккаунт в денежном выражении и его примерная стоимость. Красным выделена стоимость всех игр по полному прайсу, зеленым помечена минимальная стоимость, если брать на максимальных скидках. Без учета региональных ограничений. Типичный аккаунт рядового геймера со стажем.

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Но это только на первый взгляд. Ведь для понимания картины нужен еще один снимок экрана из того же самого профиля. Использование внешних средств. Та сумма, которую потратил на аккаунт в действительности.

За 12 лет из моего кармана на все игры для персональных компьютеров было потрачено всего 6,83 доллара США, но игр куплено на значительно большую сумму. 

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В ларечке Дядюшки Габена есть много разных механизмов для заработка. Одни очевидные, другие не очень. Пара копеечек тут, пара рубликов там и вы царь горы с огромной библиотекой без серьезных вложений. Смешные обзоры и "методы" с ничтожным выхлопом легким мановением превращаются в приличные результаты.

Ферма и мультиаккаунты

Масштабируемость — это главный принцип для понимания всего происходящего. Вы можете создать сотни и тысячи аккаунтов и копеечные выгоды умножить в сотни и тысячи раз. 10 лет назад это было нереальным и непонятным явлением, но уже сегодня существуют сотни различных инструментов для решения рутинных задач. Перечислю некоторые, но сделаю оговорку. Использование инструментов, упомянутых в этом материале, вы осуществляете на свой страх и риск. Все финансовые потери, что могут у вас случится — это ваша личная проблема.

Где взять аккаунт с разблокированной торговой площадкой

За долгое время своей просветительской деятельности удивился глупости и шаблонности мышления подавляющего числа "мамкиных бизнесменов". Элементарные вещи им приходится разжёвывать и класть в рот.

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Самый простой способ: "Покупка игр через подарок". Вы покупаете игры. Много или мало, но это случается. Купите игру с "голого" аккаунта на свой основной через пересылку подарка. Вам необязательно это делать с сотнями и тысячами аккаунтов здесь и сейчас. Создайте ферму. Зарегистрируйте и настройте все и вся. Постепенно, по мере необходимости, покупайте игры, которые вам нужны и все аккаунты вы разблокируете за пару лет без лишних трат. Можно покупать игры друзьям и знакомым (если они вернут вам всю денежку на вашу карту).

Вы не хотите столько ждать? Значить есть вероятность, что вы бросите затею через пару месяцев. Траты будут лишними и неуместными.

Стартовые позиции и баланс кошелька

Так как мы договорились делиться пруфами, нужно зафиксировать точку отсчета. Финансовые показатели до старта последней распродажи. У меня на балансе было примерно 485 рублей.

Зимняя и летняя распродажа

Помимо хайпа у данных мероприятий есть особенность (наблюдалась последние 8 лет). Для вовлечения пользователей и увеличения потока покупателей Steam проводит разные конкурсы с небольшими подарками. При прохождении конкурсов вам выдают значки, опыт и карточки распродажи. Каждая карточка стоит от 2 до 4 рублей. Долгое время это было 42 карточки и суммарно около 100 рублей с аккаунта. Но добрый Дядюшка Габен прознал, что его немножко надувают и сократил денежное вознаграждение до 14 карточек и 30 рублей. 100 аккаунтов — это 3000 рублей чистыми.

Но есть еще один неочевидный вариант. Покупка мусорных игр. При стоимости игры в 5-6 рублей (а если брать в бандле, то еще дешевле) из них выпадают карточки, которые можно продать. На одной игре можно поднять 0,2-0,5 рублей чистыми. 100 игр на один аккаунт. 100 аккаунтов и копеечные доходы превращаются в приличные 2000-5000 рублей чистыми.

Думаете это все? Но нет. За каждую купленную игру вам начисляются бонусы. Мусорные и бесполезные, но кому-то нравится.

А еще дается опыт и поднимается уровень аккаунта. Снова мелочь, о которой не говорят, но чем выше аккаунт, тем выше шанс выпадения бонусного набора карточек. Чем больше игр на аккаунте, тем чаще что-то выпадает. Если говорить про отдельно взятый аккаунт — это ни о чем, но если масштабировать — бонус растет с каждой покупкой.

Вот я готовился к новогодней распродаже и выставил наборы карточек, что нападали с летнего сезона. Двадцать три набора. Мелочь, но она плюсуется к вышеописанному.

Маленькая цепочка крошек из разных мест накапливается и аккумулируется. Чуть-чуть тут, немножко там, капельку здесь.

Ферма Steam

Это программа, которая автоматизирует некоторые действия по управлению кучей аккаунтов. На одном персональном компьютере с одного IP одновременно рекомендуется запускать не более 100 подопытных. Valve начинает блокировать доступ и мешает деятельности.

Моя ферма на 9 аккаунтов в пике потребляет менее 100 мегабайт… Простое и интуитивно понятное управление с широкими возможностями. Я использую общедоступный бесплатный вариант, но есть и продвинутые платные экземпляры.


Безопасность аккаунта

Любой аккаунт с играми — это имущество, которое можно перепродать. У кого-то это игры на сотни долларов, а есть варианты с инвентарем, ключами и прочими ценностями. Такие плюшки — приятная "неожиданность" для злоумышленников. Чтобы не получить череду неприятностей и ваш аккаунт не увели, его необходимо обезопасить. Помимо "Логина" и "Пароля", Steam добавил двухфакторную аутентификацию. Временный пин-код с обновлением каждые 30 секунд. Хорошая вещь. Удобная... Не существует официальной версии для персональных компьютеров. Только для мобильных телефонов. Аутентификатор теряют гораздо чаще (а с ним и доступ к аккаунту), чем угоняют злоумышленники. Основная цель этого инструмента — уничтожение фермеров. Из-за введенных ограничений приходится использовать сторонние инструменты и доверять незнакомым людям свои данные доступа. В фермах есть инструмент, обходящий "двухфакторку". Фермы —  проверенные с хорошей репутацией. Только в любой момент при очередном обновлении может появиться функция "переслать файлы на сторонний сервер". 

Автор фермы понимал такой расклад и дал пользователю выбор, как сильно стоит доверять его творению. Тут на сцену выходит новая утилита для персональных компьютеров с расширенным функционалом. Двухфакторный аутентификатор с функцией автоматического подтверждения сделки на торговой площадке. Выставляя в трейд сотни и тысячи лотов, есть небольшая морока, что убивает весь оптимизм от содеянных операций.

Расширения для браузеров

Кроме самой фермы и аутентификатора, нужны инструменты для автоматизации процесса выставления лотов на продажу. Ручками продавать тысячи и тысячи предметов, с определением адекватной стоимости и маржинальности — бесполезная трата времени. Ушлые ребята давно придумали варианты взаимодействия с торговой площадкой.

И снова, существует несколько продвинутых инструментов от разных сообществ. Сам использую Steam Inventory Helper. Хороший инструмент, зарекомендовавший себя за долгие годы. Есть еще несколько подобных. Ребята торгуют шкурками и рекламируют сервисы. Предоставляют аналитику и предлагают различные выкладки. Для мелких карточек на 2-3 рубля это непринципиально, но если речь идет про 50-100 тысяч рублей, как у меня, то начинаешь прислушиваться к разным подсказкам. 

Помимо аналитики, расширение добавляет некоторый функционал в браузерную версию Steam и помогает с решением рутинных задач. Например, можно выставить на продажу сотни и тысячи лотов за один заход.

При выставлении товара на торговую площадку предоставит некоторую аналитику и проставит автоматически стоимость. Вы можете отрегулировать ее от ваших предпочтений (если нужна денежка здесь и сейчас, то занизив сумму) и выставить стоимость на рекомендуемых площадках с выводом средств из системы.

Экономия времени

Сотни аккаунтов и тысячи предметов отнимают море времени. Тратить час своей жизни на заработок 10 рублей — это смешно. Но есть огромное число инструментов, что помогают сократить таймлайн. Когда-то Генри Форд придумал "конвейер" и взорвал рынок автомобилей. Именно это и необходимо сотворить со Steam.

Почему мы говорим о Зимней распродаже

На небосводе сошлись сразу несколько факторов.

  • Спрос на карточки сильно возрастает и они растут в цене.
  • Большие скидки на мусорные игры.
  • Карточки распродажи.
  • Вы уделяете больше внимания и заходите в магазин за вкусняшками.

Совместив несколько факторов, факторы "потраченное время и полученный выхлоп" получают оптимальное соотношение. Если у вас сотни и тысячи аккаунтов, то вопрос неактуален, но если как у меня на любительском уровне между делом — золотая пара.

Результаты большой сезонной распродажи

Стоит отметить небольшой факт. Покупая мусорные игры и выбивая карточки, их можно тут же выставлять на продажу. На полученную денежку снова покупать игры и повторить процедуру несколько раз. Калькулятор вам в помощь.

Из 480 рублей, имевшихся на старте операции, с 9 аккаунтов получился прирост до 1430 рублей.

 

950 рублей чистыми на счет кошелька. Много это или мало? И снова вопрос упирается в масштабы. Прирост составил 290% за полгода. В банках максимальный депозит составляет 17% годовых. Маржинальность криптовалюты составляет около 60% в год с безумными вложениями.

Конечно, не все так однозначно. Эксперимент проводился не в чистой среде, изолированной от внешних обстоятельств. Был базис и опыт использования. Но даже с нулевым стартом можно достичь 60-70% выгоды при правильном подходе к вопросу. Вопрос лишь в желании и оптимизме.

Послесловие

Все выше сказанное — это не руководство к действию а повод к размышлению и углубленному изучению различных аспектов жизни, что вас окружает. Не болейте и будьте оптимистами.

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