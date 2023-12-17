Дядюшка Гейб спешит с сюрпризами и скидками к новогодним праздникам. Под елочкой окажутся подарки только для самых преданных фанатов и настоящих геймеров. Все остальные получат черные угольки и кукишь с маслом. Для жителей России и Беларуси прямо встает вопрос: "Быть или не быть"?

Предисловие

реклама





Я консольщик и 80% игр осваиваю за большим экраном с геймпадом в руках. В моем маленьком мире все просто - хватает 2-3 игр на целый год. Для ПК-геймеров картина мира сильно искажена. Множество соблазнов и препятствий. Чего только стоит "игры про запас", что после покупки никогда не будут запущены? Именно такие вопросы и надо решить ДО старта распродажи. Наша цель: "Минимум потраченных денег и максимум полученного удовольствия".

Белый лист желаемого

Самый главный инструмент для каждого пользователя Steam. Понравилась игра? Добавляем в закладки и откладываем покупку до "Лучших времен".

реклама





Великолепный инструмент для запоминания интересных проектов. Имеет скрытую и мало афишируемую функцию. Хочешь купить игру? Остановись! Добавь ее в закладки. На нее обязательно будет отличная скидка и тебе на почту придет уведомление. Помимо банальной "экономии" функция спасает от "импульсных" трат. Все виртуальные радости, в которые не собираюсь играть здесь и сейчас - отправляю в папку желаемого. Спонтанные покупки - это ЗЛО. Реклама и гвалт в инфополе подталкивают к лишним тратам. Как только пройдет хайп и вы сможете взвешенно делать покупки - тогда и стоит отовариваться.

Пять тысяч рублей (пятьдесят долларов)

До старта распродажи вы должны точно определиться с суммой, которую планируете потратить. Распродажи - это зло! На "скидках" вы можете (и будите) тратить денег больше, чем следовало. Развлечения - это хорошо. Но это не последний праздник и скидки будут повторяться. Снова и снова. Снова и снова. Имея чётко осознанную сумму вы не потратите денег больше, чем следовало. У каждого свой бюджет и представление о тратах. Но всегда должна быть планка и табу.

Сайты агрегаторы

Их много. Разные. В отличие от магазинчика Valve в них существует удобный поиск и фильтры. Магазинам выгодно, чтобы вы брали все подряд. Им выгодно продавать и не имеет значение, за что именно они получат деньги. Купили не то, что хотели? Отлично, в следующий раз вы совершите одну дополнительную покупку. Запутать и "всучить" - это основная цель торговых площадок. Сайты агрегаторы все упорядочивают и предлагают именно то, что вы ищите. Имеются десятки различных фильтров и настроек. Можно посмотреть колебания стоимости во времени и множество других параметров.

реклама









Есть дополнительная функция с отслеживанием стоимости в различных регионах. Агрегаторы сами пересчитывают валюты по внутреннему курсу магазина и выводят нужный результат.





Ограничения западных компаний

реклама





Гейб Ньюэл не поддержал западные санкции и Steam работает в России и Беларуси без ограничений. Но магазин - это сложная мозаика из множества элементов. Помимо самой площадки, есть издатели игр и платежные системы. Банки различных стран и множество посредников. Это накладывает некоторые ограничения, с которыми необходимо справиться самостоятельно.

Первое ограничение - платежная система, через которую вы планируете осуществлять покупки

Второе ограничение - региональные предпочтения продавца и его взгляд на ситуацию в мире.

Оплата за игры

Существует 4 варианта покупки игр. У каждого есть свои плюсы и минусы.

Покупка "гифта" через посредника. Самый удобный вариант, но у него большие риски. Можно совершить покупки с дисконтом в 10-15% от стоимости игры в магазине. Кто-то хочет вывести баланс с кошелька и помогает другим пользователям.

Пополнение баланса Steam чрез посредника, после чего вы совершаете транзакции с внутреннего кошелька. Существуют подарочные карты. Прямое пополнение через сервис посредника. Виртуальные кредитные карты с определенным номиналом.

Кредитная карта "правильного" банка. Люди любят Республику Казахстан и ее гостеприимство. Местные банки с удовольствием сотрудничают с гражданами, у которых российский паспорт и с удовольствием помогают в открытии банковских счетов. Это сложный вариант. Есть немного проще. В России около 50 иностранных банков, которые не попали под ограничения. Они все еще могут осуществлять международные переводы. Но не все. Нужно время, чтобы найти тот самый банк не под санкциями. Например, из Китая.

Любо любой другой, что есть недалеко от вашего дома. Минус в том, что нужно немножко побегать. Плюс в том, что не нужно делать отчисления посредникам с непонятной репутацией.

Шкурки из КСочки. Редко упоминается в широкой печати. С одной стороны - непонятные манипуляции, с другой - есть интересные предложения. Вот наглядный пример. Во время написания материала (подчеркиваю, так как цена прыгает в течение дня) Лот можно приобрести за 497 рублей. Этот же лот на торговой площадки здесь и сейчас готовы приобрести за 756 рублей (минус комиссия steam) чистая выгода составит 145 рублей или 30% от суммы платежа. То есть, во всех выше перечисленных вариантах вы платите стоимость и доплачиваете еще не много, а тут вы платите и вам досыпают сверху.

Минусов у данного пополнения два. При такой операции вам нужно 7 дней, чтобы продать шкурку (ограничения STEAM) и магазин должен быть проверенным (тут очень много мошенников). Цифры брал из проверенного лично мной магазина, так что они достоверные.

Распродажа начинается через несколько дней и у вас есть время найти способ пополнения кошелька.

Регион магазина

Тут все просто. Заходим в наш список "желаемого" и смотрим на доступность игры. Если игра недоступна, думаем о том, где мы сможем ее приобрести и сможем ли мы в том регионе пополнять баланс.

Многие посредники помогают с российским регионом Steam, а вот с другими у них есть некоторые ограничения. Тут лукавить не буду, ибо достоверно не знаю, но баланс Steam для всех стран один. При пополнении, магазин сам автоматически производит конвертацию из одной валюты в другую. В стародавние времена, для разблокировки торговой площадки Steam, пополнял баланс американскими подарочными сертификатами по 5 американских долларов и сервис автоматически их конвертировал и отображал на балансе сумму в валюте региона. Смена региона автоматически переводит одну валюту в другую (в данном примере белорусские доллары в российские рубли)

Если вы не можете пополнять и оплачивать игры в необходимой валюте, то смена региона лишена всякого смысла. Этот вопрос нужно провентилировать заранее. Во время распродажи никто вам помочь и проконсультировать не сможет. Служба поддержки будет в глубокой депрессии.

Помимо доступности и геополитических ограничений, можно посмотреть на ценообразование в разных странах и выбрать самый подходящий вариант. Если уж заморачиваться, так на полную и с финансовой выгодой.

Пиратство

Буквально вчера на одном информационном ресурсе разразилась полемика про "правильные" ресурсы и воровство контента. Не одобряю. Есть варианты взять "запрещенку", но проблема состоит в том, что ТОП ААА проекты имеют либо привязку к онлайну либо защиту Денува. Сам регулярно играю в Total War: Warhammer III... Существует взломанная версия этого проекта... с последним патчем от апреля 2022 года... Без патчей и 3 крупных дополнений. Спасибо. Сами играйте в такое.

Послесловие

Готовится к распродаже необходимо заранее. Вам нужно уточнить:

ваши финансовые возможности; ваши игровые потребности; вашу платежеспособность; ваши варианты обхода заморочек;

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Решив большинство вопросов вы получите максимум удовольствия от праздника и распродажи от Дядюшки Габена