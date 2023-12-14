В игре World of Tanks есть несколько специфических агрегатов с уникальным геймплеем. После 18 000 боев хочется чего-то нового, с новыми механиками не как у всех. Под это описание подходят танки "гибриды", где сочетаются характеристики от разных родов техники. Таких вариантов очень много и большинство рядовых геймеров воротят от них нос.

Предисловие

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У игры World of Tanks есть особенность - это рандом. К примеру, всеми любимый MAUS и его подтипы отлично чувствуют себя в узких коридорах и доминируют над всем, что им встречается, но как только появляется карта с большими открытыми пространствами доминатор превращается в кита, выброшенного на сушу. Аналогично с любым легким танком на узких городских улочках. Чистые варианты заточены под определенные условия боя. Гибриды немножко проигрывают в одних условиях, но великолепно чувствуют в остальных. Универсальность помогает подстраиваться под любые условия. Мои любимые танки:

WZ-111 он же Alpine Tiger - смесь среднего и тяжелого танка. Слабая броня компенсируется высокой подвижностью. При желании он может закружить тяжей или пойти "танконуть" в направлении средней техники. Лучший ТТ в игре, если вы не ломитесь в узкие городские проходы.

HWK 30 - забавно, но техника не попадает ни в один обзор ТОП "лучших" легких танков. Смесь ЛТ с топовым обзором и СТ с хорошим ДПМ. В лесистой местности он проигрывает "кустовикам", но там можно притвориться средним танком. В городских картах и в пустыне, с минимальной растительностью, у слепых "тихорей" нет ни единого шанса.

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Bat.-Châtillon Bourrasque - монстр разрывающий рандом. Это и светляк. Это и "куставая" ПТ-САУ. Это и застрельщик.

GSOR 1008 - отличная кустовая ПТ может и в средний танк превратиться. В зависимости от ситуации, может меняться и подстраиваться

Разнообразие и сочетание несочетаемого дарят новый геймплей и ощущения. Но это все лирика, мы пришли поговорить о монстре в лице Caliban.

Технические характеристики

Забавно, но это не обзор танка. Мы не на стриме или в рекламном агентстве. ТТХ имеют опосредованное отношение к данному материалу. Вкратце лишь упомяну - это тяжелый медленный танк без брони. Имеет барабан на 2 снаряда с фугасами на 850/180 урона и скоростью снаряда 350 и бронебой 600/282 и скоростью снаряда 500. Полная зарядка барабана 65 секунд (можно сократить до 43). Самая косая пушка среди всех на 8 уровне.

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Неимоверно специфический вариант. Играется очень просто. Садитесь на хвост самому тяжелому и самому бронированному танку в игру и бегаете за ним хвостиком. Подлавливаете супостатов, что решили "рашить" вашу сладкую парочку. 2 плюшек за весь бой достаточно. Если вы агрессивный парень - можно сделать 4 по 850 - это 3400. Если приноровиться и запастись терпением - можно показывать отличные варианты. Но нужно ЧУВТВОВАТЬ игру и ее ритм. Мало кто любит такой геймплей.

Caliban

Появился полтора года назад. Встречал в рандоме несколько раз и исчез. Неимоверно редкий зверек. Большинство стримеров обозначают его как альтернатива фугасницам КВ-2/Т49/XM551. По Trade-in обменял на свою первую 10-ку Объект 268 Вариант 5 и потопал катать.

Не играю и не умею рулить на тяжах. В основном быстрые легкие или средние танки. Толкаться в узких проходах с выцеливанием уязвимых мест - это не мое.

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Для сравнения приведу мой любимый WZ-111 Alpine Tiger, на котором у меня две отметки и больше 10 раз брал мастера. 54,43% побед.

Думаю, всем понятно, что я не статист и играю в свое удовольствие. Среднестатистический геймер, как и подавляющее число читателей. А теперь сравните показатели. Танк на котором не умею играть, по средним показателям на голову превосходит мой любимый агрегат. В моей статистике выше показатели только у ASTRON Rex и GSOR 1008.

Обзоры танка от стримеров

Ролики от специалистов делятся на 2 большие категории. Стримы по 2-12 часов и непосредственно обзоры. Вторые не смотрю, так как они не отображают сути вещей. А вот на стримах можно увидеть технику в действии без купюр. Сказано-сделано. Ставлю скорость просмотра 2-x и поглядываю, пока варганю пельмешки на кухне. Просмотр начал после того, как сбегал в бой 50 раз и имел некоторое представление про сие "недоразумение". Все, как обычно, и ничего нового. Восхищение фугасом в обзорах и тихое роптание в прямом эфире. Пока краем глаза не увидел "очередного блогера", что брал 3 отметки. Челлендж для статистов на 10-12 часов.

Вырезал кадр со стрима. Полное сведение. В прицеле ИС-5. Как думаете, какова вероятность попасть по такому танку в уязвимую точку при самой косой пушке в игре? Безусловно, и сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время.

Это первый выстрел по движущейся цели с полным сведением. Фугасом с пробитием 180 и скоростью полета снаряда 350 м/с. Попадание в борт, крит и поломанные гусеницы.

Это второй выстрел фугасом в лоб. Фугасом. В тяжелый танк. При сведении, где цель занимает 40% площади. Второй невероятный случай за 10 секунд в одном бою.

Примерно через 30 секунд (зарядка первого снаряда в барабан) делается третий выстрел по amx 90 105 на полном ходу с дистанции 150 метров.

Между кадрами менее 1/5 секунды. Желтая точка - это трассер от снаряда. Он пролетает мимо танка, но машина уничтожена. Спорный момент. Клиент игры мог не успеть отобразить попадание и трассер отрисовался как "несовершенство визуальной" и технической составляющей.

Интересно другое. На скриншотах виден круг сведения. Пушка у фугасницы Caliban - это САМАЯ косая пушка на 8 уровне. И "мастер" с нее сделал ТРИ снайперских выстрела подряд. Не просто в "яблочко" а с фугаса летящего со скоростью 350 м/с по параболе в уязвимую точку.

Забежав в другие бои был удивлен. Caliban стреляет как немецких средний танк. С кругом сведения в пол экрана, он выбивает маленькие "лючки" через пол карты. Фугасом пробивает тяжи в лоб. Статистика этого боя.

Это бой на мастера. Иногда такое бывает и все снаряды ложатся как надо. Но у "правильных" блогеров такой каждый бой. Можно быть каким угодно ровным и прокаченным игроком, но у Caliban есть особенность. Великий Белорусский Рандом (ВБР) на этот танк влияет МАКСИМАЛЬНО заметно. Сведение, точность и криты у этого танка находятся в самом ШИРОКОМ диапазоне среди всей, известной мне, техники...

ВБР и подкрутки у стримеров

Увеличение точности на 30% у немецких танков со снайперскими стволами заметить невозможно. Криты и увеличенный урон в моменте никто не увидит, так как надо собирать длительную статистику. Многие вещи завязаны на "эмоциональной оценке". А вот с Caliban и его супер-пупер ужаснейшей пушкой - подкрутки видны невооруженным глазом. Разброс СЛИШКОМ сильный и мельчайшее изменение точности видны моментально.

Стримеры

Неоднократно обращал внимание на особенность подавляющего числа стримеров по World of Tanks - это игроки "вторых" ролей, сидящие в точке прострела и ждущие своих жертв. Никогда не видел, чтобы опытный танковод устроил рейд по флангам противника и ураганил тылы. Только размеренное давление в лоб с изученных позиций. Все по выверенному шаблону.

У моего любимого HWK 30 (а с ним и немецкий бульдог) есть особенность - в борт он пробивает любую 10-ку на автоприцеле. Невероятное свойство. Такой же особенностью пользуется Bourrasque. В World of Tanks есть повышающий коэффициент за нанесение урона высокоуровненной технике. Риск оправдывает награду. А с ней и адреналин. Для стримеров такой подход не интересен. Или другой момент. VK 168.01 (P) - большой неповоротливый кит. А знаете, что это еще и лучший светляк на 8 уровне? На средних дистанциях трудно попасть в "ведро" на голове, а толстая лобовая броня и высокие показатели здоровья позволяют выдержать огромнейший урон. На "Алее" в Прохоровке, в "ромбе" удавалось впитать до 20к урона и выдать по 9к "насвета". Танк продавливания и выявления "кустовиков".

Прочее "мнение"

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Пересмотрел несколько обзоров и хихикал до упада. Есть часть блогеров, что целуют танк в попку и радуются ему, демонстрируя потрясающий геймплей. Снаряды ложатся "как по заказу" выдавая потрясающие цифры. Есть стримеры, что ведут отстрел через пол карты и они плюются от агрегата. Закостенелость сознания и подкрутки от издателя сотворили гремучую смесь. Мнение разделилось диаметрально противоположно. И тут я выпал в осадок... Они там вообще с ума все посходили. Профи и не знают как наслаждаться контентом. Мне танк понравился. Играю так, как мне удобно. Два пробития за бой - меня устраивают. Танк для кайфа. Сделал БАХ и можно в ангар. После 18 000 боев хочется чего-то нового. И пусть это кактус, но это новый кактус, который мне еще не приелся.