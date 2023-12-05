Фил Спенсер любит давать обещания и вдохновлять окружающих на бесконечное ожидание неизвестности. Кто-то принимает данную игру, а кто-то ворочать нос. Не имеет значение, являетесь вы фанатом консолей или нет - эти высказывания влияют на всех и каждого. Мусорные xbox game bar и Cortana тому прямые доказательства. Что еще могут учинить кудесники из Редмонда только Богу известно и Широкому Филу.

Предисловие

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У корпоративных менеджеров есть некоторые особенности поведения - их речи продуманы и выхолощены до безобразия. Им, одномоментно, надо пустить пыль в глаза и не взболтнуть лишнего. У Sony все просто, что вижу - то и пою. Представители Xbox стараются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Вера и легкие недомолвки помогают продажам и хорошим квартальным показателям. Ничего личного - просто бизнес. В декабре 2023 года Фил Спенсер снова взболтнул лишнего. Если у вас память, как у золотой рыбки - вы ничего не заметили, но если сопоставить слова сказанные ранее - вырисовывается интересная картинка.

Game Pass на Playstation

Во время разбирательств по покупки Activision Blizzard всплыли официальные письма от Microsoft к Sony с предложением выпустить игровую подписку от одной компании на платформе другой. Обычное деловое предложение. Желание Фила Спенсера расширить влияние на все уголки игрового бизнеса ни для кого не секрет. Цель в 2 млрд активных пользователей поставили в 2018 году при буме стримминговых сервисов. Но что-то пошло не так. 29 ноября 2023 вышло интервью финансового директора Xbox Тима Стюарта.

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Через три дня Фил Спенсер общается на Comic Con Experience 2023 в Бразилии. И высказывает диаметрально противоположное мнение. Два ведущих СЕО в одной компании говорят то, что хотят услышать их слушатели. И это ни как не связано с реальным положением дел. У Microsoft много проколов, но чтобы в столь короткий промежуток времени - это феерично.

Интересно из всего выше сказанного то, что разночтения ни как не отразились на фанатском сообществе. Ни один блогер или лидер мнения не высказал свои мысли по этому поводу.

Покупка Activision Blizzard

В январе 2022 года начался процесс поглощения и в октябре 2023 его завершили. Много секретных документов и разных интригующих подробностей. Все и каждый рисовал сказочные замки и перспективы будущего доминирования на рынке видеоигр. Десятки топовых франшиз, сотни игр и тысячи высококлассных специалистов.

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В декабре 2023 года в Бразилии Филу Спенсеру задали прямой вопрос: "Когда купленные игры появятся в игровом сервисе Microsoft". Два года ожидания и переживаний за любимую корпорацию должны быть вознаграждены.

Когда-нибудь, может быть, я не уверен. Именно это официальная позиция по острому вопросу.

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Заминка идет из-за разбирательств с антимонопольными органами США. Сделка была закрыта в обход официальных процедур. Купленные игры - заложники и возможность "откупа", если что-то пойдет не по плану. Microsoft может продать франшизы третьим лицам, как это было сделано с облачными играми в Европе.

Игры должны выходить везде

Xbox против эксклюзивности. Microsoft завершила самую крупную сделку в истории, чтобы дать всем пользователям равный доступ на всех платформах. Белый рыцарь в сияющих доспехах. Светоч и божественное проявление. Легко говорить про эксклюзивность, когда у тебя нет ТОПовых проектов приносящих миллиарды долларов ежегодно... Или есть? А что насчет Minecraft? Он тоже доступен везде и каждому? Он также есть в самом популярном магазине игр? Внезапно - не эксклюзивный Minecraft есть в продаже только в одном магазине - Microsoft Store. Ни у дядюшки Габена, ни в ларечке Тима Суина, ни где бы то еще на персональных компьютерах игра не продается. Единственная прибыльная франшиза, внезапно, не подчиняется сладким речам праведного борца за справедливость.

Маленькая лож с красивыми заголовками.

Starfield стала грандиозным хитом

В Бразилии Фил Спенсер рассказал об успехах самой долгожданной игры Тодда Говорда. Уже 12 млн человек приобщилось к проекту. Выдающийся показатель, которым стоит гордиться. И смех и грех.

С одной стороны - 10 млн человек отметилось в первые 2 недели, а оставшиеся 2 млн добавились за следующие 12 недель. Динамика (особенно в предпраздничный период) сильно просела. С другой стороны - игра, явно, делалась на коленках впопыхах и бюджет у нее был копеечным. Первые пара миллионов играющих окупили проект с головой и теперь Xbox снимает сливки.

Многие не понимают, что такое успех. У меня есть любимая игровая компания из Европы под названием NeocoreGames. В прошлом году она выпустила King Arthur: Knight’s Tale - пошаговая тактика с мифологией древней Англии. Это двенадцатая игра от студии в 20 человек. Крепкий середнячок. Продажи варьируют от 100 до 300 тысяч копий. Планка в 500 тысяч - это грандиозный успех.

Еще зимой писал, что Starfield в активной разработке находился меньше двух лет. За столь небольшой срок нельзя сделать что-то выдающееся. Подавляющее число обзоров исходило из бюджета игры в 80-100 млн долларов США. Как полагается флагману. А что, если его бюджет был в 15-20 млн долларов США? Небольшой проект от небольшой студии. Это у вас в голове грандиозная битва титанов индустрии, а Microsoft уже 10 лет выпускает маленькие поделки за копейки. У нее нет блокбастеров. Громкие проекты, вроде Gears 5 и Halo Infinite - это собранные из ассетов аренки. Со старта 8 поколения в 2013 году выходили только дешевые тайтлы с максимальной экономией.

Вот вам картинка из игры от французов. Дорогой качественный проект. Внимание к мелочам. Рука художника видна в каждой мелочи. Тысячи и тысячи деталей, присущих дорогому товару.

А теперь берем рекламный баннер от 343 индастриз с самыми впечатляющими ракурсами из самой дорогой игры. Эти лоты находятся на принципиально разном уровне. Отличие бюджетов видна невооруженным глазом. Про сюжет, повествование и прочее говорить не приходится.

Xbox Cloud Gaming на телевизорах

Стримминг на телефонах мертв по прибытию. Переносные гаджеты и без платного удаленного воспроизведения имеют широкий арсенал всевозможных развлечений адаптированных под маленькие экраны. Подавляющее число мобильных геймеров не готова платить за то, что можно получить бесплатно. У них нет нужды играть в платный Fortnite с лагами через облако, когда они могут играть нативно без лишних трат. А вот телевизоры - совсем другое дело. Подписка Netflix и Game Pass могут находиться в соседних окошках. Перспективное направление. Только есть большое НО. 99% телевизоров не поддерживает подключение геймпада. А те, что поддерживают - это устройства верхнего ценового диапазона. Владельцы таких телевизоров спокойно могут купить игровую консоль, если будет необходимость.





Все там же в Бразилии Фил поделился своим видением подписки на сторонних устройствах. Про Nintendo и Sony он поговорил утром, а в обед решил высказаться про телевизоры, телефоны, стримминг и подобные темы. Жители Бразилии одни из самых активных пользователей данного сервиса. Консоли (как и любая техника) в Южно Американской стране самые дорогие в мире, а вот облачный гейминг интересен очень многим. Данное интервью (на момент написания материала) просмотрело 550 человек за 3 дня. Как консоль, так и все что с ней связано в Бразилии не очень оценили реальные геймеры. Но инфо повод растиражировали по всем пабликам всех стран мира. Главное - слушайте. И тут очередной "скоропалительный" вывод - маркетинговый отдел у Microsoft работает слишком активно и придумывает непонятные и неведанные ситуации. Не задумывайся, что тебе говорят. Принимай все как есть без лишних вопросов.

Послесловие

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Если подводить итоги - у Xbox очень странная политика. Правая нога без понятия о том, что делает левая рука. Непоследовательность в принятии решений и мытарство на одном месте. Кто-то идет со знаменем впереди и ведет за собой народ, только не понятно в каком направлении осуществляется движение. Красивые громкие слова не подтверждаются такими же красивыми волевыми решениями. Много непонятных поступков и дорогих ошибок. Помните Дона Маттрика, что загубил Xbox? Его политика с постоянным подключением к онлайн и привязкой игр к консоли? Как все ругались на такой ход вещей и как он не понравился подавляющему числу пользователей? Ну так Xbox series S и подписка Xbox Game Pass - сто процентно продвигают те самые идеи. Вы не можете обмениваться играми и пользоваться вторичным рынком. То, что 10 лет назад не понравилось подавляющему большинству, внезапно стало "идеей фикс" и движущей силой в никуда.