В игровых консолях нет возможности разгона, но есть некоторые настройки, что помогают увеличить производительность штатными методами. Сегодня и хочется поговорить о них. Мелочь, но пара кадров в некоторых играх можно добавить.

Предисловие

реклама





Большинство пользователей не вникают в настройки и не ползают в дебрях. Купили. Установили игру и наслаждаются. Им не нужно ничего. Лишь мягкий диванчик и тишина. С 2013 года вышло множество обновлений системы. Одни функции добавляли, другие убирали. Кто-нибудь читает логи прошивок? Что они дают и в каком месте добавляют функции? Странно, но три с половиной настройки и те проходят мимо большинства. Вот сегодня и хочется поговорить о том, как оптимально настроить консоль для максимальной производительности. Банальные вещи, которые редко кто делает.

Охлаждение

Больное место всех консолей PlayStation 4 Pro. Сильный шум и не самая оптимальная конструкция. Много консолей вышло из строя из-за перегрева и еще больше - были разобраны и физически модернизированы мастерами. Слабым местом в конструкции является прижимная пластина и нанесение термоинтерфейса. У меня нет сведений про "долговременность" эффекта вмешательства. Одни утверждают, что устраняет проблему, другие - проблема со временем возвращается. Сам негативно отношусь к снятию заводской пломбы. Но можно сделать небольшой лайфхак. Снять верхнюю крышку и использовать консоль без защиты. Если дома нет животных и детей - приемлемый вариант. Это упростит поступление холодного воздуха и улучшит температурный режим.

реклама





Некоторые идут дальше и перфорируют верхнюю крышку. Но это уже вандализм. В случае непредвиденных ситуаций вы не сможете продать такую консоль на вторичном рынке, либо придется искать замену оригинальной крышке.

Из минусов такого решения - пыль быстрее накапливается на решетке радиатора, и кто-то может засунуть палец. Вариант с дополнительной подставкой для охлаждения не рассматриваю - он не показал свою состоятельность.

Замена HDD на SSD

Банальность. Звучит как "Спасибо, Кэп", но никто таким не занимается. Есть несколько игр с открытыми мирами, где подгрузка текстур вызывает фризы в игре. Есть игры с телепортами и сессионки. На просторах интернета множество тестов с "загрузкой" уровней, но нет тестов с подгрузкой на самом уровне. Прорисовка травы и деревьев по ходу движения или невидимые человечки при большом скоплении НПС. Прямо сейчас играю в Assassin’s Creed Вальгала, и во всех квестах с "грибочками" бегает один топор без тела. Замена диска исправила ситуацию. Аналогичная ситуация в Cyberpunk 2077 - текстуры проявляются прямо на глазах. Пошаговая инструкция есть на официальном сайте. Единственный момент - выбирайте SSD с буфером и TLC памятью. В бюджетных китайцах при заполнении диска идет падение скорости и выигрыш может упасть до нуля.





реклама





Телевизор или монитор

Не самый очевидный пример. Большинство не задумывается, к чему подключать игровое устройство. Уже три года среди ПК геймеров бушуют DLSS/FSR и прочие "улучшайзеры и дорисовыватели". В консольном гейминге эти функции появились 15 лет назад. Пока все тестируют видеокарты RTX 40 серией и нахваливают новые функции, пользователи консолей их используют долгие годы.

Тут тебе и удвоение частоты кадров с дорисовыванием промежуточных фрагментов.

Тут тебе и апскейлинг до более высокого разрешения.

реклама





Пока бояре привыкают к новым технологиям, консольная братия воспринимает это как должное. Телевизоры давно научились многим трюкам за копейки, когда с пк-геймеров дерут в три шкуры. Ознакомьтесь поближе с характеристиками своего телевизора. Если он не из нижней ценовой категории - в нем есть много разных полезностей.

Supersampling Mode (SSAA)

Режим суперсэмплинга на PlayStation 4 Pro

Избыточная выборка сглаживания - один из самых лучших вариантов сглаживания "без мыла". В консольных играх практически отсутствуют какие-либо варианты сглаживания. Это приводит к проблеме "лесенок" и мерцаний тонких объектов (травы, листвы, проводов, узоров). Включение данного режима избавляет от огромного числа проблем с отображением на экране.

Функция появилась с патчем 5.5 и несколько раз обновлялась. Работает только в том случае, если выводимое изображение 1080р или ниже. При подключении к 4к телевизору можно ручками задать вывод картинки 1080р со сглаживанием. Если у вас хороший телевизор, то он сам отлично растянет картинку до 4к за счет своего процессора.





Boost Mode PlayStation 4 Pro

Форсированный режим на консоли PlayStation 4 Pro

Еще одно интересное новшество в старших консолях Sony, появившееся в обновлении 4.5. Оно имеет ограниченный эффект и относится, в основном, к играм, выпущенным с 2013 по 2017 год. После выхода старшего устройства издатели автоматически оптимизировали игры под обе консоли, а вот ДО этого момента были "варианты". Существует множество игр, что выжимали из железа PS4 slim все соки, и им чуть-чуть не хватало для достижения "дзен". Без включения этой функции в старых играх будет работать "режим совместимости PS4 slim", дабы не сломать игру (есть игры с привязкой к частоте кадров). Но можно добавить мощности, и все будет пучком.

Кадр из тестов Far Cry 3 Classic Edition

Помимо частоты кадров, есть ряд игр с динамическим разрешением. Сейчас это сплошь и рядом, а вот в проектах 10 летней давности только в топ ААА тайтлах.

Когда сердце не на месте

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Supersampling Mode и Boost Mode заставляют работать вашу игровую станцию на 100%. Но бывают ситуации с побочными эффектами. Консоль сильно греется и шумит. Вы не хотите ее насиловать и разбирать. В таком случае вы можете отключить данные функции. Особенно, если вы играете в сессионки, где картинка стоит не на первом месте. Глазки привыкли к поганенькому изображению, а вот на душе спокойствие и в комнате тишина.