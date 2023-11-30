Пока весь мир следил за слиянием Xbox и Activision Blizzard, самураи делали одну глупость за другой и довели свою консоль до ужасного состояния. Пока - это лишь вершина айсберга, Но не бывает дыма без огня. Вспоминаем 2023 год и как себя вела Sony со своей консолью PlayStation.

Предисловие

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За последние 2 месяца целый вал новостей, одна ярче другой. Память у многих пользователей, как у Золотой рыбки, но хочется им напомнить дела недавнего прошлого. 9 громких инфоповодов, что оббежали просторы интернета. И все со знаком (минус) для игровой приставки Sony. Пруфы не пруфы, слова не слова. Не буду оставлять ссылки на первоисточник, лишь скопирую обложки с заголовками.

1. Провал PlayStation VR2

22 февраля 2023 года стартовали продажи устройства виртуальной реальности от Sony за баснословные $550 США. При стоимости консоли в $500 США и отсутствии игр под новое устройство, со слов представителей прессы, у устройства не было ни единого шанса. Коллапс и выкинутые деньги на ветер. Или кликбейт для наращивания трафика. Первые официальные данные о продажах по устройству появились только в мае 2023 года. С тех пор ни об устройстве ни о его провале нет ни единого упоминания. Странно, что оно до сих пор продается в магазинах.

2. Провал PlayStation Portal

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Мобильный экран для игровой станции Sony. Самый дешевый мобильный экран из существующих с передовыми технологиями. И снова японцы выкинули много денег в неизвестном направлении. Неизвестные цифры и экспертное мнение "диванных специалистов" - это все, что необходимо сегодня знать об этом устройстве.





3. Провал года Marvel’s Spider-Man 2

ДЛЦ за $70. Совершенно пресный и безыдейный. Все то же самое, только умноженное на два. Главная игра на 2023 год не смогла удивить поклонников игровой станции, и они разочаровались в японцах. Это худшее из возможных... Но и это не все. На ближайшее время на PlayStation в ближайший год нет вообще ни одного анонсированного проекта. Пустота и ничего интересного. У конкурента дорожная карта значительно обширнее, с огромным числом тайтлов разной направленности.

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4. Увольнения из Bungie

Убыточная Sony выкидывает на мороз сотни сотрудников, чтобы сократить расходы. Разработка и выпуск на рынок провальных устройств вынуждает затянуть ремешки потуже и перейти на сухой поек. Из 25 анонсированных игр отменены или убраны в дальний ящик 12 проектов. До намеченного срока могут опоздать еще 7 не анонсированных игр. Отсутствие денег и жесткая экономия заставляет думать, что все очень плохо.

5. Xbox tax (налог на Xbox)

Хитрые самураи заносят деньги разным игровым издательствам, и те занижают оценку играм от внутренних студий Microsoft, До покупки конторки Бобби Котика, ни один рецензент не оценивал так низко Call of Duty. Самое крупное профильное игровое издательство IGN занизила оценки всем играм Фила Спенсера в этом году. По обзорам четко видно, что писаки не прониклись играми и не поняли их. Более того, на игровом Оскаре Джеффа Кили не представлена ни одна игра от Microsoft, зато есть ремейки и игры от непонятных издателей. Дискриминация игровой консоли Xbox идет по всем фронтам. Такое возможно, только, если у Sony совсем все плохо и она сжигает последние деньги в горниле информационных войн.

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6. Банкротство PlayStation

Один японский аналитик с 1200 подписчиков из запрещенной в России социальной сети выдал достоверную информацию, и свой расклад по ближайшему бедующему консоли, а за одно и стоимости акций японского гиганта. Во всех новостных заголовках идентичная информация и специалисты сходятся во мнении, что боссы Sony водят людей за нос и скрывают правду. Они указывают произведенные консоли, а не проданные. На складах скопилось более 13 млн устройств, и корпорация не знает, что с ними делать. Провал PlayStation Portal, PlayStation VR2, Marvel’s Spider-Man 2 просто уничтожают корпорацию.





7. Увольнение Джима Райана

Неудачный выбор гайдзина во главе игрового подразделения. Слив эксклюзивов на ПК. Проигранная битва за наследие Бобби Котика. Отсутствие внятных перспектив и тупик в разработке крупных игровых сервисов. Отставание в подписочном сервисе и устаревание модели распространения игр. Пока Фил Спенсер придумывает прорывные идеи по завоеванию всех игровых направлений - этот человек жил в прошлом и затянул компанию в болото.

8. Судебный иск в Британии на $7,9 млрд США

Sony - это единственный платформодержатель, что запрещает распространять свои игры в цифровом виде через сторонние точки дистрибуции. Диск можете купить, а вот ключ онлайн активации - нет. Это монополизация рынка и отсутствие конкуренции. Столь огромный иск уничтожит и без того шаткое положение PlayStation.

9. Дорожная карта на ближайшее время

Список игр от октября 2023 года и самый актуальный на сегодняшний день. Даже беглого взгляда достаточно, что бы убедиться - у PlayStation в ближайшие пару лет нет ни единого шанса на процветание. У нее нет ни одного крупного релиза в обозримом будущем и ужасающее финансовое положение сделают свое грязное дело. Купленные студии Microsoft будут выжигать напалмом все, до чего смогут дотянуться на всех платформах, не оставив ни единого шанса конкуренту.

Вишенка на торте

За 2 года консоли синих лишились всех своих основных преимуществ:

Бесплатный онлайн во Free-to-play играх

Бонусов в самой популярной игре на консолях (Call of Duty)

Мощная система подписок вкупе со спортсимами от электроников (FIFA)

Подписка от Юбиков

Игры в подписке в день релиза

Игры-сервисы от внутренних студий

Преимущество Xbox над Sony колоссально и лишь вопрос времени, как быстро японцы распродадут имеющуюся у них интеллектуальную собственность.

Послесловие

2023 год стал самым богатым, за все время моих наблюдений, на число вбросов больших и маленьких. Такой концентрации фейков и кликбейтов не встречал ни разу. В 2023 году из Xbox ушла команда PR-менеджеров во главе с Майором Нельсоном. Тактика вбросов из "по слухам стало известно" и "инсайдеры поделились информацией" перешла в более прямой вброс и топорное исполнение. Новости из неизвестных твиттеров на 1-2 тысячи подписчиков моментально подхватываются всеми новостными агентствами и тиражируются в глобальных масштабах. Грустно все это. Вместо хороших игр энергия тратится на не пойми что.

П.с.

И да... просто помните - продажи PlayStation 5 побили квартальный рекорд по отгрузкам за все время существования консолей.

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