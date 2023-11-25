Кто же он, спаситель отечества? Кому вы готовы доверить свое будущее? Какой из кандидатов для вас будет не самым ужасным и отвратительным? А кто может устроить и действующую власть? Удовлетворить амбиции и желания всех сторон оптимальным образом? Множество вопросов за 4 месяца до главного события в истории России.

Предисловие

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С первых слов открещиваюсь от варианта "эксперт" политики России. Лишь человек с аналитическим подходом к возникающим вопросом. Из оптимальных кандидатур и подхожу к освещению данной темы. Отправной точкой стоит рассматривать 24 февраля 2022 года и резкое изменение в геополитической игре. За основу анализа взяты события, уже имевшиеся в новейшей истории и давшие пищу для размышлений.

Изменение Конституции 2020

Интересный эпизод в истории Российской Федерации. Одним пакетом приняли множество различных изменений, в том числе и возможность переизбираться Владимиру Путину на два новых срока. Юридически ничто теперь не мешает пойти на выборы в 2024 году действующему главе самой большой страны в мире.

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Вот только есть небольшое НО. Не мешает пойти и пойдет - это две большие разницы. Опозиционные силы долгое время внушают тонкую мысль "пост Президента - это священная корова, которой нужно завладеть любой ценой". Странная мысль, учитывая события 2012 года. Место главы государства занял новый человек и ничего не поменялось. Пост сдал. Пост принял. "Священная корова" не обиделась.

Конституции 2020 года - это лишь один из вариантов развития ситуации. Новая Конституция - это новая Конституция и ничего более. Вы же не утверждаете, что "черные ящики" в самолеты ставили, чтобы они падали? Запасной вариант, если другие не сработают.

События 24 февраля 2022 года

Мир разделился на ДО и ПОСЛЕ. Живя в Беларуси, все видится немного под другим углом. Давайте рассмотрим наглядный пример. Что вы думаете про Александа Лукашенко? Про его деятельность ДО августа 2020 года? Исключительно положительный образ хозяйственника, который навел в стране порядок? Чистые улочки и аккуратный асфальт? Порядок и минимальная коррупция? Последний диктатор Европы с засеянными полями от горизонта до горизонта? Все так и есть. Это лучший Президент, что могла получить такая маленькая страна как Беларусь... Что происходило в Беларуси никто за ее пределами не знал. Именно так работает информационный фон. Есть деньги - он работает на больших площадях, нет денег - на маленьких. У белорусской оппозиции не было денег и в России знали только одну точку зрения.

К чему это все сказано? Ответ прост - пока вам не скажут, что происходит, ВЫ не будите знать. "Не все так однозначно", "всей правды мы не узнаем" во всем своем великолепии.

"Замазанные" с Украиной

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Одни За события на юге России, другие Против происходящего. Вопрос не в этом. Сколько ЗА и сколько ПРОТИВ. Что готовы предпринять те или иные стороны. Что будет, если Владимир Путин пойдет на выборы сам. Что будет, если пойдет его представитель. Что будет, если перенести выборы. Что будет, если... Чистая математика. Аналитические центры берут несколько вариантов развития событий и просчитывают варианты, выбирая оптимальный для Заказчика. Если вариант с прямым переизбранием будет слишком рискованным, можно подобрать альтернативу. В 2012 году отлично прокатило. С февраля 2022 года из инфополя практически исчезли все спикеры России. Часть голосов заместил новостной фон, часть сама притихла, часть перекрикивают новые "горячие" головы. Репутация одних просела ниже плинтуса, других взлетела до небес. Все помнят историю Евгения Пригожина. За 6 месяцев мнение о нем менялось катастрофически. Если Сергей Шойгу растерял весь свой политический капитал, то представители экономического блока - увеличили его многократно.

Санкции и экономика

Помимо информационного громогласного фронта, где-то вдалеке есть еще и горячая линия соприкосновения, а еще дальше - экономические баталии. Противостоять санкциям объединенного Запада гораздо сложнее, чем ракетам НАТО. Они приходят сразу и без задержек. Везде. Показателей эффективности работы не очень много, но приведу колебания курса национальной валюты. 26 января 2016 года после санкций 2014 года курс поднялся до 83,59 рубля. 24 ноября 2023 года курс составил 88.16 рубля. И это разница после 650 дней кризиса.

После очередных потрясений, проблема определяется и купируется имеющимися механизмами. Потрясения есть - но они сведены к минимуму. У "невидимого фронта" есть свои генералы и имена. Эльвира Набиуллина - монетарная политика, курсы, денежное обращение и Михаил Мишустин - глобальные вопросы экономики, бюджет, финансирование. Оба этих человека отвечают за финансовое здоровье России. За 2 года они смогли показать высочайших пилотаж и отразить большинство агрессивных действий Запада.

Председатель Правительства

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Второй человек в России. Назначается Президентом с согласия Государственной Думы. Имеет широчайший пул полномочий. Если исключить из списка исполняющих обязанности (временных), то список лиц, занимающих эту должность будет следующим

Владимир Владимирович Путин 16.08.99-07.05.00 Михаил Михайлович Касьянов 17.05.00-24.02.04 Михаил Ефимович Фрадков 05.03.04-14.09.07 Владимир Владимирович Путин 08.05.08-07.05.12 Дмитрий Анатольевич Медведев 08.05.12-16.01.20 Михаил Владимирович Мишустин 16.01.20-действующий





За 24 года 5 председателей Правительства. Еще несколько временных (в основном при смене правительства, пока не назначен новый). Из пяти человек двое становились главой государства. Но этот вопрос удобнее рассматривать с другой стороны - ВСЕ президенты России за последние четверть века занимали пост Председателя Правительства.

Казахстанский сценарий

В 2019 году Нурсултан Назарбаев в возрасте 81 года передает свою власть Касым-Жомарт Кемелевич Токаеву. После 40 лет у власти. Через 2 года происходят народные волнения и от органов управления отстраняются все сторонники Назарбаева. Новый Президент снял с себя кандалы предыдущего главы государства и выгнал его представителей из страны. Неприятные последствия.

Я устал, я ухожу

В декабре 1999 года происходит неординарное событие. После 10 лет у власти добровольно уходит в отставку Президент России Борис Ельцин. Свою власть он аккуратно передает "проверенному человеку". В отличие от Казахстанского сценария все прошло гладко. Никаких волнений и потрясений. Родственники и бывший глава государства никак не пострадали от новой силы.

Правильный приемник залог здоровья и благополучия. И вот тут возникает тот самый критерий выбора. Новый человек должен быть лояльным старой власти и иметь отличную репутацию в народе.

Репутация

Понятие "Репутация" в последние годы сильно перекликается с понятием "Популярность". Если есть освещение в медиа - то равнозначные понятия, если его нет, то немного различаются. Сегодня в России нет ни одного политика, чья репутация в общественном сознании была бы выше и чище, чем у второго человека в стране. Экономику держит на плаву. Громогласно не поддерживает события с Украиной. В коррупционных скандалах не засветился. (стоит отметить, что это человек с самыми глубокими познаниями в экономике и он разбирается где и на чем можно спалиться). Работает отлично. Претензии минимальны.

Лояльность

Помимо любви народа у человека должен быть "стержень". Жесткая линия, что поможет уходящим на покой. Надо вспомнить некоторые моменты прошлого, что числятся за действующем правительством и его председателем.

Провел ряд мер по укреплению и централизации действующей власти. Часто отмечают, что Владимир Путин принял решение... Исполнителем всех решений был именно Михаил Мишустин. Все, что задумывалось, исполнялось именно этом человеком.

Уход на покой

Условная формулировка. Можно назвать "Уход в тень" или "Ракировка". Каждый может рассматривать данную ситуацию согласно своим предпочтениям. В моем понимании - это отказ от похода на Выборы 2024 без последствий для действующей власти в широком смысле

Скрытый потенциал

Уже все забыли, но 21 февраля 2022 года на совещании Совета Безопасности по вопросу признания независимости ЛНР и ДНР, он был единственным, кто настаивал о переговорах с Западом по спорному вопросу. Из всех принимающих решения в Российской Федерации, Михаил Мишустин является наиболее западно ориентированным. В сложной обстановке переговоров по Украине, он может стать самым оптимальным вариантом по решению Украинского кризиса.

Кандидат в президенты

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У действующего Председателя Правительства под одной личиной собралось сразу несколько факторов. Он лоялен нынешней власти (на сколько это возможно). Он знаком с управлением страной и имеет положительный опыт. Его репутация не запятнана и никто не может (пока что) вылить на него ушат грязи. Может учесть потребности и старой власти и разрозненной оппозиции. Может вывести страну из сложившегося кризиса и провести переговоры со всеми сторонами конфликта внешнего и внутреннего. И в то же время стать отличным временным решением на ближайшие 6 лет. Священная корова уже переходила в "чцжие" руки и может это сделать еще один раз