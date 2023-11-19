За короткое время вокруг игр Xbox произошло несколько странных и загадочных событий. Все игровые журналисты и блогеры повально начали занижать оценки проектам Microsoft. Ни один крупный проект не отмечен на "игровых" Оскарах, а оценки на сайтах-агрегаторах упали ниже плинтуса. Одно событие или два — такое случается, но это повальная тенденция.

Предисловие

реклама





Серия игр Call of Duty никогда не отличалась хорошей проработкой и приятной одиночной кампанией, но ее оценка была выше среднего. Проекты Bethesda болтались в районе семерочки. Ghostwire: Tokyo и Deathloop не стали выдающимися играми, но к ним игроки и пресса отнеслись значительно лучше, чем к Redfall и Starfield. Череда заниженных оценок и резкого негатива прокатилась по всем вышедшим проектам последнего времени.

Налог на Xbox (Xbox Tax) - это предвзятое отношение к играм от новых студий со стороны медиа и других сообществ, появившееся в последнее время. Занижение оценки и подобное.



реклама









Номинация The Game Awards 2023

Последней точкой, переполнившей чашу терпения поклонников Xbox, стала номинация игр на различные награды в 2023 году. Если Golden Joystick Awards 2023 — это небольшое событие на туманном Альбионе, на котором позиции консолей Microsoft слабы и незаметны, то в отношении Джефа Келли и его мероприятия дела обстоят серьезнее.

Среди игр года нет Starfield, хотя числится ремейк Resident Evil 4. Многие сходятся на том, что этот год был богат на хорошие игры и конкуренция очень большая, но Hi-Fi Rush должен был быть в номинантах. Явно предвзятое отношение к купленным студиям и их проектам. Дальше — больше.

IGN — крупнейший медиахолдинг, связанный с играми

реклама





4 мая 2023 года выходит разгромный обзор на Redfall. Головной офис выставляет оценку 40 из 100. На момент публикации это была самая низкая оценка от самого крупного медиаресурса по играм. Чтобы понимать уровень негодования, стоит упомянуть, что на второй день после релиза средний балл составлял 65 из 100.

Следующим стал Starfield. 4 сентября была выставлена оценка 70 из 100, в то время как средняя оценка была на уровне 89 из 100. Многие, прочитавшие рецензию, отмечали крайне негативное и предвзятое отношение к игре.

Последним скандальным обзором стала Call of Duty: Modern Warfare III. Обзорщики отказались ставить оценку на агрегаторах, а на своем сайте выставили 40 из 100. Основной посыл в обзоре:

"Кампания Modern Warfare 3 совершает самый большой грех, какой только может быть для мирового боевика: она скучна. То, что обещало стать интригующей, сплетенной тайной паутиной, вместо этого превратилось в пыльную паутину, которую вы можете найти в задней части сарая, цепляющуюся за садовые игрушки 15-летней давности, с которыми вы когда-то веселились. Это бледная имитация прошлого, состоящая из недоработанных сюжетных моментов, которые противоречат попыткам ввести новые открытые боевые миссии, призванные поощрять свободу игроков, но вместо этого терпят неудачу."

реклама





Сразу же за таким обзором покатились негативные обзоры от остальных медиаресурсов. Никогда ранее у игр серии Call of Duty не было столь разгромных рецензий. Стоит напомнить, что существуют Black Ops 4 без одиночной игры, Ghosts с отвратительной оптимизацией и морем багов, Black Ops 3 с разрешением 480р на старых консолях и вырезанной кампанией. Но разрыв в оценках пришелся только на игру, выпущенную под патронажем Фила Спенсера.

Выход The Elder Scrolls VI на PlayStation

С момента объявления о покупки Bethesda в сентябре 2020 года игровое сообщество волнует вопрос с выходом "Древних Свитков" на консолях PlayStation. Вопрос неоднократно задавался главе Xbox Филу Спенсеру. Последний раз журналисты акцентировали внимание на игре 6 сентября 2023 года в день выхода Starfield и получили расплывчатый ответ с множеством возможных интерпретаций. Если "Звездное поле" мало кого интересовало, это игра от создателя Fallout 76 по новой интеллектуальной собственности, то The Elder Scrolls — это прославленная серия с богатейшей историей.

Игра настолько популярна, что ее выпустили и для VR и на Nintendo. За 10 лет пережила 2 переиздания. Близкая по духу Fallout 4 и близко не сравнится. Уклончивые ответы еще больше подлили масла в огонь. Негативное отношение к Microsoft увеличилось в разы. В различных обзорах регулярно стали появляться уколы в сторону Xbox и "предвзятые" высказывания.

Снежный ком

"Консольные войны" дело обычное. Современному обществу нужны "скандалы, интриги, расследования". Чем больше и громче будешь говорить гадости про оппонента, там больше соберешь просмотров. Но в первых числах ноября 2023 года наложилось несколько факторов одновременно. Безобидные шуточки про "щечки Эллой" превратились в хэштег "Xbox tax". Социальные сети заполонили адепты и теории заговора. Тут же появились недовольные, кто долго держал в себе и решил высказаться по поводу политики Xbox последнего времени.

Библиотека Xbox Game Pass

В библиотеке много отличных игр. Туда регулярно добавляют новые проекты. Все отлично и народу нравится. Только проблема состоит в том, что под "народом" понимаются "новички", у которых никогда не было игровых консолей. Фанаты не видят в подписке ничего полезного. Более того, Microsoft продвигает "бесполезный" сервис в ущерб основному направлению.

Baldur’s Gate 3 — показательный пример. Конкурент регулярно отправляет своих специалистов в различные крупные студии для помощи в разработке и оптимизации, а Xbox игнорит сие действие.





Покупка Activision Blizzard

Долгожданный финал, за которым следили все фанаты консолей. А где результат? Где обещанные плюшки? Прошло больше месяца с закрытия сделки, но в подписке ничего не появилось, кроме огромного раздражающего баннера при включении консоли. Два года перипетий, а на выходе получился пшик. Где обещанное доминирование и наполнение библиотеки?

Непонятная ситуация с подписками

Треклятая Sony гадит и скупает эксклюзивность всех крупных тайтлов. Заносит чемоданы в редакции различных медиахолдингов. Дошло до того, что она отменила льготную подписку на Xbox Game Pass, а потом подняла стоимость этой самой подписки. Щупальцы Sony залезли во все сферы консолей Xbox и манипулируют мнением фанатов.









А что фанаты Sony

Поклонники синих прибалдели от этого движа, ведь жизнь их к такому не готовила. Они купили попкорна и наблюдают за происходящим. Показательны два ютуб-канала, PSReady и Xbox Ready. Два дружественных проекта о консолях. Исключительно на позитиве о своих консолях. Никакой критики. Регулярные совместные стримы. Один канал уже несколько раз упоминал происходящее, второй — ни разу.

Послесловие

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Это внутреннее бурление исключительно в одном лагере. Без набросов и прочих прелестей современной медиаиндустрии. У фанатского сообщества Xbox сорвало крышу после нескольких странных решений Фила Спенсера в последнее время. Наслаждаемся происходящим и наблюдаем за тусой. Впереди нас ждут новые приключения.