Выбор игровой консоли — это как выбор религии, он должен быть точным, разумным и бесповоротным. Перейти в другую религию сложно и слишком дорого. Во главе любого выбора всегда стоят деньги. Игровые консоли — это максимально бюджетные решения и экономия везде и всюду стоит на первом месте.

Предисловие

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Последние 15 лет регулярно использую три игровых устройства. Персональный компьютер. Xbox. PlayStation. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Для обычного геймера необходимо подобрать такое устройство, что достоинства выйдут на первое место, а недостатки уйдут на третий план. Недолго думая, купил все три и недостатков в моем понимании больше нет. Только плюсы :-) Если у вас есть финансовая возможность — берите оба устройства и сочетайте их по своему усмотрению.

Понимание игровых консолей

Большинство пользователей делятся на две больших категории:

Те, у кого есть опыт использования приставок и обдумывают переметнуться в соседний лагерь.

Те, кто впервые берет консоль и не знает с чего начать.

Для начала стоит рассмотреть первую категорию, так как с ней все просто и понятно. При переходе на альтернативную платформу вы теряете всю библиотеку игр и друзей, что бегали с вами в пати. Если библиотека внушительная, то есть смысл остаться в старой экосистеме и не рыпаться. Потери будут заметно выше, чем приобретения. Хотя многие брали подписки и библиотека их пуста.

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Для всех остальных приведу статистику. В европейском регионе около 80% консольного рынка занимают японцы. В американском 50/50. Если вы живете в Европе или ассоциируете себя с ней, то выбор очевиден. Но стоит осветить некоторые особенности, которые нужно учитывать при выборе.

Возраст и семейное положение

Ни для кого не секрет, что в 20 лет игроки менее притязательны и могут играть 24/7. Чем старше становишься, тем меньше свободного времени. Семья накладывает дополнительные ограничения. Вместо пивка с друзьями вам придется брать малышей и водить их на кружки, заниматься мелким ремонтом и прочими прелестями супружеской жизни. Помимо игр, у вас будет меньше времени на поиск информации и использования всех "нюансов" платформы. VPN-ы, аргентины, розыгрыши, подписки и акции лояльности пройдут мимо вас.

Стоимость

В каждом регионе и магазине стоимость консолей может сильно отличаться. В варианте Консоль №1 c двумя геймпадами и игрой и Консоль №2 без обвеса за ту же стоимость, я бы советовал взять первый вариант вне зависимости от бренда. По ходу использования если вам что-то не понравится, вы всегда сможете продать устройство с обвесом с минимальными финансовыми потерями. Маленький лайфхак.

Компания и друзья

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Обмен играми и аккаунтами — это широкая практика в консольной среде. Игры дорогие и подспорье в виде единомышленника помогает в экономии средств. Какой смысл в топовом эксклюзиве, если у вас нет денег его купить. Также играть в сессионки приятнее с людьми, которых лично знаешь. "Нагибать" в одиночку — не так приятно.

Эксклюзивы и подписки

Это маркетинговый булшит. Красивая обертка, которой заманивают пользователей. Через полгода пользования вы пройдете все самое вкусное из этих предложений и начнется обычная рутина. Конечно, если вы ярый фанат God of War, то аргумент имеет место, но не ведитесь на такую морковку.

Xbox game pass — это пустышка, в которой 2-3 раза в год появляются игры категории "B" без дополнений и сизенпассов. Уже год прошел с выхода Atomic Heart, а его по сей день вспоминают как первоклассный релиз, ибо больше нечего. Эксклюзивы Sony — проекты на пару выходных с минимальной реиграбельностью.

Три плюса Xbox

Плюс первый — махинация с игровыми ключами. Microsoft позволяет делать "подарки" игр. Ушлые ребята пользуются такой лазейкой для заработка. Турецкие аккаунты есть и на плойке и на коробке, а вот ключи от игр есть только у зеленых. На больших распродажах дельцы закупаются выгодными лотами и потом распродают на разных маркетплейсах. Финансовая экономия и доступность для рядового пользователя.

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Плюс второй — экосистема Windows. Если у вас пиратка, то плюсов немного. Для законопослушных граждан появляется много плюшек. Ваш игровой аккаунт. Ваше облако. Ваша почта. Ваша операционная система связаны в одно единственное пространство. Вот, покатался в танках, сделал скриншот, он автоматически загрузился в облако, достал его к себе на рабочий стол и выложил в статью. Минимум действий и головной боли. Подобных сценариев много. Банальное Xbox Play Anywhere — это частный случай.

Плюс третий — детские игры. Многие думают только о себе, но есть еще дети, племянники, друзья-друзей, что иногда заходят "пообщаться". У Microsoft самая большая библиотека игр для детей 5-14 лет. С обратной совместимостью от Xbox 360 и по Xbox indie inside огромная библиотека небольших качественных проектов за копейки.

Достойно упоминания — промо-акции. Xbox сегодня сильно отстает от конкурента. Microsoft регулярно чего-нибудь где-нибудь раздает и разыгрывает. Это трудно назвать большим плюсом, но мне больше 20 игр в библиотеке достались именно таким образом. Из-за "махинация с игровыми ключами" очень часто бесплатно сливают неликвид в разных пабликах.

Три плюса PlayStation

Плюс первый — топовая библиотека ААА игр. Консоль посещают все блокбастеры от независимых студий плюс контора сама выпускает отменные проекты. Если вы играете в дорогие одиночные проекты, у вас особо нет выбора.

Плюс второй — махинации с аккаунтами. Консоль получила широкое распространение и можно в аренду взять любую игру за копейки. Прайс на прокат заметно ниже, чем у Xbox. На рынке феноменальное число аккаунтов на продажу от "разочаровавшихся" пользователей. Технически это незаконно, но кого это останавливало? Можно достать что угодно, когда угодно и с широкими вариантами "владения".

Третий плюс — стабильность. Пользователям персональных компьютеров не понять, но для консольных геймеров — огромный плюс. Придя с завода и включив консоль вы хотите окунуться в виртуальный мир, а не смотреть на новый дашборд и искать, куда делась ваша библиотека игр. Если вам озвучили дату выхода Marvel's Wolverine — она выйдет именно в этот день и будет наивысшего качества. Halo Infinite и Starfield крайне показательные антипримеры "стабильности" и "качества".

Послесловие

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Краткое видение ситуации и возможное развитие событий. Если у вас есть финансовые возможности — купите обе консоли и наслаждайтесь всеми плюсами. Если финансы ограничены, вы молоды, у вас много свободного времени — берите Xbox. Суета и познание мира помогут вам сэкономить много денег. Если вам нужны стабильность и сливки игрового мира — отдайте предпочтение Sony.