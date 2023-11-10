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Как сломалась моя Xbox series S

Она такая маленькая, говорили они... Вы сможете закинуть ее в рюкзак и таскать куда угодно, говорили они... Дешево и сердито, говорили они... А надежности в бюджетную консоль добавить забыли?
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Ну существует безупречных систем. Все ломается либо со временем, либо от неправильной эксплуатации. Бюджетные устройства подвержены поломка немного чаще из-за экономии на спичках. Вот и моей игровой консоли пришел конец. А может это карма?

Предисловие

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В ноябре 2020 года один из первых обзоров Xbox series S выпустил Вилсаком с интересными моментами. Наигранной реакцией и кучей пафоса. 10 пунктов "настоящего обзора" от профессионалов. Далее последовали мелкие "эксперты", что нахваливали бюджетную консоль от Microsoft. Те, кто далеко от темы, слушал интересные истории и наслаждался шоу, остальные плевались от "заказухи". Абсолютно ВСЕ независимые обзорщики повторяли 10 пунктов преимуществ консоли в одном и том же порядке. Чисто статистически - два обзора с таким совпадением - нереально, но что бы 20-30 разных человек повторяли одно и тоже (хоть и разными словами) - невозможно теоретически. После нахваливания упаковки, какая она продуманная и интересная, шел пункт "Какая же она маленькая". Тридцать обзоров, и второй пункт ВСЕГДА, "какая же она маленькая", вы сможете бросить ее в рюкзак и брать с собой на дачу, к друзьям, на вахту. Вокруг размеров и мобильности строилась целая концепция. У меня волосы вставали дыбом от подобной ахинеи.

Мобильные устройства

Ноутбуки, планшеты, телефоны, Nintendo Switch и Steam Deck  - много разных мобильных устройств, и у них у всех есть несколько особенностей, что помогают пережить невзгоды "активного образа жизни":

Защита внутренностей от окружающей среды - пыль, песок, жидкости, мелкие вещи не могут попасть внутрь устройства и повредить его начинку. При переноске в кармане, сумке или рюкзаке всегда есть риск попадания внутрь мелких частиц с электропроводностью и замыкание цепей. Конденсат или влажный воздух "склеивает" пыль и создает токопроводящие дорожки. Не сразу, а с течением месяцев. А знаете, что есть у Xbox series S? ОГРОМНЕЙШАЯ вентиляционная решетка, через которую внутрь устройства может попасть что угодно. У вас в рюкзаке полно мелкого песка, который как образив будет стачивать вентилятор. Достаточно пары песчинок, чтобы кулер вышел из строя после пары месяцев использования. Существуют "чехлы для переноски", но они есть далеко ни у каждого и с таким подходом любая консоль может стать мобильной, ибо размер нивелируется.

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Массивная система охлаждения - при тряске в пути на консоль и ее внутренности действуют разнонаправленные силы, и массивная система охлаждения "разбалтывается" создавая микротрещины. Ни у одного ноутбука нет такой системы охлаждения с настолько сильно разнесенными центрами тяжести. Думаю, все слышали, что в персональных компьютерах, при их перевозе, рекомендуется снимать охлаждение, чтобы не повредить материнку. Для понимания, поймал момент с распаковкой от Ремонтяша персонального компьютера (таймкод 7:00). Отвалилась "Башня" при перевозке. И это не единичный случай. А при постоянном таскании - проблема с массивным охлаждение может оказаться существенной.

Проблема HDMI порта - не все знают, но самой частой поломкой ВСЕХ игровых консолей является выход из строя выхода на телевизор. У разных кабелей - разная длинна, разное сопротивление, "начинки", характеристики. Есть "широкие" допуски, но они касаются только "сертифицированных" кабелей и спасают от "нестандартных" перепадов напряжения. При постоянной мобильности, никто не будет с собой таскать оригинальный кабель, ибо возникает вторая проблема - физический выход разъема из строя.

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 В отличие от USB разъема, видеовыход более сложное устройство с заметно большим шансом нанести физические нарушения. Кабель вставляется и в консоль, и в телевизор. Вынимать и вставлять постоянно кабель к из консоли и телевизора - это уничтожение дорогой техники своими руками. Вы можете быть сколько угодно аккуратным, но если при переноске консоли в разъем попала песчинка в 1мм диаметром - есть высокая вероятность совершить непоправимое.

Microsoft злонамеренно продвигала уничтожение своих консолей

Маркетинг - это здорово, но балаболы из Xbox злонамеренно награждали Xbox series S функциями, которые не соответствовали консоли. Легко мобильная консоль для "Пати"? Это издевательство над пользователями. Долго общаюсь с различной техникой и упал под стол, когда они продвигали "маленькое устройство" как мобильное. Вместо того, чтобы рассказывать, что она "впихнется" везде и всюду, подойдет под любой антураж (PS5 - это крайняя форма, извращение в плане дизайна), они рассказывают о легкости переноски.

Что произошло с моей Xbox series S

Отломился один усик в разъеме HDMI. Консоль использовалась как вторичная и регулярно кочевала между комнатами. Потерялся сигнал и не выводилось изображение. С начало грешил на кабель, но под лупой обнаружил неисправность. Стало немножко грустно и печально. Банальность не принятая три года назад ударила по моему кошельку сегодня. Каникулы прошли и убрал устройство из детской комнаты. А она как хромая "Плотва" - жужжит, но изображение не выводит.

Сколько стоил ремонт

Замена разъёму в моей деревне обошлась в 30 долларов США. Поговорил с мастером и узнал, что типичная проблема, и я далеко не первый, кто обращается с данным вопросом. Из болячек рассказал про шумные кулера и прогары от скачков напряжения. С PlayStation 5 и старшим боксом обращаются заметно реже, но списывает аномалию на небольшое число устройств на руках и "культуру" использования дорогих и бюджетных гаджетов.

Послесловие

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Никогда не верьте словам Microsoft. Их дело - продать устройство любой ценой. Никого не волнует, сколько оно прослужит. Есть план и его надо выполнять. Много лет назад игровое подразделение Xbox сравнивал с революционерами, а Фила "надо немножко подождать" Спенсера с вождем пролетариата, что обещал свет в конце туннеля. С первых моих обзоров консолей прошло 4 года, но воз и ныне там. Ждите - и мана небесная вас обязательно накроет. Любое устройство, что синее, что зеленое - требует аккуратного отношения. Это бюджетные гаджеты, сделанные с максимальной экономией. Будте бдительны и прислушивайтесь к голосу разума, а не рекламным проспектам!

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