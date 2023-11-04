В 2017 году мир поразила чума криптобума. Майнинг фермы захватили мир. Люди сломя голову несли миллионы на покупку видеокарт и строительства безбедного будущего. А в это время шел другой бум. Тихий и незаметный. Старатели другого рода обогащались с минимальными рисками и вложениями. Ферма Steam - это несколько десятков или сотен игровых аккаунтов под управлением небольших утилит. Окупаемость в 15 дней и маржа в 200-250% за пару месяцев. С минимальными рисками.

Предисловие

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В 2008 году в России компания Иннова (она же 4game) открывает официальные сервера игры Lineage 2. У серверов были две особенности. Первая - игра стала Free-to-play. Вторая - она нанесла существенный удар по фришард серверам и вложила много денег в популяризацию игры. Lineage 2 и до этого была популярной, но тут произошёл колоссальный скачок узнаваемости, а с ним и рост аудитории. До прихода игры в Россию существовало несколько небольших "фанатских" форумов, на которых обсуждали разные способы прокачки, гличи системы, заработок и добыча ресурсов и прочее, прочее, прочее… А так же автоматизацию или ботоводство. После появления официальных БЕСПЛАТНЫХ серверов, такие форумы получили огромнейший приток "свежей крови" и денег. Многие пользователи не желали тратить сотни часов на раскачку персонажа и с удовольствием платили деньги в решении данного вопроса. Сообщества "автоматизации" и заработка получили мощнейший толчок для своего развития.

Путь от ботоводства в онлайн игре до бот-ферм достаточно короткий. К 2012 году на рынок хлынули массы игровых ключей из humblebundle. Люди скупали бандлы сотнями и ключи продавали в рознице, а неликвид раздавали всем желающим. Сотни тысяч ключей. В ноябре 2012 года в главном онлайн-магазине компьютерных игр Steam открылась торговая площадка. Буквально за пол года произошел взрыв идей и возможностей. Тихий взрыв, о котором не писали в новостях.

Дальше - больше. Умельцы создают сайты "рекламы и накруток". Просмотри ролик, поставь лайк, подпишись на социальные сети и получи бесплатно ключ от игры в Steam. Владельцы "мусорных" игр, созданных на коленках студентами после учебы, зарабатывали сотни тысяч долларов на играх, в которые ни кто не играл. Позже, к таким играм начали добавлять "коллекционные карточки" Steam.

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Примерно в 2015 году в продаже появились наборы с играми. 1500 тайтлов за 600 рублей. Бандлов было много. Один ключ на опте стоил 50 копеек. При покупке 2-3 тысяч таких сборников могли давать скидку, как любимому покупателю. Бизнес кипел и цвел. Только мусорные игры с карточками. К 2017 году фермеры рубили бабло и воротили десятками миллионов ежедневно. А в это время стартовал бум криптовалют.

Курс Bitcoina

За последние пару неделю курс снова полетел в космос и с начала 2023 года вырос в 3 раза. Ждем нового витка роста цен на видеокарты.

Но сейчас мы не об этом. По графику четко видна волатильность и резкие скачки крипты. Неимоверно рискованное дело и возможность потерять огромные суммы денег, если не угадал с курсом. И это речь про самую главную валюту, с остальными дела обстают намного хуже. В противовес этому есть другие варианты вложения

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За десять лет курс Биткоина вырос примерно в 27 раз. Хороший показатель. Для сравнения приведена пушка из мусорного состояния, ее стоимость выросла в 83 раза. Без резких скачков и перепадов настроения. Линейный стабильный рост во времени.

Торговая площадка Steam

Долгие годы сообщество осуждало игровой магазин в Assassin’s Creed от Ubisoft. Издевалось над платными микро DLC в Skyrim. Ругалось на донатные помойки с необоснованным изымание денег у населения. Обмусоливали шкурки в Call of Duty/ Но ни кто ни разу не высказался в негативном свете на торговую площадку Steam. Единственное отличие между всеми представленными вариантами микроплатежей - в Steam продавцом выступает не торговая площадка, а пользователи. Те самые пользователи, что берут товар у Valve и потом его перепродают. В обычную схему "купли-продажи" ввели посредника. Пользователи сами определяют что и сколько стоит.

50 000 ящиков для CS:GO 2 в день

Примерно столько ящиков для самой популярной игры продается в Steam ежедневно. За год средняя стоимость ящика выросла с 45 до 140 рублей (возможно виноват курс российского рубля). Это означает, что ежедневно в магазине только одним лотом (Кейс "Грёзы и кошмары") интересуется масса народа. А если просмотреть все операции купли-продажи, то обороты составляют сотни тысяч сделок. Деньги есть. Люди с удовольствием их тратят. . Жизнь кипит долгие годы и пользователи не думают останавливаться. Стабильный спрос и предложение.

Доступный заработок

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Сбор и продажа "коллекционных карточек". Рутинное дело с копеечной маржой. Многим может показаться, что это абсурд и яйца выделанного не стоит. Но это до тех пор, пока не встречаешь "мусорные" бандлы с 10-15 играми на распродаже. Самый шлак убрали 4 года назад, но и сегодня в официальной продаже есть игры от "издателя" куда добавили старые проекты и карточки. Есть сайты, что отслеживают такие предложения с расчетом окупаемости бандлов. Моржа на одном лоте составляет 10-15 рублей. А теперь умножаем это на число аккаунтов в ферме в 100 штук и таких сборок на распродаже в 10-15 штук и сумма из мизерной превращается в осязаемые и приятные 12-15 тысяч рублей. Но праздник жизни на этом не заканчивается.

Наборы коллекционных карточек

Пассивный случайный доход. Механика Steam подразумевает, что вы создаете "Значки" из коллекционных карточек. Можно создать 5 уровней одного значка и получить 500 очков опыта. Но из одной игры может выпасть только 3 карточки из 25. Не хватающие нужно покупать или выменивать. И все равно карточек не хватит. Этот вопрос решается путем рандомного выпадения наборов из 3 случайных карт. Выпадают редко. ОЧЕНЬ редко. С моей фермы из 8 акантов за год собираю порядка 70 наборов. Учитывая, что суммарно у меня более 7000 игр - это шанс менее 1% в год. Но при больших объемах - приемлемая статья пассивного заработка. Нападало с летней распродажи.





Steam-ферма

Это утилита по управлению несколькими игровыми аккаунтами в сервисе Valve. Существует несколько вариантов разной степени проработки. Самая популярная из бесплатных называется ArchiSteamFarm она же ASF. Брать саму ферму стоит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на официальной страничке github. Программа разрабатывается с 2015 года и заслужила миллион положительных отзывов от поклонников. Основное назначение - это автоматизация действий пользователей в аккаунте без захода в клиент Steam. Поддерживает "пакетные" команды. Нет необходимости заходить в каждый свой аккаунт, просто передаете одну команду (например "передать лут") и они автоматически ее выполняют согласно установленным правилам.

Аккаунты с разблокированной торговой площадкой

Прежде чем приступить к махинациям и автоматизациям необходимо пройти процедуру "разблокировки" торговой площадки и дополнительных функций аккаунта. Существует простой и действенный вариант. На свой основной аккаунт покупаете игру через "подарок" и аккаунт, что "дарил" игру, разблокируется через 30 дней. Если вы сидите в Steam, то наверняка делаете в нем покупки. Делайте их через новые аккаунты.

Зимняя и летняя распродажи

В последние годы Valve штормит и она постоянно меняет правила, но на распродажах бесплатно выдают "коллекционные карточки распродажи". Бот-фермы отлично фармят такие бонусы. Чем больше аккаунтов в ферме, тем выше профит

Высший пилотаж

Сам никогда так не делаю, но именно тут зарабатываются миллионы. Боты сканируют торговую площадку, анализирую ценники и выдают рекомендации по заданным параметрам. В Counter-Strike есть "эксклюзивные" предметы. Крайне редкие и дорогие. Существующие в единственном экземпляре. Они рандомно выпадают случайным пользователям. Очень часто владельцами эксклюзивов становятся случайные люди не знающие реальную стоимость. Счастливчики выставляют "ножи" по 500-1000 долларов США и радуются продажи. Эксперты знают, что такие вещи могут стоить 5000-10000 долларов США и с удовольствием их выкупают. Лот с баснословным прайсом может висеть пол года на продаже, но в итоге уйдет за бешеный ценник. Очень часто такие вещи находят своего хозяина на сторонних площадках "без комиссии" Steam.

Автоматический обмен

Сложная и дорогая программа по купли-продажи предметов. Программа анализирует стоимость предметов на десятках торговых площадок и формирует рекомендуемую стоимость с нужными параметрами. Заплатив за бота от 1000 до 15000 долларов США вы получаете источник стабильного пассивного дохода. После событий 24 февраля торговля скинами в России вышла на новый уровень. Бот фермы помогают обходить западные санкции и заливать баланс на кошелек Steam без ограничений. Бесплатные альтернативы "для школьников" распространяются в виде "пробников", но у них множество ограничений и требуют постоянного надзора со стороны.

Неспешный трейд

Каждый год по играм из ларечка Гейба Ньюэлла проходят международные турниры. К турнирам выходят коллекционные предметы. Наклейки. Нашивки. Наборы. Ящики. Сразу после турнира на торговой площадке появляются сотни тысяч аналогичных предложений и стоимость сувенирки пробивает ценовое дно. Через 5-6 лет объем предложений с "турнира года" падает до минимальных значений и ценник летит в космос. Сейчас колебания составляют 20-25% за год. Каждый год. Пока о таком явлении знало мало человек, колебания составляли 50-100% каждый год. Многие закупаются подобными лотами и забывают об их существовании на некоторое время. По мере необходимости можно продавать лоты на торговой площадке и пополнять свой кошелек не дожидаясь окончания десятилетия. Стабильный рост делает такие вложения минимально рискованными.

Особенность российского сегмента Steam - в апреле 2022 года курс российского рубля поднялся к облакам и стоимость многих лотов в Steam полетела следом. А стоимость игр осталось на прежнем уровне с региональными ценами

Послесловие

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Если есть желание - человек ищет способ. Если нет огонька - человек ищет себе оправдания. Лично знаю несколько человек, что с денег "на завтраки" купили себе несколько вещей в 2012-2015 годах. Сегодня стоимость их инвентаря исчесляется десятками тысяч долларов