Тим Суини - интересный человек. Создал отличный игровой магазин и регулярно проводит всевозможные акции с раздачей подарков. Сегодня в красивую упаковку положили The Evil Within 2. Но не всем. Epic Games Store не делит людей на сорта, он готов сотрудничать с каждым, но у издателей игр есть свое видение на этот вопрос. Россия И Беларусь не попали в списки благословенных, и подарков для них не предвидится. Но это не точно. Сегодня расскажу, как обойти ограничения магазина и забрать халяву.





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Предисловие

В ближайшее время на законодательном уровне могут ввести ограничение на распространение информации по обхожу запретов и блокировок. Не до конца понятно, что именно можно будет освещать, а о чем говорить не стоит. Ввиду чего, будем рассматривать несколько вариантов обхода ограничений в магазине Epic Games Store и на корню обходить все возможные запреты.

Torrent Edition

С 14 декабря 2018 года в Epic Games Store подарили 279 игр без повторов. Среди раздач были безусловные хиты прошлого и небольшие популярные проекты. В моей библиотеке 241 игра. Много это или мало? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на свои аккаунты в других системах:

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Так, на моем основном аккаунте Xbox имеется 155 купленных игр (без учета игр на Xbox 360, которые не попали в обратную совместимость).





На моем основном аккаунте PlayStation присутствует 141 покупка (без учета игр на PS3, но с учетом дополнений).

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То есть, при неторопливом собирательстве, игр с бесплатных раздач для Epic Games Store более чем достаточно, чтобы не использовать сторонние сервисы. Зашел в библиотеку, пролистал странички, выбрал, что необходимо, скачал и играешь. Нет никаких вирусов, майнеров и прочей бяки. Но и это не все прелести. Регулярно раздаются игры с привязкой к онлайн-сервисам, и их нет и никогда не будет на торрентах. Игры с защитой Denuvo и регулярными онлайн обновлениями.

he Evil Within 2

Внедрение инноваций в привычные рамки и правила ужасов — сложная задача, но The Evil Within 2 справляется с ней изящно. Разработчик Tango Gameworks умело представляет дизайн триллеров старой школы в пределах полуоткрытого мира, который в конечном итоге создает необычное путешествие в мир кошмаров.

Спустя несколько лет после первой игры мы видим бывшего детектива Себастьяна Кастелланоса в удручающем положении, все еще терзаемого чувством вины за потерю своей семьи и преследуемого своим последним визитом в кошмарную версию реальности. Когда теневая организация дает ему шанс исправить свое прошлое и спасти дочь из опасного и нестабильного мира Юниона, он охотно возвращается в призрачное царство, несмотря на психологическую травму.

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С самого начала возникает ощущение дежавю, когда Себастьян бродит по жутким и нереальным локациям Юниона. Несмотря на то, что он один из немногих, кто выжил в первой игре, он снова попадается на старые уловки...

Регион аккаунта

Чтобы получить игру с ограничениями, нам необходимо иметь правильный аккаунт с правильным регионом. Информация о регионе указывается в настройках аккаунта.

Учетная запись -> Настройки учетной записи -> самый низ странички.





В поле "Страна/регион" указана необходимая нам информация.

Есть 2 варианта действия. Простой и сложный.

Простой - создаем новый аккаунт и правильно указываем необходимый регион. Для этого нам понадобится любой удаленный сервер (Прокси или виртуальные сети, или компьютер друга). Включаем "подмену местоположение" на необходимый нам регион и регистрируем новый аккаунт.

Сложный - изменяем регион в нашем аккаунте. Сложность состоит в том, что в магазине стоит детектор на "подмену своего местоположения". Кроме детектора в магазине, есть ограничения от властей России, которые борются с программами и информацией, позволяющей обходить ограничения.

Какой регион выбрать? - если вы будите только забирать бесплатные раздачи, то любой европейский (локализации на русский язык можно не увидеть в далеких странах). Если в ваши планы входит покупка новинок, то стоит обратить внимание на те страны, что принимают имеющиеся у вас платежные карты.

Простой способ

Для создания нового аккаунта нам понадобиться программа TunnelBear. Создатели сотрудничают с государственными органами Российской Федерации, и программа легко ищется в сервисах Yandex. Подменяем наше местоположение на необходимое и создаем новый аккаунт. Магазин сам автоматически определит, откуда вы, и автоматически пропишет нужный регион. После банальной процедуры вы в любой момент сможете забрать любую игру, и она останется на вашем аккаунте, пока будут существовать сервера Тима Суини. В редких случаях, запускаем нашего любимого туннельного медвежонка и забираем игру "под запретом"

Сложный способ

Для смены региона нам нужно провести некоторые манипуляции с аккаунтом. В настройках учетной записи, напротив региона жмякаем на значок "редактирования".

Вы попадете на страничку с подробной инструкцией.

Соблюдая инструкцию вы попадете в форму, где будет запущена процедура смены региона. Система автоматически определит, в какую страну вы переехали и предложит произвести изменения.

В большинстве случаев, это самый сложный момент во всей процедуре. Большинство пользователей использует неправильные виртуальные сети и получает ошибку.

Магазин блокирует смену региона, если видит обман. Большинство популярных Хостинговых служб не смогут обойти такую защиту. Я рекомендую использовать либо Proxy сервера (но они ОЧЕНЬ медленные) либо частных провайдеров. Для частников существует множество бесплатных утилит. Они кривые, косые, работают нестабильно и часто разрывают соединение, но для 5 минутных манипуляций подходят отлично.

Рекомендую использовать продукцию сообщества SoftEther.

Скачать можно с официального сайта. Из набора разных утилит нам нужен Client.

SoftEther

Скачали. Установили. Подождали минут 10, пока отсканируются разные сервера и выбрали необходимый. Подключились и пошли менять регион в настройках. Для невнимательных уточню - выйдите на всех своих устройствах с аккаунта.

После смены региона аккаунта вы можете забрать игру.





Рефанд покупок

Зимой 2022 года компания Microsoft забрала у пользователей из России и Беларуси несколько игр с раздач. Тут стоит подчеркнуть особенность "Пользователей из России и Беларуси". После смены региона аккаунта вы не являетесь одним из этих пользователей. Теперь вы не Ваня из Воронежа, а Мигель из Португалии, и санкции к вам не относятся.

Так, у меня по сегодняшний день в библиотеке находятся Fallout 3 с раздачи от 20 октября 2022 года.

И Dishonored с новогодних праздников. Никаких отзывов и прочих неприятностей

Послесловие

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Всем тепла, уюта и приятного времяпрепровождения в виртуальных мирах. Экономьте денежку там и где это возможно.