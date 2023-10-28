Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2

В небольшом западном магазинчике Epic Games Store регулярно проходят раздачи интересных игровых проектов от различных студий. Какие-то игры раздают всем, другие лишь избранным. Россия и Беларусь с недавних пор перестала попадать в списки избранных и сегодня постараемся исправить это недоразумение
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Тим Суини - интересный человек. Создал отличный игровой магазин и регулярно проводит всевозможные акции с раздачей подарков. Сегодня в красивую упаковку положили The Evil Within 2. Но не всем.  Epic Games Store не делит людей на сорта, он готов сотрудничать с каждым, но у издателей игр есть свое видение на этот вопрос. Россия И Беларусь не попали в списки благословенных, и подарков для них не предвидится. Но это не точно. Сегодня расскажу, как обойти ограничения магазина и забрать халяву.

реклама




Предисловие

В ближайшее время на законодательном уровне могут ввести ограничение на распространение информации по обхожу запретов и блокировок. Не до конца понятно, что именно можно будет освещать, а о чем говорить не стоит. Ввиду чего, будем рассматривать несколько вариантов обхода ограничений в магазине  Epic Games Store и на корню обходить все возможные запреты.

Torrent Edition

С 14 декабря 2018 года в Epic Games Store подарили 279 игр без повторов. Среди раздач были безусловные хиты прошлого и небольшие популярные проекты. В моей библиотеке 241 игра. Много это или мало? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит посмотреть на свои аккаунты в других системах:

реклама



Так, на моем основном аккаунте Xbox имеется 155 купленных игр (без учета игр на Xbox 360, которые не попали в обратную совместимость).


На моем основном аккаунте PlayStation присутствует 141 покупка (без учета игр на PS3, но с учетом дополнений).

реклама



То есть, при неторопливом собирательстве, игр с бесплатных раздач для Epic Games Store более чем достаточно, чтобы не использовать сторонние сервисы. Зашел в библиотеку, пролистал странички, выбрал, что необходимо, скачал и играешь. Нет никаких вирусов, майнеров и прочей бяки. Но и это не все прелести. Регулярно раздаются игры с привязкой к онлайн-сервисам, и их нет и никогда не будет на торрентах. Игры с защитой Denuvo и регулярными онлайн обновлениями.

he Evil Within 2

Внедрение инноваций в привычные рамки и правила ужасов — сложная задача, но The Evil Within 2 справляется с ней изящно.  Разработчик Tango Gameworks умело представляет дизайн триллеров старой школы в пределах полуоткрытого мира, который в конечном итоге создает необычное путешествие в мир кошмаров. 

Спустя несколько лет после первой игры мы видим бывшего детектива Себастьяна Кастелланоса в удручающем положении, все еще терзаемого чувством вины за потерю своей семьи и преследуемого своим последним визитом в кошмарную версию реальности.  Когда теневая организация дает ему шанс исправить свое прошлое и спасти дочь из опасного и нестабильного мира Юниона, он охотно возвращается в призрачное царство, несмотря на психологическую травму. 

реклама



С самого начала возникает ощущение дежавю, когда Себастьян бродит по жутким и нереальным локациям Юниона.  Несмотря на то, что он один из немногих, кто выжил в первой игре, он снова попадается на старые уловки...

Регион аккаунта

Чтобы получить игру с ограничениями, нам необходимо иметь правильный аккаунт с правильным регионом. Информация о регионе указывается в настройках аккаунта.

Учетная запись -> Настройки учетной записи -> самый низ странички.


 В поле "Страна/регион" указана необходимая нам информация.

Есть 2 варианта действия. Простой и сложный.

Простой - создаем новый аккаунт и правильно указываем необходимый регион. Для этого нам понадобится любой удаленный сервер (Прокси или виртуальные сети, или компьютер друга). Включаем "подмену местоположение" на необходимый нам регион и регистрируем новый аккаунт.

Сложный - изменяем регион в нашем аккаунте. Сложность состоит в том, что в магазине стоит детектор на "подмену своего местоположения". Кроме детектора в магазине, есть ограничения от властей России, которые борются с программами и информацией, позволяющей обходить ограничения.

Какой регион выбрать? - если вы будите только забирать бесплатные раздачи, то любой европейский (локализации на русский язык можно не увидеть в далеких странах). Если в ваши планы входит покупка новинок, то стоит обратить внимание на те страны, что принимают имеющиеся у вас платежные карты.

Простой способ

Для создания нового аккаунта нам понадобиться программа TunnelBear. Создатели сотрудничают с государственными органами Российской Федерации, и программа легко ищется в сервисах YandexПодменяем наше местоположение на необходимое и создаем новый аккаунт. Магазин сам автоматически определит, откуда вы, и автоматически пропишет нужный регион. После банальной процедуры вы в любой момент сможете забрать любую игру, и она останется на вашем аккаунте, пока будут существовать сервера Тима СуиниВ редких случаях, запускаем нашего любимого туннельного медвежонка и забираем игру "под запретом"

Сложный способ

Для смены региона нам нужно провести некоторые манипуляции с аккаунтом. В настройках учетной записи, напротив региона жмякаем на значок "редактирования".

Вы попадете на страничку с подробной инструкцией.

Соблюдая инструкцию вы попадете в форму, где будет запущена процедура смены региона. Система автоматически определит, в какую страну вы переехали и предложит произвести изменения.

В большинстве случаев, это самый сложный момент во всей процедуре. Большинство пользователей использует неправильные виртуальные сети и получает ошибку.

Магазин блокирует смену региона, если видит обман. Большинство популярных Хостинговых служб не смогут обойти такую защиту. Я рекомендую использовать либо Proxy сервера (но они ОЧЕНЬ медленные) либо частных провайдеров. Для частников существует множество бесплатных утилит. Они кривые, косые, работают нестабильно и часто разрывают соединение, но для 5 минутных манипуляций подходят отлично.

 Рекомендую использовать продукцию сообщества SoftEther.

Скачать можно с официального сайта. Из набора разных утилит нам нужен Client.

SoftEther

Скачали. Установили. Подождали минут 10пока отсканируются разные сервера и выбрали необходимыйПодключились и пошли менять регион в настройках. Для невнимательных уточню - выйдите на всех своих устройствах с аккаунта.

После смены региона аккаунта вы можете забрать игру.


Рефанд покупок

Зимой 2022 года компания Microsoft забрала у пользователей из России и Беларуси несколько игр с раздач. Тут стоит подчеркнуть особенность "Пользователей из России и Беларуси". После смены региона аккаунта вы не являетесь одним из этих пользователей. Теперь вы не Ваня из Воронежа, а Мигель из Португалии, и санкции к вам не относятся.

Так, у меня по сегодняшний день в библиотеке находятся Fallout 3 с раздачи от 20 октября 2022 года.

И Dishonored с новогодних праздников. Никаких отзывов и прочих неприятностей

Послесловие

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Всем тепла, уюта и приятного времяпрепровождения в виртуальных мирах. Экономьте денежку там и где это возможно.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

epic games store the evil within 2 egs тим суини обход западных санкций бесплатная раздача egs обход длокировок egs
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса APNX C1
13
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
63
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: Позывной – 370-й
24 октября 2023 63
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
19 октября 2023 21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
17 октября 2023 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ создали высокопрочный бетон, на 90% состоящий из стекольных отходов
16
Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
7
Сергей Брин получил разрешение на первый полет своего дирижабля
1
В Сети появляются новые спутниковые снимки сектора Газа до и после бомбардировок израильскими ВВС
3
В связи с санкциями США против Китая видеокарты RTX 4090 подорожали во всем мире на $100
+
Изобретено четвертое поколение динамической защиты бронетехники
+
Take-Two приобрела права на домен GTA6.com, что может свидетельствовать о скором релизе игры
9
Snapdragon 8 Gen 3 на 233% опередил Snapdragon 8 Gen 1 в AnTuTu
+
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
+
Инсайдер рассказал о ценах и производительности RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER
2
Тяжелый бомбардировщик B-21 Raider начинает секретные испытания
+
Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi14 - новый компактный флагман компании
1
Nero Burning ROM - всё ещё незаменимый помощник для записи компакт-дисков и DVD-дисков
5
Немцы планируют поставить на вооружение САУ RCH 155, но первые машины этой серии поступят на Украину
3
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER с GPU AD103 получила свой идентификатор устройства
1
Выпущен драйвер NVIDIA GeForce 545.92 с поддержкой Alan Wake 2 и Ghostrunner 2
+
arXiv: предложена модель машинного обучения, обнаруживающая человека по звукам
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
3
В ночь с 26 на 27 октября ВС РФ вновь атаковали объекты военной инфраструктуры Украины
+
Администрация Зеленского вновь расширяет возможности мобилизации в стране
7

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
24
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Почему я не люблю отдых в Крыму
56
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
19
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Краткая история о том, как Фил Спенсер закапывал консоли Xbox
7
Китай опередил США в гиперзвуковой гонке вооружений — SCMP
1
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
11
Как удалить водяной знак с изображения за пару кликов – Нейросеть Watermarkremover
+

Сейчас обсуждают

Chimbal
13:21
"При моём подходе" - при твоём подходе нихрена не работает по-человечески без интернета, вот и всё. Ибо заранее всё подготовить на системе с интернетом, и установить на ПК без интернета не выйдет без...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
Truth Sееker
13:15
Потому что боты накручивают просмотры
Рассмотрим сценарий вмешательства США в палестинский конфликт на стороне Израиля
Andri Klin
13:13
А почему не работает навигация? Глушат? И если глушат то кто?
Почему я не люблю отдых в Крыму
Китя.
13:12
Недавно хохлы говорили по укр тв что леопард 2 хороший танк и РФ его боится. Уже 3шт спалили. https://rutube.ru/video/2905556a4dd46497a0e3dfcf1d461a09/
Израиль отказался следовать резолюции ООН по прекращению огня
Truth Sееker
13:12
А видео где?
Минобороны: за неделю 54 украинских военнослужащих добровольно сдались в плен
eightylvl
13:11
У меня: "скачал-установил-настроил" У тебя: "скачал" Понимаешь разницу? При моём подходе ты _один_ раз тратишь время и мегабайты на скачивание, установку, настройку всего необходимого и предотвращени...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
REY_B_
13:06
Не удивлюсь, что многие на дистанционке нашли дополнительную подработку. И потеряют её, вернувшись в офисы. Понятно желание вернуть их одних, и нежелание вернуться у других.
Разработчики компьютерных игр пытаются вернуть сотрудников к офисной работе после пандемии
REY_B_
13:03
По песочку на танках кататься, это совсем не то же, что зайти в город побитому камню.
Израильские войска начали активные боевые действия на окраинах Сектора Газа
LifeX
13:03
Просто оставлю это здесь https://www.youtube.com/watch?v=j80UUgnJ6Cw
Skype получит крупное обновление на ПК и смартфонах
Гвоздь
13:02
Скажи, а алкаш с опухшей рожей Denis Kazanskyi твой кумир?
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем