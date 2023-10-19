Теоретически, в России и Беларуси реклама Google отключена. Назойливых роликов с политическими воззваниями в вашем мире больше не должно быть. Но это только теоретически. Просмотр контента с самого большого хостинга без агитаций на всевозможные темы больше невозможен. Не знаю, как обстоят дела в глубине Российской Федерации, но в Беларуси рекламы не было только пару месяцев, а потом все вернулось с еще большим наплывом. 3-5 минут просмотра левого контента на 20 минут ролика - это перебор. AdBlock и uBlock Origin спасали какое-то время, но регулярно сбоили и вылетали с ошибками. Стоит уточнить, что контент потреблял через Mozilla Firefox и чистый Chromium, где корпорация "добра" не имеет доступа.

Piped.video

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Зеркало для youtube. Практически полный функционал. Сам не пользуюсь в полной мере, но пару раз сталкивался с сервисом. Особенно часто упоминается в последние месяцы, когда идут разговоры о блокировке видеохостинга или пропускание его трафика через российские фильтрующие органы. Все как в оригинале, только без рекламы. Удобно использовать на телефонах.

Youtube vanced и подобные

Несколько форков на оригинальный клиент. Работают из рук вон плохо. Функциональность и стабильность на уровне плинтуса. Возможно, у вас на персональных компьютерах они работают отлично, но мне не повезло. Корпорация "добра" всеми силами уничтожает альтернативные варианты потребления контента.

Законодательство

Пару недель назад перед каждым роликом на ноутбуке начали выскакивать предупреждения о недопустимости использования блокировщика рекламы. На стационарном компьютере (который использует идентичный аккаунт и настройки) почему-то сего события не наблюдалось. Интересная формулировка "Нарушают условия использования".

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Но как я могу нарушать эти условия, если нигде их не подписывал и ни о чем не договаривался с youtube? Подумалось мне и нажал кнопку выйти из аккаунта Google. Случилось чудо. Блокировщик роликов исчез и полный доступ ко всему контенту вернулся. Возвращение в свой аккаунт, снова вызывают блокировку просмотра контента. Первый и самый простой способ обойти запрет - это отказаться от использования сервисов IT гиганта на устройстве, с которого потребляете контент.

Есть несколько НО. Больших и существенных. К моему аккаунту привязаны подписки на разные каналы. Можно их добавить в закладки и щелкать между ними по мере необходимости. Тут же уведомления, комментарии, лайки и прочие аттрибуты социальной жизни человека. Сам ими не пользуюсь, но многим они ОЧЕНЬ нужны. Рекомендации просмотра - бесполезная вещь, если ты в теме, но при поиске новых источников информации сильно помогают (особенно в англоязычном сегменте). Полумеры и ограничения требуют новых подходов к решению задач.

AdGuard Extra

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Помощь пришла откуда не ждали. AdGuard - это обо всем понемножку. Лет пять не использую продукцию этой компании из-за низкого КПД. Альтернативные варианты показали лучшие результаты. Из описания продукта следует:

Это пользовательский скрипт (или расширение браузера), предназначенный для борьбы с попытками обхода блокировки рекламы, которые становятся все более и более популярными.

Обычные правила блокировки рекламы не позволяют нам быть настолько гибкими, насколько это необходимо, поэтому был разработан AdGuard Extra. AdGuard Extra предустановлен во всех премиум-версиях AdGuard, поэтому, если вы его используете, вам не нужно ничего делать. Однако, если вы хотите использовать его вместе с расширением браузера AdGuard или любым другим блокировщиком рекламы, вам потребуется использовать дополнительное расширение.

реклама





Существует три варианта инструмента:

Официальная платная версия. Огромный комбайн с миллионом функций. Пользовался "триальным" вариантом на 1 месяц. Если есть денежка - рекомендую. Великолепно показывает себя на старом железе с малым объемом оперативной памяти (планшеты и нэтбуки на Windows)

Расширение для браузера. Существует только вариант для Chrome (браузеров поддерживающих его магазин) и Firefox.

Скрипт для Tampermonkey. Обезьянка работает практически везде. Вариант со скриптом будет универсальным. В моем случае - этот вариант оказался единственным рабочим.

Установка AdGuard Extra

Первым делом устанавливаем обезьянку... Хотя, она у вас уже должна стоять априори. Вбиваем в ваш любимый поисковик Tampermonkey и устанавливаем версию для вашего браузера. Идем на официальную страничку AdGuard Extra в github или через поисковик по запросу AdGuard Extra.

AdGuardExtra на GitHub

Тут предлагается два варианта:

скрипт

расширение

Скрипт обновляется чаще, расширение работает стабильнее. Как будете использовать лично ВЫ, решать только вам. Мне нравится легкий и простой скрипт.

Особенность использования

Так как скрипт существует в открытом виде без шифрования, вы самостоятельно можете его подправить для своих целей. Сам таким не занимаюсь, но многие советуют внести некоторые правки для его оптимизации.

Переходим на заморский видеохостинг и в баннерорезках, что у вас установлены, отключаем работу на сайте Youtube. Запускаем обезьянку и в его настройках запускаем скрипт. Это нужно сделать только один раз. После чего вы в полной мере сможете наслаждаться всем контентом без ограничений.





Минусы AdGuard Extra

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Как и говорил ранее - посредственный инструмент. В базе плохо фильтрует базар, а в полном облачении требует много ресурсов. Баланс и поиск оптимального варианта отнимает много времени. Поэтому скрипт использую только на нескольких сайтах, где нет альтернативы.