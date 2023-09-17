Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming

Никогда такого не было... И вот опять. Очередной скандал с Xbox и Starfield. Облачные сервера от самой успешной игровой компании не выдержали наплыва игроков и рухнули, образовав очереди в 5-10 часов "ожидания"
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Если долго кричать "волки", то может случиться так, что вам придется отвечать за свои слова и поступки. Дичайшие системные требования к новой игре от внутренней студии заставили многих пользователей xbox game pass обратить свой взор на облачные технологии Microsoft и опробовать Xbox Cloud Gaming. Это фиаско. Сервис, что рекламировали долгое время, рухнул от наплыва геймеров.

Предисловие

реклама



Все крупные компании в 2019 году пожелали участвовать в новом развлечении - облачном гейминге. Игры запускаются на удаленном сервере, а вам лишь показывается картинка. Простая технология с некоторыми ограничениями. Сам достаточно часто стримлю игры с консоли (или ПК) на ноутбук в соседней комнате. Удобная технология, требующая некоторой доработки. Технология известна давно и продвигается в массы с разным успехом.

Антимонопольные разбирательства Activision Blizzard

Начать хочется издалека. С ударного тезиса в судебных разбирательствах в Великобритании. Красивый плакат, что печатался во всех главных новостных изданиях, расклеивался в метро и переходах. Три недели стояла истерия и проплаченные статьи. Да... Речь шла о судебных разбирательствах и необходимо было "продавить" решение. Антимонопольные органы Великобритании всерьез обеспокоились и поверили Microsoft. А потом и заблокировали сделку :-) Ибо 150 млн геймеров в облаке - это "весомый" аргумент в любом споре.

Надеюсь ни у кого нет сомнений, что на планшете, телефоне, стимдеке и прочих устройствах на постере можно играть только через облако?

реклама



Выход Starfield

Постер из твиттера Фила Спенсера немного подрезал, он занимает слишком много места, но его суть оставил.


реклама



Сам не играл (предпочитаю GOTY издания без багов и с допилом), но бабушка рассказывала, что у игры нового поколения непомерные системные требования. Рекомендуется минимум RX 760 (самая популярная в Steam GTX 1650 почти в 3 раза слабее). Скромные требования и неожиданный эффект. Люди решили попробовать игру в облачном сервисе. Стоит отметить, что на консолях и приложении на ПК игра "форсится" как никакая другая игра в истории. Приложение Xbox стилизовали под игру. Регулярные всплывающие окошки. Три баннера с рекламой из четырех - везде STARFIELD.


А рядышком везде значок облачного гейминга.

Коллапс Xbox Cloud Gaming

Сервис перестали активно продвигать два года назад. Исчезли презентации, анонсы и прочее. Где-то мельком упоминают "прицепом" и на этом все.

реклама




Выходит "самая" ожидаемая и "самая" популярная игра года! В сервисе происходит коллапс. Тысячи недовольных пользователей жалуются в разных социальных сетях на очереди.



Ожидание достигает 6-7 часов. На старте Diablo IV такого не было. Надеюсь никому не надо пояснять популярность этих франшиз?


Тут стоит отметить масштаб бедствия. При 6 000 000 "опробовавших" пользователях, облачными сервисами максимум воспользовались 600 000 человек. Капля в море. И при такой капле в море идут огромные задержки. 

А теперь вспомним конец февраля 2023 года и разглагольствования про облачные игры и 150 млн игроков. Прочувствуйте ВСЮ эпичность. Такого наглого вранья мир еще не знал. Директор Microsoft врал, врал и еще раз врал. Тратили огромные деньги на рекламу и заказные статьи. Создали на сайте Xbox отдельный раздел со сказками о 150 млн пользователей, а по факту? Сладкие слова разбились о реальность. Microsoft, как лидер рынка, не способна поддержать и 600 000 облачных пользователей. Тут стоит уточнить: НЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ, а просто пользователей. Единовременно там, явно, было меньше 100 000 пользователей, но и это сомнительная цифра. О таких показателях бы с удовольствием рассказали.

Послесловие

Меня часто упрекают в негативном отношении к Xbox. Предвзятое отношение. Сонибой... Знаете, что вам отвечу - мне не нравится, когда меня обманывают. У меня вырабатывается стойкое негативное отношение к компаниям, которые постоянно лгут. Не рекламные проспекты с красочными картинками, а в обычной жизни. Врут так, что на деньги попадает пользователь, а не компания. Регулярно. Снова, снова, и снова...



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox activision blizzard starfield xbox game pass фил спенсер облачные игры xbox cloud gaming xbox game pass ultimate xbox game pass core провал starfield
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The Jerusalem Post исключили Зеленского из списка самых влиятельных евреев, но внесли туда Пригожина
3
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
8
Насколько упали в цене iPhone 14 и iPhone 13 после выпуска iPhone 15
+
Россия создаст конкурента Starlink и выведет в космос больше 900 спутников 5G/6G в ближайшие 10 лет
9
Химическая промышленность Германии разрушается – санкции против РФ обходятся слишком дорого
5
Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
+
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
+
Венгрия, Румыния, Польша и Словакия продлят запрет на ввоз украинского зерна
3
Lockheed Martin открыла в Польше свой второй по величине завод в мире - там будут делать HIMARS
2
Глава комитета Госдумы по обороне: Мобилизованные не вернутся домой до конца боевых действий
+
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Эффективность СУ-34 выросла многократно - теперь "Утенок" адаптирован под ракеты большой дальности
2
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке WhatsApp
3
Tiny11 23H2 Windows выпущена с большей функциональностью и многочисленными исправлениями
+
В Пентагоне заявили, что решение о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS ещё не принято
1
Нефть снова дорожает – «чёрное золото» наполняет бюджет РФ, а потолок цен превышен на 17 долларов
2
Видеокарта ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 выходит в продажу 19 сентября
+
Олег Соскин: Украина потеряла доступ к Черному морю
7
Шойгу призвал усовершенствовать боевые возможности вертолётов Ка-52М
8
Голландская инновация может перевернуть мир ветроэнергетики в открытом море
+

Популярные статьи

Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
69
Вашингтон совершил ошибку, предоставив ВМС США $32 млрд на строительство боевых кораблей
10
Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
2
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
23
Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
6
Севастополь атаковали модифицированные зенитные ракеты C200 и безэкипажные катера
21
О том как Илон Маск отключил для ВСУ Starlink над Севастополем и что из этого вышло
7
Исследования показали, что заядлые геймеры могут видеть элементы видеоигр в реальной жизни
9
WSJ: Вашингтон тревожится по поводу безнадежно проигранной Москве и Пекину гиперзвуковой гонки
4

Сейчас обсуждают

usr721
07:35
"Россия годами готовилась к конфронтации и готова подвергать свой народ и свою экономику бесконечным трудностям", – сказал Роб Бауэр.
В НАТО сообщили, что запросы Украины по вооружению превышают возможности альянса
unhurtable
07:29
Не забывай только добавить что в США работают по другому: больничных фактически нет, отпуск и праздники в разы короче и многое другое. Про то что стоимость жизни там в разы выше надо разжевать?
Банк России повысил ключевую ставку до 13% – что будет с рублем
Eisbrecher
07:27
А там можно еще подождать, уж 6060 так точно все тянуть будет, ну а цены на те же 5060 снизятся...
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
usr721
07:27
Лишь посильная помощь украм в противостоянии уже прямой военной агрессии с Востока.
Адмирал НАТО заявил, что альянс не является угрозой России и не собирается на неё нападать
unhurtable
07:23
Для дебилушки в космос вполне летают и даже более того умудрились там снять художественный фильм, именно в РФ
Россия создаст конкурента Starlink и выведет в космос больше 900 спутников 5G/6G в ближайшие 10 лет
Леонид Простов
07:19
Вот и скачите в могилу. Бандерлогов надо истреблять без жалости.
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
Леонид Простов
07:15
Хотите чтобы они выжили и пришли убивать нас?
ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
Alex-IT
07:09
Про упадок на Ютубе рассказывали в документальном видео про Германию.
Чем обернулся для Германии отказ от российских энергоносителей
Alex-IT
07:04
После развала СССР многое стало хуже, но тем кто разваливал (и их преемникам) это не мешает...
Чем обернулся для Германии отказ от российских энергоносителей
Алексей Тютюшов
06:57
Линус Торвальдс объясняет почему десктоп линукс отстой, и это нормально:
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем