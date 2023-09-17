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Если долго кричать "волки", то может случиться так, что вам придется отвечать за свои слова и поступки. Дичайшие системные требования к новой игре от внутренней студии заставили многих пользователей xbox game pass обратить свой взор на облачные технологии Microsoft и опробовать Xbox Cloud Gaming. Это фиаско. Сервис, что рекламировали долгое время, рухнул от наплыва геймеров.

Предисловие

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Все крупные компании в 2019 году пожелали участвовать в новом развлечении - облачном гейминге. Игры запускаются на удаленном сервере, а вам лишь показывается картинка. Простая технология с некоторыми ограничениями. Сам достаточно часто стримлю игры с консоли (или ПК) на ноутбук в соседней комнате. Удобная технология, требующая некоторой доработки. Технология известна давно и продвигается в массы с разным успехом.

Антимонопольные разбирательства Activision Blizzard

Начать хочется издалека. С ударного тезиса в судебных разбирательствах в Великобритании. Красивый плакат, что печатался во всех главных новостных изданиях, расклеивался в метро и переходах. Три недели стояла истерия и проплаченные статьи. Да... Речь шла о судебных разбирательствах и необходимо было "продавить" решение. Антимонопольные органы Великобритании всерьез обеспокоились и поверили Microsoft. А потом и заблокировали сделку :-) Ибо 150 млн геймеров в облаке - это "весомый" аргумент в любом споре.

Надеюсь ни у кого нет сомнений, что на планшете, телефоне, стимдеке и прочих устройствах на постере можно играть только через облако?

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Выход Starfield

Постер из твиттера Фила Спенсера немного подрезал, он занимает слишком много места, но его суть оставил.





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Сам не играл (предпочитаю GOTY издания без багов и с допилом), но бабушка рассказывала, что у игры нового поколения непомерные системные требования. Рекомендуется минимум RX 760 (самая популярная в Steam GTX 1650 почти в 3 раза слабее). Скромные требования и неожиданный эффект. Люди решили попробовать игру в облачном сервисе. Стоит отметить, что на консолях и приложении на ПК игра "форсится" как никакая другая игра в истории. Приложение Xbox стилизовали под игру. Регулярные всплывающие окошки. Три баннера с рекламой из четырех - везде STARFIELD.





А рядышком везде значок облачного гейминга.

Коллапс Xbox Cloud Gaming

Сервис перестали активно продвигать два года назад. Исчезли презентации, анонсы и прочее. Где-то мельком упоминают "прицепом" и на этом все.

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Выходит "самая" ожидаемая и "самая" популярная игра года! В сервисе происходит коллапс. Тысячи недовольных пользователей жалуются в разных социальных сетях на очереди.







Ожидание достигает 6-7 часов. На старте Diablo IV такого не было. Надеюсь никому не надо пояснять популярность этих франшиз?





Тут стоит отметить масштаб бедствия. При 6 000 000 "опробовавших" пользователях, облачными сервисами максимум воспользовались 600 000 человек. Капля в море. И при такой капле в море идут огромные задержки.

А теперь вспомним конец февраля 2023 года и разглагольствования про облачные игры и 150 млн игроков. Прочувствуйте ВСЮ эпичность. Такого наглого вранья мир еще не знал. Директор Microsoft врал, врал и еще раз врал. Тратили огромные деньги на рекламу и заказные статьи. Создали на сайте Xbox отдельный раздел со сказками о 150 млн пользователей, а по факту? Сладкие слова разбились о реальность. Microsoft, как лидер рынка, не способна поддержать и 600 000 облачных пользователей. Тут стоит уточнить: НЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ, а просто пользователей. Единовременно там, явно, было меньше 100 000 пользователей, но и это сомнительная цифра. О таких показателях бы с удовольствием рассказали.

Послесловие

Меня часто упрекают в негативном отношении к Xbox. Предвзятое отношение. Сонибой... Знаете, что вам отвечу - мне не нравится, когда меня обманывают. У меня вырабатывается стойкое негативное отношение к компаниям, которые постоянно лгут. Не рекламные проспекты с красочными картинками, а в обычной жизни. Врут так, что на деньги попадает пользователь, а не компания. Регулярно. Снова, снова, и снова...







