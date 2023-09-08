Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
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Не обманул покупателя? Считай твой бизнес на грани разорения. Все врут! Одни это делают аккуратно и с любовью, другие - топорно и неумело. Microsoft - одна из тех компаний, что любит и практикует информационный шум для вешания лапши на уши. Уже не раз ловили Фила "балабола" Спенсера на введении фанатов Xbox в заблуждение.
Предисловие
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Каждый из нас живет в "большом пузыре". Мы окружаем себя людьми, разделяющими наши взгляды и ценности. Наши друзья - это люди с похожими взглядами и вкусами. Необычное свойство, что формирует наши мысли и понимание окружающего мира. Все, что находится за рамками "большого пузыря", нам чуждо и мы в это не верим. А еще есть статистика. Цифры, что говорят красноречивее любого мнения. Именно с ними мы и будем сегодня работать.
Старт продаж Starfild
250 тысяч пользователей онлайн единовременно. Безумные цифры для предзаказа по 100$. Был сильно удивлен столь огромным показателям. Решил "хоть как-то" проверить данные... Только это невозможно было сделать. Единственным источником информации был сайт steamdb. Это не официальный источник и достоверность его данных не совсем коррелируется с действительностью. На своих графиках они честно отображают данные, собранные самостоятельно, и данные, синхронизированные со Steam.
Из предварительных данных steamdb нас интересует амплитуда между ДО официального релиза и ПОСЛЕ релиза. То есть, после 6 сентября должен быть резкий скачок онлайна. Так как данные не 100% достоверные, то и скачка может не быть, как мы и видим на графиках.
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Пик 2 после официального старта продаж должен быть ЗНАЧИТЕЛЬНО выше пика 1. День недели не имеет никакого значения. Это первый день и старт "самой долгожданной" игры десятилетия. Это первый косвенный признак с манипуляциями. Он не до конца достоверный, но его не стоит сбрасывать со счетов.
Статистика Steam
6 сентября появились ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные из магазина Гейба Ньюэла. Это самые правдивые и точные данные, на которые стоит опираться. Все данные по игре просматриваю через VPN USA Нью-Йорк, так как игра не доступна в нашем регионе.
Идем в раздел "Отзывы". Выбираем пункт "Тип покупки" и смотрим официальную статистику. Тут предоставляются данные о том, кто и как получил игру. Покупал в магазине Steam или получил ключик активации из неизвестных источников. Ключами игру активировали 32% игроков.
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Для большинства пользователей - это ни о чем не говорит. Поэтому стоит привести примеры из других популярных игр
Baldurs Gate 3: сторонние покупки 9%
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Red Dead Redemption: сторонние покупки 8%
Forza Horizon 5: сторонние покупки 9%
Это первая большая аномалия, которая ЗНАЧИТЕЛЬНО превышает средние показатели. Более того, Microsoft - платформодержатель, она не заинтересована раздавать свои ключи сторонним площадкам. Если смотреть на игры Ubisoft или Electronic Arts, то сторонние покупки у них минимальны.
Ты ничего не понимаешь! Это игра десятилетия! Еще моя бабушка хотела в нее поиграть
Чтобы убедиться в покупках ключей на сторонних площадках, нам стоит посетить эти сторонние площадки:
Магазин Еurogamer - крупнейший ритейл в Европе. Версии игры только для Xbox
humblebundle - ключи для игры отсутствуют (они не продают версии игр для Xbox)
Amazon версии игры для Steam отсутствуют и в топах продаж их нет и не было
Можно ли купить версию игры для Steam? Конечно же можно, если немного поискать, можно купить все что вам захочется. Суть всего выше сказанного - это не соответствие действительности и реальному положению дел. Не может быть такого, чтобы игра была в ограниченной продаже и иметь аномально высокие "активации" в Steam.
Ачивки
Самый простой и надежный способ узнать всю правду про игру. В новостях могут говорить что угодно, но Ачивки - это общедоступная информация. Первым сайтом для исследования будет trueachievements. Полуофициальный сайт, тесно связанный с Microsoft. Они отслеживают всех, кто зарегистрировался у них. Речь идет о примерно 7 млн человек. Огромная база. Эти данные нам позволят посмотреть и сравнить популярность разных игр между собой.
Число поигравших в Starfield под аккаунтом Microsoft не сильно отличается от провальных Redfall и Minecraft Legends.
Тут некоторые начнут кричать, мол игра только вышла, она еще наберет своих поклонников и побьет все мыслимые и не очень рекорды!!! Я с вами полностью согласен. Она обязательно что-то побьет. Вот, буквально час назад, Тодд Говард рассказал о новом рекорде и новой высоте.
А теперь поговорим об играх с минимальной популярностью, что были забыты через пару недель после релиза. Они также были в подписке Xbox. Они примечательны тем, что мы точно знаем их популярность и распространенность среди комьюнити. Маленькие звездочки, о которых забыли. И все они - качественные инди проекты. На платформе Microsoft в них поиграло больше людей, чем в самый громкий релиз с хорошей рекламной компанией.
Ачивки Steam
Для сравнения взяты две игры с близкими релизами. ARMORED CORE™ VI и Starfield. Использовался сайт completionist. Рассматривалось время, проведенное в игре и средневзвешенное число полученных ачивок. То есть, нас интересует момент - сколько человек забросило игру. Может показаться, что сравнение не корректное, игра от Microsoft сама по себе длиннее, но нет. Из начала материала видно, что основная часть игроков Starfield - это фанаты, потратившие 100$, а не случайные люди. Они играют ЗНАЧИТЕЛЬНО активнее и усерднее.
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ARMORED CORE
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Starfield
По итогу мы видим, что время, проведенное в игре от Microsoft, больше, а число полученных ачивок ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше. Всего два объяснения такому явлению:
- Люди заходят в игру и просто наслаждаются окрестностями, ничего не делая
- Либо это боты и накрутки, что портят общую статистику
Почему-то мне кажется, что люди, потратившие 100$ на предзаказ, будут играть и исследовать игру, а не ходить по первой локации и изучать ландшафты.
Еще более показательно, сколько человек берут первые 10 ачивок или бросают игру. И мы снова говорим про ФАНАТОВ, купивших предзаказ. Обвал феноменальный. Может в выходные статистика поправится, но у предзаказавших уже были выходные. Данные взяты из steam.
И снова интерпретировать можно двояко. Накрутки или "неправильные" фанаты. Почему накрутки? Статистика считается от общего числа купивших игру. Если из этого числа убрать 100-150 тысяч человек, то параметр полученных ачивок вырастет и станет "нормальный". Чтобы вас не смущала "недавняя дата выхода игры", вот вам показатели игры Sea of Stars и MEGA MAN X DiVE Offline (вышли 29 августа и 1 сентября).
Вместо итогов
На любой аргумент можно найти объяснение. Любую теорию можно разрушить. У меня нет официальных документов за подписью Фила Спенсера. Все вышесказанное - это лишь вероятность того или иного исхода. Эту вероятность мы складываем из следующих фактов:
- Аномально высокое число активаций сторонних ключей в Steam
- Аномально низкая распространенность ключей Steam на сторонних площадках
- Единственным распространителем ключей Starfild для Steam является Microsoft. Она имела и возможность и умысел накрутить онлайн.
- Отсутствие явно выраженного роста онлайна при официальном релизе игры
- Низкая популярность игры в официальном магазине на Xbox
- Аномально низкое число полученных ачивок.
Все перечисленные факты дают повод с ОГРОМНОЙ долей вероятности утверждать, что Microsoft завела бот-ферму и накручивала онлайн для обмана покупателей. Попытка разрушить "пузырь недоверия" провалилась.
20 октября 2023 года выходит квартальный финансовый отчет. "Популярность" флагмана Xbox должна ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшить показатели игрового подразделения.
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