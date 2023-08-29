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Вывод двух консолей на рынок - это сущий кошмар. Самое необдуманное решение и полное непонимание рынка. Большей глупости от Microsoft никто не мог ожидать. Фейл десятилетия с далеко идущими последствиями.

Предисловие

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В первых числа сентября 2020 года в сеть слили презентацию Microsoft с новой бюджетной консолью. За две недели до официального анонса. Большой облом для маленькой "инди студии". Поклонники Xbox разделились на два лагеря. Маленький, что смотрел в будущее, и побольше, что верили словам Фила "Балабола" Спенсера. Через пару месяцев начался майнинг бум и проблемы младшей консоли скрылись под ценником и ажиотажем на другие предложения рынка. Майнинг закончился. Дефицит ушел в сторону и все проблемы выползли наружу.

Правило двух

Во время выпуска нового поколения консолей ценник на старте достаточно высокий. Консоли нацелены на рынок бюджетного гейминга и далеко не все пользователи могут купить такое устройство. Чтобы этого избежать, одновременно с новой консолью выпускают удешевленную старую модель. Так, с новой Xbox one в 2013 году вышла Xbox 360e. Аналогично поступает и PlayStation. Три года параллельно выпускаются старое и новое поколение.

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Взгляд изнутри

Немногие понимают, но в консольном бизнесе существует три заинтересованные стороны. Соблюдение баланса между ними и является залогом успешного развития:

Платформодержатель. Выпускает, рекламирует и содержит платформу Издатель. Создает продукты и зарабатывает на этом деньги Пользователь. Получает удовольствие от времяпрепровождения

В идеальном мире все работает без сбоев. Проблемы начинаются, когда у одной из сторон заканчиваются деньги и она начинает считать расходы. Так, пользователи могут встать перед выбором между устройствами за 500$ или 300$. Платформодержатель начнет экономить на рекламе и продвижении. Издатель задумается об окупаемости продукции на той или иной платформе.

Типичный комментарий под новостью о проблемах Xbox series S от "нефанатов"

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Сентябрь 2020 года

Как человек "в теме", пишу длинный пост о новом "шедевре и ее будущих проблемах". За что собираю кучу негативных отзывов от "нефанатов". Мысли "наперед" сосредотачиваются на следующих тезисах:

1. Кому нужна Xbox series S с 4 террафлопсами, 500 гиговым веником, без игр в комплекте, без привода, когда уже год во всех магазинах за те же 300$ висит Xbox one X с 6 террафлопсами, 1000 гиговым веником, с 3 играми, приводом для дисков?

Невразумительные ответы из разряда "4 террафлопс RDNA 2 - это как 6 террафлопс у GCN".

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Через 2 месяца официально объявляется, что Xbox series S не будет поддерживать функцию "Игры оптимизированные для Xbox one X". Консоль нового поколения оказалась слабее старой при той же стоимости.

2. Путаница в нейминге новых консолей.

Людям, далеким от игрового мира, трудно разобраться, что есть что. Одновременное существование 4-х консолей с РАЗНОЙ производительностью осложняет выбор. Мелочь, непонятная продвинутому пользователю. Проблема для случайного покупателя. У конкурента все просто. Нужен привод - доплачиваешь, не нужен - экономишь.

3. Графика.

Это поколение и так не сильно отличается от старого, но многим пользователям нужен стимул, чтобы переехать со старых консолей на новые. В топ ААА игре от внутренней студии Microsoft не смогла раскрыть весь "потенциал" нового поколения.

4. Стоимость портирование игры под несколько консолей

Крупные компании могут себе позволить сделать несколько билдов игры и протестировать. Проблема состоит в том, что "крупных" со своими финансами - мало. Большинство живет в кредит.

Все вышесказанное - лирика, когда играешь только в одну единственную FiFa... Эта игра выходила, выходит и будет выходить...

Рыночек порешал

Далеко не у всех издателей есть денежка на релиз одновременно для всех платформах. Яркий тому пример - пушистые котики в игре Stray. Небольшая студия выпускает отличную игру. Финансовые возможности есть только на освоение рынка Windows, PlayStation 4, PlayStation 5. За полученную денежку, BlueTwelve Studio дополнительно делает новый билд и через год осваивает Xbox One, Xbox Series X/S. Если бы котики не выстрельнули в инфополе, то отличная игра не появилась бы на консолях Xbox.

Другой пример. Игра Hogwarts Legacy. У крупного разработчика Avalanche Software не было ресурсов для выпуска игры на всех актуальных платформах. Сначала релиз был на 9 поколении консолей, а затем на восьмом.

Третий яркий пример. Cyberpunk 2077. Версия игры для консолей девятого поколения вышла через 15 месяцев после релиза игры.

Четвертый пример. Baldur’s Gate 3. У Larian Studios нет финансовых возможностей одновременно выйти на всех возможных платформах, из-за чего она должна выбирать приоритеты.

Многие не понимают: до старта продаж многие студии живут в кредит, они оптимизируют свои расходы. Выставляют приоритеты.

Оптимизация игры

При анонсе Xbox series S и вопросе с оптимизацией, говорящие куклы с YouTube оставляли едкие комментарии из разряда: "На персональных компьютерах пару бегунков в разные стороны подвигал и все отлично, весь вопрос занимает 2 минуты максимум". Это было смешно тогда, это смешно и сейчас. Если у тебя система на i9 и видеокарта уровня RTX 4080, то можно подвигать пару ползунков. А теперь расскажите про ползунки, когда у вас стоит двухъядерный i3-2120 и GTX 750. Куда вы будете их двигать? Отрицательные значения придумывать? А консоли именно такие. Минимум производительности должны показать максимально красивую картинку. Специалисты обязаны обежать все сцены в игре и проверить работоспособность и производительность. Такое происходит со всеми играми для каждой консоли. Как много современных игр вы сможете запустить на системе с 8 гигабайтами суммарной оперативной и видеопамяти? А на этих специалистов нужны деньги. Добавляйте художников, что ужмут и перерисуют текстурки, специалистов по освещению, дизайнеров. Или они все работают за спасибо?

Тут ведь чистая математика

Есть 2 конкурирующие компании. У одной себестоимость оптимизированной игры обходится в 100 дублонов, у второй в 200 дублонов. В какую компанию вы выпустите свой продукт первой при нехватке денег? Это математика от сентября 2020 года. Теперь новая математика. У одного конкурента 100 покупателей и на его рынок вы тратите 100 дублонов, у второго 50 покупателей и на выпуск товара вы должны потратить уже 200 дублонов. Куда вы пойдете первым?

Из "простой математики" издателя есть последствия. Вы хотите купить консоль и стоите перед выбором. У одной консоли игры выходят по часам, а у второй через год "может быть". Что вы выберете?

Главная проблема Xbox series S

Удорожание выпуска игр. Консольное подразделение Microsoft и так было в ужасном положении, но они допустили очередную фатальную ошибку. Для крупных компаний потратить 200-300 тысяч $ на создание дополнительного билда игры не составляет проблем, но для средних и мелких - такие затраты могут не окупиться.

Xbox Game Pass

Интересная инициатива, если вы решили на каникулах засесть перед телевизором. Только тут не учитывается тонкий момент. Подписка выгодна пользователям, подписка выгодна платформодержателям. Подписка никак не касается крупных издателей. А вот что говорить про средний и мелкий бизнес? Геймеру не интересно покупать проект АА класса, такими играми завалена подписка. Второй мощный удар по инди-студиям.

Цепочка событий

Microsoft выпускает бюджетное устройство для малообеспеченных граждан. Предлагает подписочный сервис (промолчу про наполнение), который стоит 204$ в год. Что-то мне подсказывает, это совсем не бюджетное предложение. Для сравнения, средний активный пользователь PlayStation (который покупал PS5 за 1000$) тратит на свою консоль 122$ в год (учитывая первоклассные эксклюзивы, донат и мощные сторонние тайтлы), а Фил "Балабол" Спенсер хочет собирать по 200$ за подписку (без мощных эксклюзивов и ударных дорогих тайтлов). Стоимость портирования возрастает, конкуренция возрастает, аудитория скукоживается. Мне видится полный коллапс. Разработчики среднего звена уходят, аудитория уходит, и наступает....

Baldur’s Gate 3

29 июня Свен Винке рассказал, почему Baldur's Gate 3 пока не выйдет на Xbox. И тут есть интересная особенность. В студию Larian были выписаны технические специалисты из Microsoft. Самые лучшие специалисты, что знают архитектуру консолей Xbox series S

Лучше их никто не сможет оптимизировать игру под данную консоль. Итог работы самых лучших специалистов в этой области всем известен - они не смогли оптимизировать игру до такой степени, чтобы младшая консоль ничем не уступала старшей. И это речь идет про инженеров самой Microsoft. А что будет с людьми, которые не так хорошо знают консоль?

Microsoft абсолютно случайно отменила сплитскрин для Halo Infinite и Forza Motorsport. 30 FPS в Starfield для самой мощной игровой консоли в истории вообще курам на смех.

Приведу слова "нефанатов"

Это называется "ТЕНДЕНЦИЯ"

С релиза консоли не прошло еще трех лет, а то тут, то там регулярно появляются сообщения от разработчиков и издателей об урезании версии игры для Xbox series S. Другие вообще избегают консоль из-за проблем. Но некстген еще не наступил. Большинство игр находится в переходной стадии. Это улучшенные версии игр для предыдущего поколения. Что будет, когда проекты будут изначально разрабатываться под текущие консоли без оглядки в прошлое?

Послесловие

Проблемы Xbox series S человеку со стороны были видны еще на старте продаж. Минимум информации позволяли спрогнозировать будущее, почему аналитический отдел самой дорогой компании этого не увидел - остается загадкой. Microsoft могла выпустить slim версию Xbox one X. Убрать из него привод, поставить обычный SATA SSD, уменьшить техпроцесс кристалла, оптимизировать тепловыделение, упростить блок питания и разводку на плате. Нужна была консоль за 300$? Сделайте, как поступали компании последние 15 лет. И все проблемы бы улетучились. Отличная консоль для бюджетного гейминга и настоящий некстген без гири на шее. Издатель не хочет делать вариант для младшей консоли? Это его право. Все счастливы и довольны.