Radeon RX 5600 XT в 2023 году - ТОП за свои деньги
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Самый прибыльный и массовый сегмент - это видеокарты в 150-250$. Случилось так, что с конца 2020 по конец 2022 года на рынке отсутствовали карты в эту стоимость. Рассматривать GT 1030 за 250$ как ТОП за свои деньги мог только сумасшедший. Целое поколение видеокарт исчезло из памяти геймеров. Сейчас все нахваливают RX 6600, но в FPS на вложенный рубль, она сильно проигрывает своему предшественнику, ушедшему в забвение...
Предисловие
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Никогда не покупал себе видеокарты дороже 250$. Для меня это психологический барьер. Не поддаюсь маркетинговым "вам хватит на пять лет". Через 3 года ТОП карты бегают на уровне середнячков с ценником в 3-4 раза ниже. Видимо старый брюзга или привык к своему Dell P2714H c FullHD матрицей и никакие 4к/144HZ/G-Sync и прочие новомодные фишки не привлекают. Как бы там ни было, почти всегда играю с максимальными настройками в стабильные 60 FPS.
Конкуренция
Мало кто помнит лето 2020 года и выход на прилавки Radeon RX 5600 XT. Обыденное событие, что наложилось на похмелье, после майнинг бума 2018 года. Рынок завален дешевыми видеокартами от китайских старателей. Фермерские 1060/1070/480/590 завалили все барахолки по бросовым ценам. Никому не нужны среднебюджетные карты АМД (и nVidia), когда 1070 в топовом исполнении можно было урвать за 150$. На 1660 смотрят как на обрезанный выкидыш индустрии. На мидл от АМД смотрят косо - никому не интересна карта за 280$, что чуть производительнее 1070 и вдвое дороже. Рынок скукожился и два гиганта начинают ценовую войну.
GeForce RTX 2060
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15 января 2020 года Nvidia официально снижает стоимость своей карты на 50$. Вместо прежних 350$, она опускается до 300$. Параллельно с этим анонсируется GeForce RTX 2060 Super и все это за 7 дней до премьеры Radeon RX 5600 XT
Input Lag
Между премьерой видеокарты и ее появлении на прилавках проходит 3-6 месяцев. За это время у многих профессиональных обзорщиков появляются "тестовые" образцы. В инфополе появляются первые обзоры и "честное" мнение.И честное мнение регулярно говорит, что новая карта от AMD сливает конкуренты, но к прочему, еще и не имеет тензорных ядер. Провал в самом популярном сегменте еще до старта продаж.
Май 2020 года
За 3 месяца до начала нового майнинг бума происходит немыслимое: все вендоры выпускают новую официальную прошивку BIOS с разгоном видеокарты на 15-20%. На моей памяти это первый и единственный раз, когда выходит обновление с прямым разгоном. Но уже поздно. Буквально через пару месяцев, ценник на видеокарты улетит в космос.
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Окончание майнинга 2022
Примерно в мае 2022 года курс Bitcoin и сопутствующих монет пошел вниз. На рынок хлынул поток отработанных видеокарт. И тут есть одна особенность, что отличает последний бум от двух предыдущих: обрезанные видеокарты не пригодные для игр. Вторички очень много, только она не пригодна для обычного пользователя.
Обрезанные видеокарты охватили все сектора. От самых дешевый до самых дорогих идут с вырезанным функционалом.
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В утиль пошли чипы, выпускающиеся два года. Вторичка пуста, а на новые видеокарты в магазинах, ценник не спешит опускаться и радовать своей привлекательностью.
Сравнение RX 5700 и RX 5600 XT
Странное явление. На рынке практически отсутствуют старшие видеокарты 5000 серии. За 3 года наблюдений видел всего пару экземпляров в свободной продаже. Странное явление. Младшая 5600 XT базируется на том же чипе, что и 5700. Единственное отличие - это шина и объем памяти. В разрешении до 1440р
Провел тест RX 5600 XT с обновленным BIOS и сравнил со средним значение в 3D MARK
Бюджетные карты
В природе не существует RTX 2050, ее заменой стала серия 1660
Серия 1660 - самая лучшая видеокарта для майнинга. На вторичном рынке ее прайс фигурирует в дельте 150-200$. ТОП за свои деньги. Только не найти живую без работы в шахтах
Серия RTX 3050 - отличная карта. На вторичке ее нет. Официальный ценник 250$. Все в ней хорошо, если не думать о том, что 1660 вышла 3 года назад за 220$ и имеет туже производительность.
RX 6500 - отличная карта нового поколения. Цена вполне демократичная. Тихая. Холодная. Только используется PCI Express 4.0 x4. Бюджетная карта в бюджетных системах теряет до 20% производительности
RX 6600 и RTX 3060 - рекомендованный ценник от 330$ и опускаться не спешит.
Между картами младшей линейки(1660/3050/6500) и популярной (3060/6600) идет зазор в 150$. Это пропасть!
RTX 2060 и RX 5600
Их мало. С полок магазинов обе видеокарты исчезли давно. Это те немногие карты, что сейчас есть на рынке в окне от 150$ до 250$. В самом популярном и востребованном сегменте. В это окно так же попадают 3050/6500/1660
Вот нашел примерный график расстановки сил без использования лучей... Упоминаются все 5 интересующих нас видеокарт
Ценник в 2023 году
Прежде чем говорить про "ТОП за свои деньги" стоит посмотреть на прайс в злачных местах. В сравнении не участвуют варианты с алибазара. Цена указана в долларах США. Курс прыгает каждый день и зарубежная валюта будет более наглядной
|Видеокарта
|Барахолка
|Магазин
|RX 5600
|170-200
|нет
|RX 6500
|150-200
|от 200
|RX 6600
|300
|от 300
|RTX 2060
|200-250
|нет
|RTX 3050
|250-300
|от 300
|RTX 3060
|250++
|от 320
Имея представление о производительности и примерную стоимость, даже с учетом погрешности в 5-10%, безоговорочным лидером становится одна единственная видеокарта с колоссальным отрывом от всех остальных.
Послесловие
Стечение обстоятельств. Звезды не сошлись. Отличная карта исчезла и некому о ней вспомнить. Сегодня маркетологи бьются за средний сегмент, описывая преимущества RTX 4060 и RX 7600. Две отличные карты, ценник которых выходит за рамки приличия обычного геймера. В 2007 году собирал себе очередной системный блок для игр. В его основе лежал 8600 GT. Средняя система со средним бюджетом. Любая игра шла с хорошим качеством и фремрейтом. Удивительно, но весь системник обошелся в 350$. Стоимость одной средней видеокарты сегодня.
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