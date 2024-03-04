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Лучшие приложения для редактирования фотографий для iOS и Android

В смартфонах Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro аппаратное обеспечение занимает центральное место в презентациях смартфонов, но внимание было уделено программному обеспечению в области редактирования фотографий.
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Хотя представленные функции являются эксклюзивными инструментами, владельцы других смартфонов на iOS и Android не должны упускать из вида интересные функции редактирования. Ниже представлены лучшие приложения для редактирования фотографий для iOS и Android:

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Picsart. Одно из самых популярных приложений для редактирования. Приложение впечатляет множеством возможностей, которые, вероятно, поначалу ошеломят даже профессиональных дизайнеров. Некоторые из наиболее популярных и простых вариантов включают создание коллажей, добавление рамок и классические фильтры. Picsart уделяет особое внимание искусственному интеллекту.

Например, можно использовать селфи, чтобы создать аватары, похожие на пользователя. Возможно создание классных изображений только на основе ввода подсказок. Нежелательные объекты на заднем плане можно автоматически удалить несколькими движениями по экрану смартфона.

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Пока фон не слишком детализирован, это действительно работает очень хорошо. Удаление и замена фона также возможны без особых усилий. Чтобы использовать большинство функций и множество инструментов, необходимо оформить подписку. Picsart доступен бесплатно, но для полноценного использования приложения требуется подписка стоимостью от $4,99 в месяц.

Bazaart. Цель приложения — сделать возможным даже самое безумное редактирование. Одной из интересных опций Bazaart является обнаружение фона. Это решение помогает, например, отделять фон от людей. Если просто нужен нейтральный фон, например, для изящной фотографии профиля, можно использовать простые цвета.

Но гораздо интереснее многочисленные функции объединения изображений. Вырезанные люди или объекты можно легко связать с другими фотографиями и собрать вместе для создания крутых или совершенно сюрреалистических композиций. Функция ластика использует искусственный интеллект, чтобы помочь удалить нежелательный контент. Можно использовать ИИ и преобразовать вводимый текст в изображения.

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Простые правки также имеются в Bazaart. Экспозицию, контрастность, насыщенность или резкость можно регулировать с помощью ползунка. Доступны готовые фильтры для быстрого выбора. Приложение имеет смысл использовать только при наличии подписки из-за очень ограниченного набора функций в бесплатной версии. Подписка стоит от $9,99 в месяц.

Photoleap. Созданное на основе приложения для iOS Enlight, приложение со значительно расширенным набором функций теперь называется Photoleap. Хотя классическое редактирование изображений по-прежнему является частью стека функций, искусственный интеллект здесь играет ключевую роль.

Чтобы удалить объекты на заднем плане, достаточно простой отметки. Благодаря распознаванию объектов ИИ, перемещение вместо замены возможно всего за два шага. Если часто приходится сталкиваться с размытыми фотографиями, их можно улучшить без каких-либо усилий.

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Photoleap без особых проблем создает эффекты резкости для портретов. Доступны инструменты для создания аватаров, замены неба или переодевания людей в костюмы. Присутствует классический редактор
с ползунками, коллажами, фильтрами и всевозможными инструментами ручной ретуши.

Благодаря своим возможностям и простоте использования это приложение уже давно стало одним из самых популярных. Только стоимость подписки в $8,99 в месяц или цена единоразовой покупки в $229,99 омрачают радость от использования приложения.

Google Fotos. Большинство пользователей смартфонов, вероятно, даже не знают, что Google Photos (Google Фото) теперь предлагает редактирование фотографий. Раньше Snapseed была ведущим разработчиком редакторов фотографий в Google, но теперь фокус, похоже, смещается в сторону Google Photos.

Волшебный ластик (Magic Eraser), впервые появившийся в серии Pixel 6, в начале 2023 года был интегрирован в приложение, которое ранее было ориентировано в первую очередь на управление фотографиями. Чтобы использовать ластик, просто нужно отметить нужные объекты на фотографии,
а искусственный интеллект приложения сделает все остальное.

Также включены и активны для видео эффекты HDR от Google. Эти функции особенно нужны, когда в материале изображения есть сильные различия в освещении. Редактор коллажей новый. Он позволяет быстро вставлять и упорядочивать отдельные фотографии из коллекции Google Фото. Хотя само приложение бесплатное, для использования таких функций, как Magic Eraser, требуется подписка Google One, которая стоит от $1,99 в месяц.

Snapseed. В последнее время Snapseed пользуется меньшим интересом со стороны Google, но приложение по-прежнему остается одной из лучших альтернатив, когда дело доходит до редактирования фотографий. Snapseed — одно из немногих приложений, которое еще не полностью охвачено трендом искусственного интеллекта и полагается в основном на ручную работу.

Чтобы использовать Snapseed, необходимо просто выбрать нужное изображение и начать редактировать. Доступны настройки цвета, эффекты HDR и инструменты перспективы, а также различные эффекты нуар, винтаж, эффекты размытия портрета и эффекты фокусировки.

Только функция «Развернуть», которая расширяет фотографии, чтобы включить контент за пределы видимой области, похоже, опирается на какой-то искусственный интеллект. Приложение Snapseed по-прежнему полностью бесплатно.

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Теги

смартфоны android подборка ios андроид pixel 8 pixel 8 pro фоторедакторы picsart snapseed
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