Речь идет о гарнитуре смешанной реальности, сочетающей огромное количество возможностей и эффект погружения в картинку. Такой гаджет даст возможность проникнуться виртуальным миром на 100%. Производители отмечают, что с маской нового поколения достаточно сложно разделить реальность с тем, что происходит на экране гаджета.

И если с этим все понятно, то со стоимостью вопрос остается открытым. Поклонникам такой новинки очень интересно, во сколько компании обходятся отдельные детали, из которых состоит шлем. Некоторые называют сумму свыше $3500. Но так ли это на самом деле, постараемся разобраться дальше. Казалось бы, обычная маска, но, как дорого она может стоить?

Однако, учитывая всю реальность происходящего, нетрудно догадаться, что большая часть денег идет на экран. И это совершенно верно. Так, производители решили остановиться на двух микро-OLED дисплеях от компании Sony с разрешением 4К. Минимальная стоимость одного около $230.

Получается, что только экраны стоят порядка $500. Хотя представители Apple отмечают, что в дальнейшем они планируют в значительной степени удешевить девайс, но таким образом, чтобы это не сказалось на качестве. Поэтому либо будут договариваться с компанией Sony о крупных поставках, либо найдут другую фирму, продукция которых не уступает по качеству.

Вторым по стоимости элементом является процессор, точнее, два процессора – R1 и М2. И хотя точную цену назвать сложно, приблизительно стоимость колеблется в пределах $150-170. Все остальные детали не требуют особого внимания, поскольку их цена невысокая. Максимальная стоимость комплектующих вряд ли превышает $100.

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Многие специалисты отмечают, что львиная доля затрат приходится на разработку, а сегодня это не дешевое удовольствие, на рекламу и, конечно же, на закладку прибыли для самой компании. Apple – это серьезная корпорация, в которой трудится много людей, поэтому на прибыль они оставляют вряд ли менее 20%. В противном случае, какой интерес в том, чтобы продвигать новинки.

Сейчас в Apple уже начали работу над дешевой версией продукта. Так, чип, скорее всего, будет как в iPhone – показывает прекрасную производительность, но не настолько мощный, как стоит сейчас в маске виртуальной реальности. Изменения претерпит и дисплей – он станет значительно скромнее. И, конечно, все это скажется на более низкой цене. Правда, на рынок новинка выйдет в 2025 году, а возможно, и позже.