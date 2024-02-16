В 2016 году продукция компании Xiaomi впервые появилась на российском рынке. Однако фирме потребовалось еще некоторое время, чтобы завоевать признание и верность пользователей. С тех пор на территории РФ открылось более сотни официальных магазинов. А смартфоны Xiaomi расходились миллионным тиражом.

И вот уже в 2022 году компания порадовала нас своим первым ноутбуком. Xiaomi RedmiBook 15 должен был стать помощником как в работе, так и в творчестве. Но получилось ли у компании соединить красивую картинку и приятную начинку? Или же первый блин получился комом?

Дизайн

У Xiaomi RedmiBook 15 и MacBook есть кое-что общее. Это корпус из авиационного алюминиевого сплава. Ноутбук представлен в сером цвете, он гладкий, легкий и приятный на ощупь. С ним удобно ходить на работу или учебу. Устройство весит чуть больше 1.7 кг, а его толщина не превышает 15 мм. Также крышку ноутбука можно открыть одной рукой.

RedmiBook 15 выглядит минималистично и элегантно. У корпуса сглажены углы, поэтому он кажется меньше своих заявленных размеров (363.8х243.5x19.9 мм). На крышке размещена эмблема Redmi. А огромную наклейку с главными техническими параметрами заменили два небольших значка. Для любителей большого количества гаджетов в RedmiBook15 представлены на выбор следующие разъемы:

3 USB 3.0;

HDMI;

RJ45 LAN;

Комбинированный аудиопорт 3,5 мм;

Полноразмерный картридер SD.

Производительность

Процессор: Intel Core i3-1115G4, 2 ядра, 3 ГГц; Intel Core i5-11320H, 4 ядра, 4.5 ГГц. Видеокарта: Intel Iris Xe/UHD Graphics. Оперативная память: 8 ГБ, DDR4, 3200 МГц Накопитель: 256/512 ГБ SSD. Камера: 720p HD.

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Чип процессора разработан для работы с офисным ПО и простыми играми. Пользователи не будут сталкиваться с проблемами и подвисаниями в браузере. У RedmiBook 15 представлено три базовых режима работы:

Silent.

Balanc.

Turbo.

Выбрать подходящий режим очень просто с помощью клавиш FN + K. Данная модель проходила тестирование через Benchmark. И RedmiBook 15 получило хорошие результаты. Он остался конкурентноспособным среди других ноутбуков этой ценовой категории.

За звук в RedmiBook 15 отвечают два динамика на 2 Вт. Они оснащены функцией DTS. И производители установили их под ноутбуком. Конечно, при прослушивании музыки или просмотре фильма звук кажется слишком тихим и плосковатым. Но для ведения онлайн-звонков встроенных динамиков вполне хватит.

Отдельное внимание стоит уделить клавиатуре. Так как RedmiBook 15 – бюджетного сегмента, то у нее нет подсветки или каких-то модных примочек. Однако клавиатура полноразмерная, а между кнопками присутствует достаточно расстояния, чтобы избежать случайного нажатия.

На клавиатуре удобно печатать, даже длинные и объемные тексты. Однако сами кнопки грубоватые. По ощущению кажется, что они похожи на те, что обычно устанавливаются в первых моделях каких-либо линеек. С RedmiBook 15 можно обойтись и без мыши. У ноутбука представлен большой тачпад, который резво реагирует на любые прикосновения. Также можно настроить жесты прокрутки, двойного щелчка и масштабирования.

Дисплей Xiaomi RedmiBook 15

В Xiaomi RedmiBook 15 представлен дисплей в 15.6 дюйма, 1920×1080 пикселей, 220 нит, угол обзора 90° (по горизонтали). Также сам экран покрыт матовой антибликовой поверхностью. Пользователи точно обрадуются расширению Full HD. Просматривать фильмы или видео удобно, ведь матрица заключена в тонкие, почти незаметные рамки. А сверху разместилась камера.

Однако у RedmiBook 15 относительно бюджетный экран. Цветопередача на среднем уровне, а порой и ниже. Такой ноутбук вряд ли подойдет для художников и дизайнеров. Ведь точность цвета меняется, все зависит от угла обзора.

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Пользователям придется приноровиться, чтобы найти свой идеальный способ просмотра сериалов. К примеру, можно немного отодвинуть ноутбук и развернуть дисплей на 110 градусов. Даже тогда не вся картинка будет точной и четкой. Но этого достаточно для того, чтобы серфить со социальным сетям или же искать нужную информацию. Но с редактированием изображений неизбежно возникнут проблемы.

Автономность

RedmiBook 15 хоть и является бюджетным ноутбуком, но получил довольно неплохую батарею. В сбалансированном режиме аккумулятор позволяет работать до шести часов. Конечно, если перейти в режим энергосбережения или ограничить работу некоторых приложений, то можно выиграть еще час или два. Заряжается от сети тоже быстро. В комплект к ноутбуку входит адаптер на 65 Вт. И за 15 минут он заряжает ноутбук на 11%. Цикл полной зарядки выполняется за 2 часа и 45 минут.

Цена Xiaomi RedmiBook 15

Стоимость варьируется от 40 000 до 73 000 рублей. Финальная цена зависит от комплектации устройства, площадки и размера скидки. Ноутбук можно приобрести в магазинах:

КОМП—АС за 40 827 рублей; ТЕХНОРЕКС за 41 055 рублей; TeXno TRADE за 41 266 рублей.

Отзывы

В целом данная модель ноутбука получает положительные отзывы. Пользователи отмечают следующие плюсы Xiaomi RedmiBook 15:

Наличие кардридера формата SD.

Небольшой вес и красивая форма.

Хорошее качество сборки.

Быстрое включение (около 3 секунд).

Отличная система охлаждения.

Но есть у ноутбука и недостатки. Очевидными минусами для пользователей стали:

Отсутствие подсветки.

Неточная передача цветов.

Отсутствие боковой клавиатуры.

Пластиковая рамка экрана.

Зависания в «тяжелых» играх и программах.

Вывод

За свои деньги Xiaomi RedmiBook 15 – отличный ноутбук бюджетного сегмента. Он тянет все офисные программы, подойдет для студентов и школьников. На ноутбуке удобно смотреть фильмы и играть в некоторые игры. Однако, если запускать программы, которые требуют много ресурсов, то можно столкнуться с перебоями в работе Xiaomi RedmiBook15.