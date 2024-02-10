Каждый год мир технологий с нетерпением ожидает новинок от известных брендов, и Samsung всегда находится в центре внимания. Серия Galaxy S FE (Fan Edition) была создана для тех, кто ищет баланс между высоким качеством и доступной ценой, предлагая лучшие функции флагманских моделей в более экономичном варианте.

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Сегодня мы рассмотрим Samsung Galaxy S23 FE, который обещает продолжить эту традицию, предоставляя пользователям передовые технологии по более привлекательной цене. В этом обзоре мы погрузимся в детали нового смартфона, изучим его дизайн, экран, производительность, камеру, программное обеспечение и батарею. Также обсудим цену и доступность устройства, чтобы вы могли решить, стоит ли Samsung Galaxy S23 FE вашего внимания и денег. Узнаем, соответствует ли новый Galaxy S23 FE ожиданиям фанатов Samsung и может ли он конкурировать с другими смартфонами в своем ценовом сегменте.

Дизайн и Экран

Samsung Galaxy S23 FE обладает стильным и современным дизайном, который сочетает в себе элегантность и практичность. Корпус устройства выполнен из высококачественных материалов, обеспечивающих надежность и долговечность. Задняя панель смартфона имеет матовую поверхность, которая не только выглядит привлекательно, но и устойчива к отпечаткам пальцев и царапинам.

Металлическая рамка придает устройству дополнительную прочность и подчеркивает его премиальный внешний вид. Смартфон имеет тонкий корпус, оптимальные размеры и вес, что делает его удобным для использования одной рукой. Продуманное расположение кнопок и элементов управления позволяет легко взаимодействовать с устройством.

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Galaxy S23 FE оснащен ярким и четким AMOLED-экраном с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340x1080 пикселей. Благодаря высокой плотности пикселей (409 ppi) изображение на экране выглядит четким и детализированным. Защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 гарантирует дополнительную защиту от царапин и повреждений.

Производительность

В Galaxy S23 FE производитель вновь возвратился к установке разного железа для разных регионов. Глобальная версия аппарата получила восьмиядерный Exynos 2200, изготовленный по 4-нанометровому техпроцессу. В тандеме с ним трудится графический ускоритель Xclipse 920, разработанный совместно с AMD. Американская версия устройства, в свою очередь, оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает высокую производительность и эффективность работы устройства. Этот чипсет выполнен по 4-нм техпроцессу и имеет 8 ядер, работающих на частоте до 3,2 ГГц.

Смартфон справляется с повседневными задачами, но производительность в современных играх не порадует. В Genshin Impact комфортно можно поиграть лишь на средних настройках графики. На средних настройках графики смартфон выдает в среднем около 25 fps с периодическими подтормаживаниями. Нагрев корпуса, идет после 3-5 минут игры. В тестах производительности Galaxy S23 FE показывает высокие результаты, сопоставимые с флагманскими смартфонами. В популярном бенчмарке AnTuTu устройство набирает более 1 миллиона баллов

Камера: основная и фронтальная

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Смартфон Samsung Galaxy S23 FE оснащен тройной основной камерой, которая состоит из следующих модулей: основной датчик: 50 МП, f/1.8, оптическая стабилизация изображения (OIS). Сверхширокоугольный датчик: 12 МП, f/2.2, угол обзора 120 градусов. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП и диафрагму f/2.2. Она отлично подходит для селфи и видеозвонков.

Samsung Galaxy S23 FE делает отличные снимки в различных условиях освещения. Основной датчик обеспечивает высокую детализацию и точную цветопередачу. Сверхширокоугольный датчик позволяет запечатлеть больше объектов в кадре, а телеобъектив предоставляет возможность приближать удаленные объекты без потери качества.

Galaxy S23 FE также предлагает широкий спектр режимов съемки, включая ночной режим, портретный режим, панорамный режим и режим макросъемки. Эти режимы помогают пользователям создавать впечатляющие фотографии и видео, даже если они не являются профессиональными фотографами.

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Помимо отличного качества фото и видео, камера Samsung Galaxy S23 FE предлагает ряд дополнительных возможностей, которые делают ее еще более универсальной: Смартфон может записывать видео в разрешении 8K со скоростью 24 кадра в секунду, позволяя создавать высококачественные видеоролики, которые можно просматривать на больших экранах.

Режим Super Steady помогает уменьшить дрожание и тряску при съемке, что особенно полезно при съемке в движении или при слабом освещении. Функция Single позволяет делать несколько снимков и видео одним нажатием кнопки. Затем устройство автоматически выбирает лучшие кадры и создает из них короткий видеоролик.

Программное обеспечение

Устройство Samsung Galaxy S23 FE поставляется с предустановленной операционной системой Android 13 и фирменным пользовательским интерфейсом One UI 5.1 от Samsung. One UI 5.1 предлагает ряд новых функций и улучшений, включая новый дизайн.

One UI 5.1 имеет более современный и минималистичный дизайн, который делает интерфейс более удобным и интуитивно понятным. Улучшенная многозадачность оболочки. позволяет эффективно использовать многозадачность, благодаря новым функциям, таким как разделенный экран и всплывающие окна.

Помимо стандартных функций Android и улучшений One UI 5.1, Galaxy S23 FE также предлагает ряд дополнительных функций и возможностей, которые делают его еще более удобным и функциональным:

Samsung DeX. Позволяет пользователям подключать свой смартфон к внешнему монитору или телевизору и использовать его в качестве настольного компьютера.

Позволяет пользователям подключать свой смартфон к внешнему монитору или телевизору и использовать его в качестве настольного компьютера. Bixby: голосовой помощник. Может выполнять различные задачи, такие как управление умным домом, поиск информации в интернете и многое другое.

Может выполнять различные задачи, такие как управление умным домом, поиск информации в интернете и многое другое. Samsung Pay. Сервис позволяет пользователям совершать бесконтактные платежи с помощью своего смартфон

Сервис позволяет пользователям совершать бесконтактные платежи с помощью своего смартфон Secure Folder. Позволяет пользователям создавать защищенную папку на своем устройстве, в которой они могут хранить конфиденциальные данные и приложения.

Емкость батареи и время Работы

Samsung Galaxy S23 FE оснащен мощной батареей емкостью 5000 мАч, которая обеспечивает длительное время работы от одного заряда. В обычном режиме использования смартфон может работать до двух дней без подзарядки. При интенсивном использовании, таком как игры или просмотр видео, время работы от одного заряда может сократиться, но все же останется на достаточно высоком уровне.

Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, что позволяет зарядить устройство от 0 до 50% всего за 30 минут. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, что позволяет заряжать устройство без использования проводов.

Цена Samsung Galaxy S23 FE

Смартфон доступен в четырех цветах: черный, белый, зеленый и фиолетовый. Цены на устройство на Ozon и Яндекс Маркет начинаются от 45 000 рублей за модель с 128 ГБ памяти и 8 ГБ оперативной памяти, а за модель с 256 ГБ памяти и 8 ГБ оперативной памяти от 51 000 рублей.

Плюсы и минусы

Samsung Galaxy S23 FE обладает рядом достоинств, которые делают его привлекательным выбором для многих пользователей. Стильный и современный дизайн, яркий и четкий AMOLED-экран, мощный процессор, обеспечивающий отличную скорость и плавность работы.

Камера смартфона также впечатляет своими возможностями, предлагая множество функций и режимов съемки. Длительное время работы от одного заряда, поддержка быстрой и беспроводной зарядки, а также современное программное обеспечение с широкими возможностями настройки дополняют список преимуществ Galaxy S23 FE.

Однако есть и некоторые недостатки, которые стоит учитывать. Высокая цена может стать препятствием для некоторых пользователей. Не самый впечатляющий зум камеры также может быть минусом для тех, кто любит делать снимки с большим приближением.

Заключение

Samsung Galaxy S23 FE — это мощный и стильный смартфон, который предлагает пользователям множество преимуществ. Он оснащен ярким и четким AMOLED-экраном, мощным процессором и большой оперативной памятью, что обеспечивает плавную работу даже самых требовательных приложений и игр.

Камера смартфона также впечатляет своими возможностями, предлагая множество функций и режимов съемки. Длительное время работы от одного заряда, поддержка быстрой и беспроводной зарядки, а также современное программное обеспечение с широкими возможностями настройки дополняют список преимуществ Galaxy S23 FE.

Однако высокая цена могут стать препятствием для некоторых пользователей. Не самый впечатляющий зум камеры также может быть минусом для тех, кто любит делать снимки с большим приближением. В целом, Samsung Galaxy S23 FE является достойным представителем флагманских смартфонов.

Если вы ищете мощный и стильный смартфон с отличной камерой и длительным временем работы от одного заряда, то Samsung Galaxy S23 FE может стать отличным выбором. Однако, если вы не готовы платить высокую цену, то стоит рассмотреть другие варианты.