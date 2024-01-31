Nash-Healey Roadster 1953 года выпуска. История представленной модели начинается в 1951 году. В это время компания Nash-Kelvinator решила заказать итальянскому производителю Pinin Farina рейсталинг полноразмерных серий.

Первый прототип имел четыре двери, что не понравилось американской стороне. Те подсчитали подобное слишком диковинным, поэтому остановились на необычном дизайне и двухдверном варианте. Тем более что Roadster относился к спортивной категории.

Так, кузов делали из прочной стали. Исключение составляла только крышка багажника и капота – они были выполнены из алюминия. Это позволяло несколько сэкономить на стоимости, но не в ущерб качеству. Инженеры оснастили модель овальной радиаторной решёткой и близко располагающимися фарами нового поколения. Чтобы модель отвечала духу времени, были разработаны более чёткие задние крылья, а также «хвостовые плавники». Подобный нюанс выделял спортивный Nash-Healey Roadster среди многих других.

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Кроме этого, на авто поставили спицованные колёса и цельное большое лобовое стекло. Общий вес готовой машины составлял 1 тонну 247 кг. Для того времени это были вполне приемлемые результаты, а особенно для спортивной модели. Прекрасные показатели были и под капотом. Объём двигателя составлял 4139 сантиметров кубических. Это был модифицированный вариант. Что касается его типа, то он был шестицилиндровым и рядным. За счёт мощности в 140 лошадиных сил модель прекрасно разгонялась и была быстрее ветра.

Так, авто разгонялось до 96 км/час меньше чем за 10 секунд – за 9,8. Что касается максимальной скорости, которую был способен развить Roadster, то она была на отметке 181 км/час. Управлять авто было легко, переключаясь с передачи на передачу. Четырёхступенчатая механическая коробка великолепно справлялась со своей задачей.

Кроме всего прочего авто имело задний привод, переднюю и заднюю подвеску. Передняя была независимой на пружинах, а задняя наоборот зависимой. Тормоза барабанные гидравлические, охлаждение – жидкостное. В 1953 году компания приняла решение о переименовании модели. С этого времени Roadster стал кабриолетом – Sport Convertible. Открывающийся верх на тот момент был нормой.

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Помимо этого такое решение помогало экономить на крыше. А новым названием компания полагала, что сможет «пробудить» больший интерес к авто. Однако этого не случилось, и уже в следующем году производство Nash-Healey было прекращено. Всего за годы выпуска было продано 507 автомобилей, включая переименованные в купе модели. Как по мне, то Nash-Healey Roadster 1953 был одним из самых стильных и модных авто того времени. А вы что думаете на этот счёт?