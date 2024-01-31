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Мотоцикл Twin Turbo R100. Кастом байк от BMW

Сегодня кастом-байков хватает, но я хочу остановиться на мотоцикле Twin Turbo BMW R100 custom.
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Сегодня кастом-байков хватает, но я хочу остановиться на мотоцикле Twin Turbo BMW R100 custom. Основателем является Крис Кэнтербери, который молниеносно придумал этот байк, и так же быстро воплотил свою идею в жизнь. Трудно поверить в то, что такая красота «родилась» всего лишь за полтора месяца. Байк реально крутой, это отмечают профессионалы, люди, которые всю жизнь посвятили изготовлению подобных шедевров.

При создании байка многое было позаимствовано у модели BMW R100 1980, которую мотоцикл напоминает. Чтобы байк летел быстрее ветра, было принято решение оснастить его мощным мотором. Конечно, негоже новинке иметь элементы стандартной модели, поэтому были установлены новые прокладки, сальники и болты.

Особое внимание я бы обратил на раму. Такую красоту видно издалека. Теперь это пескоструенный хартдейл, который в дополнение ко всему покрашен порошковой краской. При виде «красавца» возникает желание прокатиться на нём с ветерком. Особое внимание производители уделили седлу, оббитому высококачественной и надёжной обивкой – она мягкая, но в то же время прочная.

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Тормозная система – одна из самых важных в любом авто или байке. Поэтому было решено модернизировать и её, установив комплект Boxer Metal 320 mm. Улучшения получила и вилка за счёт оснащения лучшими пружинами. Что касается руля, то его не меняли, взяв за основу элемент от стандартного байка. Нужно сказать, что это и незачем делать, потому как деталь великолепна.

Совсем иначе дело обстоит с задним колесом Lester Mag, его улучшили таким образом, чтобы можно было использовать дисковой тормоз. Производителями был добавлен и электронный впрыск, благодаря нему проще настроить работу с нагнетателем. А это в свою очередь даёт возможность улучшить и мощность, и крутящий момент. То есть байк становится «настоящим зверем».

Раз есть качественный впрыск, должен быть и отменный нагнетатель – подумали разработчики. И воплотили в реальность свою мысль, добавив два элемента Speed Daddy T3. А вот с выхлопом экспериментировать не стали, оставив оригинальную запчасть.

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Глядя на этого «красавца», понимаешь, что им хочется не только любоваться с картинки, но и в реальности, причём у себя в гараже. А ещё лучше не любоваться, а рассекать на нём по городу. А вы что скажете на этот счёт?

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автомобили авто bmw мото мотоциклы twin turbo мотоцикл bmw
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