Обновите свой iPhone: защитите приложения, фотографии, почту, контакты и приватность звонков.

Израильская компания NSO Group разработала программное обеспечение Pegasus, которое можно установить через мессенджеры на мобильные телефоны и другие устройства для взлома почты, списка контактов и данных GPS, извлечения сообщений, видео и фотографий. Pegasus также получает контроль над микрофоном и камерой телефона и может незаметно записывать звонки, делать фотографии и снимать видео.

Компания заявила, что разрабатывает программное обеспечение для борьбы с преступностью и терроризмом и соблюдает права человека. Однако в 2021 году в прессе был опубликован список из 50 тыс. телефонных номеров людей, которые якобы подвергались атакам с помощью Pegasus. Журналисты утверждали, что слежка велась не за преступниками, а известными правозащитниками, юристами, журналистами и оппозиционерами. Также в число жертв вошли государственные служащие из 34 стран: более 600 чиновников, включая президентов ЮАР и Ирака, премьер-министров Марокко, Египта и Пакистана.

реклама

Для того, чтобы установить Pegasus на устройство достаточно позвонить абоненту через WhatsApp или использовать уязвимость Apple iMessage, которая подвергает риску более миллиарда пользователей iPhone.

С 7 сентября на официальном сайте Apple стало доступно обновление, которое устраняет уязвимость перед Pegasus. На странице загрузки Apple разместила благодарность лаборатории Citizen Lab при Университете Торонто за оказанную помощь в обнаружении уязвимости.

Фото: Apple.com



