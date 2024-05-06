В новом судебном иске IBM обвиняет LzLabs в нарушении патентов и авторских прав, за предложение облачной альтернативы мейнфреймам IBM.

В мире высоких технологий разгорается новый судебный спор, который может иметь далеко идущие последствия для индустрии мейнфреймов. IBM, титан компьютерной индустрии и один из крупнейших производителей мейнфреймов, подала второй иск против швейцарской компании LzLabs. Иск связан с разработкой LzLabs программного обеспечения, которое позволяет пользователям перенести их критически важные приложения с традиционных мейнфреймов IBM на более доступные и гибкие облачные платформы.

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IBM утверждает, что LzLabs незаконно использует их патентованные технологии и нарушает авторские права, что создает недобросовестную конкуренцию и угрожает их бизнес-модели. В ответ, LzLabs заявляет, что их продукт, LzLabs Software Defined Mainframe (SDM), является полностью оригинальным и не содержит кода IBM. Они утверждают, что их решение предлагает необходимую альтернативу для компаний, стремящихся к цифровой трансформации без огромных затрат на поддержку устаревшего оборудования.

Этот иск поднимает важные вопросы о будущем мейнфреймов и о том, как инновации могут быть сдерживаемы патентными спорами. С одной стороны, IBM защищает свои инвестиции в разработку и поддержку мейнфреймов, которые по-прежнему играют ключевую роль в многих крупных предприятиях. С другой стороны, LzLabs представляет собой новаторский подход к модернизации и оптимизации бизнес-процессов, что может быть блокировано из-за юридических разногласий.

Эксперты отмечают, что исход этого дела может оказать значительное влияние на рынок мейнфреймов, который уже испытывает давление со стороны более гибких и экономичных облачных решений. Если IBM выиграет дело, это может укрепить их позиции на рынке и замедлить переход компаний на облачные технологии. В случае победы LzLabs, это может открыть двери для более широкого принятия облачных альтернатив и ускорить отказ от традиционных мейнфреймов.

Судебное разбирательство продолжается, и обе стороны готовятся представить свои аргументы. Отраслевые наблюдатели и клиенты внимательно следят за развитием событий, поскольку исход этого дела может определить направление технологического прогресса в ближайшие годы.