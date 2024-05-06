В последнем квартале продажи складных смартфонов в России удвоились благодаря расширению ассортимента и улучшению доступности устройств.

В последнем квартале отмечен значительный рост продаж складных смартфонов на российском рынке. По данным аналитической компании “ТехноМаркет”, продажи данных устройств удвоились по сравнению с предыдущим годом, что эксперты связывают с расширением ассортимента и увеличением доступности моделей.

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Согласно отчету, ведущие производители электроники, такие как Samsung, Huawei и новые игроки на рынке, включая Xiaomi и Oppo, значительно расширили свои линейки складных устройств, предложив потребителям более широкий выбор по функциональности и цене. Это стало возможным благодаря улучшению технологий производства гибких экранов и снижению их стоимости, что позволило сделать складные смартфоны более доступными для широкой аудитории.

“Рынок складных смартфонов только начинает набирать обороты, и мы видим огромный потенциал в этом сегменте,” - говорит Андрей Иванов, главный аналитик “ТехноМаркет”. “Увеличение ассортимента и снижение цен делают эти устройства привлекательными для потребителей, искающих новые технологические решения.”

Помимо технологического прогресса, эксперты отмечают влияние маркетинговых кампаний, направленных на повышение осведомленности о преимуществах складных смартфонов. Рекламные акции и специальные предложения, такие как скидки и бонусы при покупке, также способствовали росту интереса к данной категории продуктов.

“Складные смартфоны предлагают уникальное сочетание портативности и функциональности, что делает их идеальным выбором для пользователей, желающих максимально использовать возможности своего мобильного устройства,” - добавляет Иванов.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост популярности складных смартфонов в России, особенно среди молодежи и бизнес-сегмента, благодаря их инновационным характеристикам и улучшению пользовательского опыта.

В то время как рынок складных смартфонов продолжает развиваться, производители и ретейлеры ожидают, что новые модели и технологические усовершенствования будут стимулировать спрос и в будущем, обеспечивая устойчивый рост продаж в этом сегменте.