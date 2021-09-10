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Сегодня я хотел бы тебе рассказать о своём ноутбуке ASUS TUF Gaming A15 FX506IV-HN474.













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В целом отношение к ноутбукам у меня всегда было довольно скептическое. Я не верил в их производительность по сравнению с настольным компьютером, я не верил в производительность системы охлаждения ноутбуков, ведь в некоторых из ноутбуков она с трудом справляется со своей задачей в обычных офисных повседневных задачах, не то что игровых. Так это всё и продолжалось ровно до того дня пока RTX2060 не стала стоить 70+ тысяч рублей. В какой-то из дней чисто случайно я нарвался в сети ДНС на ноутбук из этой же линейки, но с диагональю 17”, дискретной графикой GeForce 1660ti при том не max-q и не для ноутбуков, а полноценной, Ryzen 9 4900H, 16Гб оперативной памяти 3200МГц и экраном 120Гц. При всём при том этот ноутбук стоил 80 тысяч рублей. Если пересчитать все комплектующие по отдельности в настольном ПК – покупка выгодная как минимум в 1,5 раза. Но пока я изучал этот вопрос – ноутбуки раскупили и ничего не оставалось, как искать что-то подобное. Магазины ДНС и Ситилинк предлагали обширный выбор игровых ноутов, но все они были либо на 10-15 тысяч дороже и картами max-q, либо за эти деньги предлагали с картой 1650ti, что не совсем соответствовало ожиданиям. И вот через несколько дней в официальном магазине ASUS на TMALL я нахожу ноутбук TUF Gaming A15 FX506IV-HN474 с полноценной RTX2060 за 79990 рублей и ещё промокод на 6 тысяч рублей. Итого 73990 рублей за игровой ноутбук с дискреткой не max-q. Итак, давай те же разбираться что же в нём.

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Серия модели TUF Gaming A Графический контроллер реклама NVIDIA GeForce RTX 2060 Объем видеопамяти 6 Гб Тип видеопамяти реклама GDDR6 Тип графического контроллера Дискретный Частота видеопамяти 14000 МГц Объем оперативной памяти 16 Гб Тип оперативной памяти DDR4 3200 МГц Базовая частота процессора 2.9 ГГц Количество ядер 8 ядер (16 потоков) Кэш-память 8 Мб Максимальная тактовая частота 4.2 ГГц Модель процессора Ryzen 7 4800H Производитель процессора AMD Объем HDD Нет Объем SSD 512 Гб Тип хранилища данных SSD Диагональ экрана 15.6" Разрешение дисплея 1920x1080 Технология дисплея IPS-level Тип покрытия экрана Матовое Частота обновления 144 Гц Поддержка Wi-fi 802.11ac Bluetooth v 5.0 Звуковая система Стереодинамики с технологией DTS software Количество динамиков 2 Подсветка клавиш клавиатуры Есть, RGB Сканер отпечатка пальца Нет Операционная система Без ОС Веб-камера Есть, HD Встроенный микрофон Есть Разъем наушники/микрофон Есть Типы разъёмов 1x HDMI 2.0b, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x RJ45, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Количество ячеек батареи 4 Тип батареи Литий-ионная Энергоемкость батареи 90 Втч Вес 2.3 kg Материал корпуса Пластик Размеры (ШхГхВ) 359 x 256 x 24.7 ~ 24.9 мм Цвет Fortress Gray Дополнительные аксессуары Мышь TUF Gaming M5





Если честно – особых иллюзий я не питал к ноутбуку. Но обо всём по порядку. Ноутбук доехал до меня за 5 дней. Приехал в пупырке, коробка запечатана. Ноутбук уложен в тканевый чехол, в комплекте блок питания на 230Вт, проводная мышь TUF Gaming M5 и мануал. Коробка увесистая.

По пути домой заехал в Ситилинк докупить второй накопитель и подставку с охлаждением (как оказалось пользы она не принесла).

По ноутбуку

Компания ASUS в ноутбуках этого поколения услышала наконец то пожелания своих покупателей и разрешила снимать нижнюю крышку ноутбука. Открутив 10 шурупов по периметру и один по центру получаем доступ к внутреннему пространству ноутбука, где видим 3 массивных радиатора, 2 турбины и 4 жирные медные трубки на креплении которых расположилась гарантийная пломба. Вот и первая ложка дёгтя в бочке с мёдом. 2 медные трубки объединяют процессор и видеочип, это говорит о том, что один элемент будет греть другой. Система охлаждения оснащена "системой самоочистки", которая, по заявлению производителя, выводит частички пыли по каналам, расположенным между выводом воздуха турбин и радиатором.

Ниже крепления тепловых трубок располагается 2 слота оперативной памяти, которые заняты 2мя планками оперативной памяти.









Память у нас от Micron, на каждой планке по металлической пластине охлаждения.





















Под турбиной видеочипа расположился предустановленный накопитель M.2 от того же Micron объёмом 500 Гб. Забегая наперед скажу, что не стоит ждать от него каких-то аховых скоростей – около 1900Мб/с на чтение и 1100Мб/с на запись в последовательном режиме.









В противоположном углу расположен второй М.2 разъём в который можно установить второй накопитель размера 2280, что я и сделал. Установлен был PATRIOT P300 P300P256GM28 256ГБ под систему. Производитель заявляет, что скорость чтения/запись составляет 1700/1100 Мб/с.









И последним элементом, но не по значению, аккумулятор увеличенной ёмкости на 90 Вт·ч. В основном своём времени ноутбук используется как домашний компьютер для игр, интернета и просмотра видео, поэтому от розетки он практически не отключается. Один раз брал его с собой часов на 5, 3 из них ноутбук провел в режиме просмотра фильмов и роликов на ютубе и заряд батареи опустился всего до 30-40%, точное число уже и не назову. Понятно, что играть от батарейки такое себе развлечение, особенно когда дискретка отключается и нагрузка ложится на плечи встроенной графики, но для интернет сёрфинга, работы в текстовых редакторах и интернета часов на 5 хватит.

Дизайн привлекает своим минимализмом и простотой – сразу так ине скажешь, что это игровой ноутбук. Производитель заявляет даже ударопрочность и работоспособность в условиях жары до 49°С и холода до -32°С, а также ещё и влажности до 95%. Как говорится «сильное заявление! Проверять его, конечно же, не будем». Крышка экрана ровная, без рельефов. Присутствует имитация винтов по углам. Боковины у корпуса имеют скосы в нижней части, из-за этого ноутбук легко поднимать со стола. Петли довольно тугие, но все же у крышки есть небольшой люфт при касании. Ее легко открыть и отклонять одной рукой, ничего нигде не придерживая. Имеются ножки на днище для забора воздуха. Но вот в заборе воздуха кроется вторая ложка дёгтя. Отверстий недостаточно от слова совсем. Не то чтобы он перегревался как то люто, во всех режимах система охлаждения справляется, но на мой взгляд можно было бы крышку сделать более продуваемой, поскольку турбинки начинают шуметь достаточно громко. Играя в наушниках – их не услышишь, но находящимся рядом будет дискомфортно.

Экран полуматовый с диагональю 15,6” разрешением 1920×1080 и матрицей IPS. Частота обновления 144Гц. Не знаю, как кому, но после обычного монитора домашнего ПК 60 Гц «вау!» эффекта не было. Да! Он плавнее. Да, анимация выглядит живее, но, опять же, просидев за ним около получаса все эти ощущения пропадают и он воспринимается просто обычным экраном. Зерна не видно. Цвет насыщенный. В разных обзорах экран называют самым обычным – не так уж хорош если заниматься фото, для игр весьма вполне. Лично я брал ноутбук под домашние нужды, для игр, пользователь я самый обычный – неискушённый, мне хватает его полностью, как говорится, с головой. Засветов по периметру обнаружено не было. Рамки тонкие по бокам, сверху чуть шире, ещё немного шире в центре, где расположилась веб-камера. Автоподсветка отсутствует. Регулировка яркости происходит вручную. В ясную погоду вполне читабельно.

Слева от клавиатуры расположились разъёмы 1x HDMI2.0b, 1x USB3.2 Gen 2 Type-C, 1x RJ45, 2x USB3.2 Gen 1 Type-A. Стоит отметить, что Type-C поддерживает вывод изображения через соответствующий переходник, тем самым изображение возможно выдать ещё на 2 монитора при необходимости. Справа расположен 1x USB 2.0 Type-A и отверстия для вывода воздуха.

Клавиатура с RGB подсветкой, которую можно переключать как при помощи утилиты от АSUS Armory Crate, так и используя комбинации клавиш «FN» и стрелок влево или вправо. Комбинации клавиш «FN» и стрелок вверх и вниз регулируют яркость подсветки клавиатуры – всего 3 режима яркости. Сценариев 4: «статический», «дыхание», «стробоскоп», «цветовой цикл», можно настроить цвет. Я выбрал режим «статический». Подсветка не напрягает глаза, не слепит, ночью не мешает, надписи ночью читаются очень хорошо.

Отдельно выделены клавиши WSAD, в очередной раз намекая на то, что ноутбук игровой. Клавиатура мембранная, ход мягкий, плавный. Шума практически не издаёт – работать и играть приятно. По поводу тачпада ничего особенного сказать не могу – не пользуюсь им, у нас же мышь в комплекте присутствует. Да, выглядит как-то древне, вроде как поддерживает жесты.

По железу

Наконец-то добрались до самого интересного – железо. Процессор Ryzen 7 4800H – 8 ядер 16 потоков на архитектуре Renoir – новой мобильной серии гибридных CPU красных, получившей не только высокопроизводительное 7ми нанометровое ядро Zen2, но и графический процессор Vega также выпускаемый по стандартам 7нм. Сама архитектура относительно настольных Ryzen3000(построенных на 7нм Zen2 аналогично Renoir) подверглась значительной переработке и усовершенствованию, что позволило значительно нарастить количество вычислительных операций за такт. Частота в турбобусте достигает 4,2 ГГц при энергопотреблении лишь 45 Вт, кеш третьего уровня 8 Мб. Забегая наперёд могу сказать, что для обычного домашнего использования и игр такая вычислительная мощность излишняя, поскольку взаимодействие процессора с подсистемой памяти превосходна, напомню – память работает при частоте 3200 МГц, пусть и не с самыми низкими таймингами для этой частоты. В играх кадров это не прибавит, зато прибавит излишних градусов ещё и на видеокарте. В нагрузке процессор прогревается до 94°С, в пиках наблюдал и 97°С, но при этом ни малейшего намёка на троттлинг - критическая температура - 105°С. Система охлаждения справляется более чем. Минус заключается в том, что от этого «страдает» видеочип, получая вот это «бесполезное» тепло.































































































Для меня выходом из положения было отключение турбобуста в настройках электропитания. В итоге получаем частоту 2,9 ГГц и теряем при этом около 15-20°С тепла и около 30% вычислительной мощности процессора, но так ли это много?

Как видно из тестов в CPU-Z – с отключенным турбобустом производительность процессора сравнима, на минуточку, с Ryzen 7 1700X, что считаю весьма неплохим результатом при потреблении всего 25 Вт и тепловыделением около 70°С.

В бенчмарке Shadows of The Tomb Rider разница составляет всего 2 кадра в секунду 82 против 84.









Турбобуст в режиме "Агрессивный"













Турбобуст в режиме "Откл."





А вот в Assassin’s Creed Valhalla разницы между включенным и отключенным турбобустом вообще нет.









Турбобуст в режиме "Агрессивный"













Турбобуст в режиме "Откл."





В качестве дискретной графики у нас выступает видеочип от зеленых – GeForce RTX2060. Особенностью данного чипа является отсутствие ограничений по частотам, как обычно это встречается в видеочипах типа max-q или «для ноутбуков». Единственное ограничение – это потребляемая мощность – 90 Вт. Так же производитель "позаботился" о том чтобы пользователи не «баловались» всякими разгонами и зафиксировал значение P2State. Производитель заявляет, что частота видеопамяти составляет 14000 МГц, но по факту мы получим только 11000 (5500) МГц без возможности разгонов, даунвольтов и всего подобного.





















Тесты выше были произведены со стандартными настройками видеоадаптера. Но как же изменить значения частот? Выход нашёлся – программка NVidia Profile Inspector DmW v 3.50 позволяет отключить P2State и вот тут то начинается самое интересное.

Немного тестов в играх

В моём случае значение видеопамяти удалость достичь прибавив 800 МГц к памяти и зафиксировать частоту буста видеочипа на частоте 1800 МГц при напряжении 825 мВ. Эти настройки и будем использовать в дальнейших тестах. Пресет охлаждения - «Эффективность».

Assasin’s Creed Valhalla пресет «Высокие» (DLSS, RT – off)





















Shadows of the Tomb Rider пресет «Высокие»

























Metro Exodus пресет High (DLSS, RT – off)





















Cyberpunk 2077













































В заключении могу сказать, что на мой взгляд, как неискушённого пользователя, ноутбук получился весьма сбалансированным. Не без изъянов, конечно же, но за свои деньги (79990 руб.) он себя оправдывает с лихвой. В условиях 2021 года собрать компьютер с подобными характеристиками, наверное-то и невозможно. Одна 2060 сейчас стоит от 60 тысяч рублей. А тут полноценная машина всего за 80к так ещё и с монитором 144Гц, клавиатурой и мышью, которая шла в подарок, а она, на минуточку, только одна стоит от 2,5 до 5 тысяч рублей. Ноутбук позволяет комфортно окунуться в мир игр на средневысоких, высоких настройках.

К минусам я бы отнёс сюда:

1. Фиксированный режим P2State видеочипа. В этом режиме с видеокартой ничего не сделаешь от слова совсем. Пришлось недели 2 провести в поисках решения этой проблемы.

2. Также как и в первом случае, отключить турбобуст просто так не получится – необходимы специальные реестры для активации в настройках электропитания.

3. Турбины охлаждения в играх довольно-таки шумны. Играя в наушниках Вы наверняка их не услышите, а вот окружающим дискомфорта доставят.

4. В минусы я записал бы ещё одну особенность системы охлаждения, если Вы - правша. Видеоядро имеет 2 радиатора – один из них выдувает воздух за ноутбук, а вот второй дует прямо в руку с мышью и после продолжительного времени руке становится жарковато.

Из плюсов:

1. Это цена! Получить полноценный компьютер с практически полноценной видеокартой RTX2060 да ещё и 8 ядер и 16 потоков в условиях майнинга, заоблачных ценах на видеокарты да ещё и полупроводникового кризиса – это просто дар.

2. Энергоэффективность. Потребляемая мощность процессора 45 Вт в пике, а видеочипа 90 Вт, при этом практически не уступают в производительности своим настольным собратьям.

3. Дизайн. Я понимаю, что это штука очень субъективная, но увидев его уже захотелось узнать – чем же он оборудован, а когда узнал, что внутри понял, что такую машину вряд ли я найду где-либо ещё.

4. Возможность апгрейда без потери гарантии. Производитель разрешил снимать крышку ноутбука, установил 2 планки памяти, а не распаял одну из них на плате, и никто Вам и слова не скажет при её замене. Опять же надо помнить про совместимость. Плюс возможность установить второй накопитель формата М.2 NVME.

5. Отдельное спасибо за заботу о покупателе и положили в комплект игровую мышь TUF Gaming M5.

А что по этому поводу думаете Вы? Напишите об этом в комментариях.