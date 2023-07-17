Американист Межуев: Трамп имеет мало шансов примирить РФ с Украиной

Ведущий американский политик, бывший президент США Дональд Трамп, высказал уверенность в скором заключении соглашения между Россией и Украиной, если он выиграет предстоящие выборы в 2024 году. Однако эксперты сомневаются в возможности его достижения и указывают на ряд препятствий, которые могут случиться на пути к компромиссу.

реклама

Борис Межуев, старший научный сотрудник ИНИОН РАН и признанный американист, отмечает, что Трамп сторонник ослабления трансатлантического единства. Это может привести к тому, что ключевые европейские члены НАТО, включая Великобританию и Польшу, не поддержат его усилия по договоренности с Лондоном, Варшавой и Киевом. Межуев считает, что в достижении соглашения между Москвой и Киевом существенную роль играет единство и солидарность внутри НАТО. Поэтому успех в этом вопросе может быть более вероятен у президента, который сумеет поддерживать эту солидарность.

Межуев сомневается в возможности текущего президента Джо Байдена достичь соглашения, а именно в его способности сдерживать Великобританию и оказывать давление на Киев с авторитетом трансатлантического блока. Согласно его оценке, Трамп, возможно, не обладает достаточным реализмом и более реалистичный президент может иметь больше шансов на успех.

Важно отметить, что Трамп ссылается на свою предыдущую встречу с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году и утверждает, что именно эта встреча отложила начало спецоперации на несколько лет. Он также подчеркивает свои положительные отношения с Путиным в прошлом.





рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля



