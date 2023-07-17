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Военкор Коц показал видео с колонной ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
Колонну ЧВК «Вагнер» сняли на видео в Белоруссии

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Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлено движение колонны Частной Военной Компании (ЧВК) "Вагнер" на территории Белоруссии. Это видео, снятое утром 15 июля в Гомельской области, показывает несколько видов транспортных средств, включая внедорожники, пикапы модели УАЗ "Патриот", "Буханки" и "Газели" с прицепами, а также грузовики, автобусы и легковые автомобили. Общее количество машин на кадрах составляет около 50, хотя на видео отсутствует специализированная военная техника.

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Кроме того, Коц также опубликовал видео, на котором фиксируется передвижение колонны ЧВК "Вагнер" по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. Наблюдаемая колонна направляется в сторону Москвы, а ее передвижение сопровождают автомобили ДПС. Военный корреспондент утверждает, что бойцы "Вагнера" перемещаются на новое место дислокации, при этом с собой у них имеется строительная и инженерная техника.

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Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о начале обучения военнослужащих территориальных войск республики бойцам ЧВК "Вагнер". Эти тренировки проводятся на полигоне, расположенном около города Осиповичи в Могилевской области. Также было озвучено о разработке совместных планов работы между вооруженными силами Белоруссии и бойцами ЧВК "Вагнер" в ближайшей перспективе.

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