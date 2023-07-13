Более 2000 единиц танков, РСЗО, различных комплексов, гаубиц, противотанковых орудий было сдано в Министерство Обороны, и теперь "налегке" музыканты идут на Запад

Колонна бойцов ЧВК "Вагнер" направляется в Белоруссию с целью обмена опытом с белорусскими военными, предположил в ходе беседы с новостным порталом NEWS.ru белорусский военный аналитик, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский. По его высказыванию, для въезда на территорию республики и размещения в подготовленных для "Вагнера" лагерях необходимо перемещаться по трассе М-4.

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В России за этой колонной осуществляет сопровождение ГИБДД, у нас же эта задача будет возложена на ГАИ. Это исключительно военная логистика, которая обладает своими характерными особенностями. Стоит иметь в виду, что такое большое количество техники требует дозаправки каждые 500-600 километров, — пояснил Тиханский.

По мнению эксперта, в Белоруссии колонну "Вагнера" встретит 5-я бригада спецназа республики. Он отметил, что именно эта бригада должна была быть направлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко для защиты Москвы в день попытки мятежа.

Тиханский также предположил, что колонна техники может двигаться в Белоруссию "легко", так как накануне произошла передача вооружений ЧВК "Вагнер" со стороны Министерства обороны РФ. Кроме того, он не исключил, что будут передислоцированы именно те подразделения, которые решили остаться со связанным с ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Примерно половина бойцов не желает подписывать договоры с Министерством обороны, — утверждает эксперт.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил о наблюдении большой колонны военной техники на трассе М-4. По его словам, транспортные средства движутся в направлении Москвы и принадлежат подразделениям ЧВК "Вагнер", начавшим процесс передислокации. На опубликованном видео можно увидеть военные автомобили, передвигающиеся по дороге. Место съемки, однако, не было уточнено военным корреспондентом. В то же время он подчеркнул наличие автобусов с белорусскими номерами в колонне. Это, по его мнению, может косвенно указывать на пункт назначения.

12 июля в Министерстве обороны РФ заявили о завершении приема военной техники от подразделений ЧВК "Вагнер". По информации ведомства, было передано более двух тысяч единиц танков, РСЗО, различных комплексов, гаубиц, противотанковых орудий и другого вооружения.

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Сообщалось о начале строительства полевых лагерей для бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. Лагери будут развернуты в Могилевской области, в 200 километрах от границы с Украиной, а первый из таких лагерей будет расположен неподалеку от населенного пункта Осиповичи.