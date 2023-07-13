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Бывший дипломатический представитель президента Российской Федерации, Анатолий Чубайс, выступил в роли автора научной публикации в журнале Российской академии наук "Вопросы экономики" как независимый исследователь из британского города Глазго, указывается на веб-сайте данного журнала. Под заголовком "Неплатежи в российской экономике в 1990-х годах: неожиданный институт" была опубликована статья, где охвачены масштабы, сложность и протяженность данного явления, проанализированы имеющиеся в научной литературе объяснения причин и путей преодоления, а также представлены авторские дополнения к исходной концепции экономических реформ, разработанной группой ученых из Москвы и Ленинграда во второй половине 1980-х годов, гласит аннотация к данной статье.
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В середине марта 2022 года зарубежные медиа, ссылаясь на внутренние источники, сообщили о том, что Чубайс покинул Россию и ушел с занимаемой им должности. Возможной причиной данного шага было неприятие им военной операции России на Украине. 25 марта того же года президент Путин подписал указ об освобождении Чубайса от занимаемой должности.