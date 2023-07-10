Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Александр Камышин, сообщил в эфире телеканала "Рада", что на Украине началось строительство завода для производства турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Ранее Камышин объявил о подписании меморандума о развитии производства беспилотников между Киевом и Анкарой.

"Строительные работы на заводе Bayraktar, о котором на Украине говорят уже несколько лет, начались. Этот завод уже не ограничивается только меморандумами, как это было ранее, - отметил Камышин.

Он также подчеркнул, что сейчас все усилия направлены на модернизацию военно-промышленного комплекса Украины, особое внимание уделяется производству боеприпасов. Министр отметил, что "темпы увеличения производства боеприпасов значительно отстают от наших потребностей".

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Ранее генеральный директор турецкой компании Baykar, Халук Байрактар, заявил о планах начать производство боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.