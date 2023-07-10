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Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) Игорь Коротченко заявил, что Украина может иметь от нескольких десятков до полутора сотен ракет С-200. Эти ракеты представляют серьезную угрозу, сообщает РИА Новости. Ранее Минобороны РФ информировало о том, что украинские вооруженные силы попытались атаковать российскую территорию с использованием четырех зенитных ракет С-200, которые были переоборудованы для ударных действий. Одна из ракет была нацелена на Крымский мост. Две ракеты были сбиты системой ПВО, а две другие потерпели неудачу из-за радиоэлектронного противодействия. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил выявлять места хранения и подготовки ракет С-200 и аналогичных систем, а также разработать стратегию предварительного поражения.