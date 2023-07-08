Глава МАГАТЭ высказался об уязвимости ЗАЭС на фоне контрнаступления Украины

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Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK высказал свое мнение о положении Запорожской атомной электростанции (АЭС) в контексте текущего контрнаступления украинских войск. Согласно Гросси, АЭС в настоящее время находится на передовой линии и стала крайне уязвимым объектом.

Гросси отметил, что лично он посещал Запорожскую АЭС уже трижды и уточнил, что на станции присутствуют эксперты МАГАТЭ, которые получают информацию в реальном времени. Он подчеркнул, что во время его визитов на АЭС не было обнаружено никаких взрывчатых веществ.

В своих высказываниях Гросси предупредил о возможности "искусственной аварии" на АЭС. Он считает, что такой сценарий может осуществиться в результате нежелания или неспособности некоторых лиц предотвратить возникновение такой ситуации.

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