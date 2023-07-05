Ходаковский сравнил ВСУ с «заталкиваемой в мясорубку куском вырезки»
Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями в ходе военного конфликта на востоке страны, и бывший командир батальона "Восток", Александр Ходаковский, сравнил их положение с куском мясной вырезки, который твёрдая рука хозяина на Западе настойчиво толкает в "мясорубку". Эту аналогию он привел в своем Telegram-канале.
Ходаковский отметил, что успехи в боевых действиях помогают восстановить боеготовность армии. Однако, по его мнению, у Вооруженных сил Украины нет значительных побед.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за весь период контрнаступления Украины потери составили около 2,5 тысячи единиц различной военной техники и вооружений.
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