Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями в ходе военного конфликта на востоке страны, и бывший командир батальона "Восток", Александр Ходаковский, сравнил их положение с куском мясной вырезки, который твёрдая рука хозяина на Западе настойчиво толкает в "мясорубку". Эту аналогию он привел в своем Telegram-канале.

Ходаковский отметил, что успехи в боевых действиях помогают восстановить боеготовность армии. Однако, по его мнению, у Вооруженных сил Украины нет значительных побед.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за весь период контрнаступления Украины потери составили около 2,5 тысячи единиц различной военной техники и вооружений.