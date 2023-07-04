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В соответствии с информацией, опубликованной в телеграм-канале Mash, уголовные дела блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) готовятся к объединению в одно производство. По данным канала, причина объединения заключается в том, что оба блогера, а также другие "инфоцыганы", якобы воспользовались общей "крышей", позволяющей им уклоняться от уплаты налогов.
В сообщении упоминается женщина, известная как "атаманша", которая, как утверждает канал, помогала уклоняться от уплаты налогов и в настоящее время покрывает огромные долги Блиновской и Лерчек.
Приводится пример, связанный с Валерией Чекалиной, которая, несмотря на блокировку своих счетов, якобы смогла скрыть и внести 311 миллионов рублей.
Что касается Елены Блиновской, ее адвокат на недавнем заседании заявил, что были внесены первые 30 миллионов рублей из общей суммы долга, составляющего 918 миллионов рублей.
Правоохранительные органы полагают, что "атаманша" могла оказать помощь в этом процессе.
По данному делу будет возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества", и оно будет передано в Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.