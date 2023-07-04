Бывший советник Кучмы Соскин: Зеленский готов полностью уничтожить ВСУ ради захвата Крыма

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Владимир Зеленский, Президент Украины, столкнулся с критикой за свои заявления относительно конфликта с Российской Федерацией и захвата Крымского полуострова. Олег Соскин, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы, выразил свое беспокойство и опасение по поводу высказываний Зеленского.

Соскин утверждает, что Зеленский готов пожертвовать вооруженными силами Украины, чтобы достичь своей невыполнимой цели по возврату Крыма, поскольку он считает, что конфликт не закончится без этого. Эксперт выразил опасения относительно возможного негативного влияния на страну и призвал быть бдительными в такой сложной ситуации.

По мнению Соскина, у Зеленского возникли серьезные проблемы. Он выразил надежду, что Президент не потерял рассудок или не столкнулся с серьезными трудностями, которые могут повлиять на его решения. Соскин также отметил трудности, с которыми сталкивается украинская армия в своем наступлении, уменьшение численности военнослужащих и недостаток поставок оружия со стороны западных союзников.

Заявления Зеленского о необходимости захвата Крыма, чтобы закончить конфликт, вызвали беспокойство и недоумение у Соскина, который рассматривает их как проявление невменяемости и готовность отправить украинскую армию на полное уничтожение.

Олег Соскин подчеркнул, что Президент уже не понимает, что говорит, и выразил опасения относительно возможных последствий таких заявлений для Украины.

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