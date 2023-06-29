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Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) под названием "Сильные идеи для нового времени", где он озвучил свою позицию по важному вопросу суверенитета страны. Следуя своей характерной стилистике, президент выразил уверенность в том, что сильное и ответственное гражданское общество является основой для достижения полного суверенитета России.
В своем выступлении, президент Путин подчеркнул ключевую роль общественных, предпринимательских и волонтерских инициатив в дальнейшем развитии страны. Он отметил, что эти инициативы являются мощным двигателем прогресса и успеха, а сильное и ответственное гражданское общество служит фундаментом для обеспечения суверенитета России.
Президент выразил убеждение в необходимости использования передовых решений, предложенных гражданами, деловыми сообществами и другими объединениями. Он подчеркнул важность установления высоких стандартов социальной поддержки, улучшения благоустройства городов и населенных пунктов, а также развития экономики на основе собственного производства современных товаров, услуг и технологий.
Завершая свое выступление, президент Путин подчеркнул, что все поставленные цели являются реальными и достижимыми. Он уверен в том, что Россия обладает необходимыми ресурсами и возможностями для успешного и созидательного развития страны.