Северный округ Калифорнии подал в суд на Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka) по обвинению в присвоении $21 млн инвестиционных средств. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) считает, что Ичиока представлял себя криптовалютным и форекс-трейдером, принимал вклады от инвесторов и использовал их средства по своему усмотрению. Он выплачивал прибыль старым инвесторам из денег новых участников.

По данным CFTC, в эту схему вовлечено более 100 человек и организаций. Основатель пирамиды создал группу под названием Ichioka Ventures и на своем веб-сайте заявлял, что он опытный трейдер, уже заработавший миллионы долларов. Участникам группы обещали выплату 10% от их вкладов каждые 30 рабочих дней. Однако, после того, как была потеряна значительная сумма средств, Ичиока начал фальсифицировать выписки и балансы пользователей, а прибыль выплачивалась за счет денег новых инвесторов. Параллельно с этим он приобретал роскошные автомобили, драгоценности и дорогие часы для себя.

CFTC пытается добиться денежного штрафа против Ичиоки и наложения запрета на его участие в торговле. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции США также заявили, что начали свое собственное расследование деятельности Уильяма Ку Ичиоки.