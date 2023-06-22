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Существует несколько причин, объясняющих рост цены биткоина, превысившей отметку в $30 000. Давайте рассмотрим три из них.
Во-первых, одной из ключевых причин является подача заявки на биткоин-ETF со стороны BlackRock. BlackRock является крупнейшим в мире управляющим активами и их заявка на создание биржевого фонда, связанного с биткоином, сигнализирует о том, что биткоин становится все более признанным классом активов и привлекает внимание институциональных инвесторов. Учитывая, что BlackRock редко получает отказы от Службы по ценным бумагам и биржам США (SEC), данный шаг сильно влияет на рынок и вызывает рост цены.
Во-вторых, другие крупные компании также подали заявки на биткоин-ETF, вдохновленные успехом BlackRock. WisdomTree, мировая финансовая компания, и Invesco, ещё одна крупная компания по управлению инвестициями, сделали повторные заявки на создание своих биткоин-ETF. Это указывает на то, что интерес институциональных инвесторов к биткоину продолжает расти, и это оказывает положительное воздействие на цену криптовалюты.
В-третьих, запуск криптовалютной биржи EDX также повлиял на рост цены биткоина. EDX поддерживается такими крупными финансовыми институтами, как Charles Schwab, Citadel Securities и Fidelity Digital Assets, и предлагает торговлю несколькими популярными криптовалютами. Ее запуск без негативных регулятивных последствий, которые затронули другие биржи, демонстрирует рост интереса и принятие криптовалюты в финансовой сфере.
Хотя рынок биткоина сталкивается с регулятивными вызовами, аналитики считают, что рост цены не был вызван коротким сжатием или ликвидацией шорт-позиций. Это может указывать на то, что повышение цены было вызвано долгосрочными позициями по фьючерсам.