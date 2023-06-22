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Статья из журнала The Economist под заголовком "Монстр инфляции пока не укрощен" описывает текущую экономическую ситуацию, указывая на проблемы, связанные с ростом инфляции.
В Соединенных Штатах годовая инфляция снизилась до 4%, что приближается к прошлогодним цифрам. Хотя рецессия не предвидится, Федеральная резервная система решила приостановить повышение процентных ставок. Фондовые рынки в США восстанавливаются благодаря росту акций технологических компаний, и индекс американских компаний S&P 500 в этом году вырос на 14%. Однако в Великобритании инфляция продолжает вызывать тревогу.
Банк Англии неожиданно повысил процентные ставки на полпроцента до 5%, что является самым высоким уровнем с 2008 года. Экономисты ожидали лишь небольшое повышение ставок, но Монетарный комитет принял решение о более значительном повышении, объясняя его необходимостью контроля более высокой инфляции, чем ожидалось.
Инфляция вызывает серьезное беспокойство в Великобритании, где заработная плата и базовые цены (исключая энергию и продукты питания) увеличиваются примерно на 7% в год. Подобная ситуация наблюдается и в США, и в еврозоне, где инфляция превышает 5%. Центральным банкам предстоит трудный выбор, и их решения окажут влияние на финансовые рынки, вызывая неопределенность и потрясения для различных категорий населения.
Инвесторы на рынке акций надеются, что центральные банки смогут вернуть инфляцию к целевым показателям в 2% без рецессии. Однако история показывает, что снижение инфляции может быть болезненным процессом.