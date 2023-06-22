Возникает впечатление, что мировая экономика выбралась из затруднительного положения, но так ли это

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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Статья из журнала The Economist под заголовком "Монстр инфляции пока не укрощен" описывает текущую экономическую ситуацию, указывая на проблемы, связанные с ростом инфляции.

В Соединенных Штатах годовая инфляция снизилась до 4%, что приближается к прошлогодним цифрам. Хотя рецессия не предвидится, Федеральная резервная система решила приостановить повышение процентных ставок. Фондовые рынки в США восстанавливаются благодаря росту акций технологических компаний, и индекс американских компаний S&P 500 в этом году вырос на 14%. Однако в Великобритании инфляция продолжает вызывать тревогу.

Банк Англии неожиданно повысил процентные ставки на полпроцента до 5%, что является самым высоким уровнем с 2008 года. Экономисты ожидали лишь небольшое повышение ставок, но Монетарный комитет принял решение о более значительном повышении, объясняя его необходимостью контроля более высокой инфляции, чем ожидалось.

Инфляция вызывает серьезное беспокойство в Великобритании, где заработная плата и базовые цены (исключая энергию и продукты питания) увеличиваются примерно на 7% в год. Подобная ситуация наблюдается и в США, и в еврозоне, где инфляция превышает 5%. Центральным банкам предстоит трудный выбор, и их решения окажут влияние на финансовые рынки, вызывая неопределенность и потрясения для различных категорий населения.

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Инвесторы на рынке акций надеются, что центральные банки смогут вернуть инфляцию к целевым показателям в 2% без рецессии. Однако история показывает, что снижение инфляции может быть болезненным процессом.