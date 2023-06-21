Биржа криптовалют Binance подтвердила запуск нод в сети Lightning Network для биткоина. Это позволит интегрировать решения по вводу и выводу средств. Некоторые пользователи уже заметили наличие новых нод Lightning, и Binance подтвердила свою причастность к этой инициативе. Они сообщили, что ещё много технической работы предстоит, и они дадут знать, когда Lightning Network будет полностью интегрирована.

Изначально об этой инициативе Binance было объявлено 8 мая, когда сеть биткоина испытывала перегрузку из-за создания ординалов. Несколько конкурирующих бирж, включая Kraken и Bitfinex, уже интегрировали сеть второго уровня, известную как Lightning Network. Она предназначена для снижения затрат и увеличения пропускной способности транзакций в сети биткоина.

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Сеть Lightning Network, основанная на биткоине, способна обрабатывать до 1 миллиона транзакций в секунду. За последний год пропускная способность сети постоянно росла, как указывает информационная панель The Block. На данный момент её ёмкость составляет около 148 миллионов долларов.