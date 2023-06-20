Криптотрейдер Тон Вейс считает, что биткоин (BTC) всё ещё находится на медвежьей территории, несмотря на отскок главной криптовалюты на прошлой неделе

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Согласно мнению криптотрейдера Тон Вейса, биткоин (BTC) до сих пор находится на медвежьей территории, несмотря на небольшой отскок цены на прошлой неделе. Он считает, что этот отскок недостаточен для запуска нового восходящего тренда.

Даже после повторного тестирования ключевой скользящей средней на дневном графике в качестве сопротивления, эксперт не видит оптимистичной динамики биткоина. Он отмечает, что цена по-прежнему выглядит медвежьей, несмотря на рост, и чтобы серьезно рассматривать возможность бычьего рынка, биткоин должен подняться выше отметки в $ 27 000. Возможно, даже достижение предыдущего максимума колебаний на уровне $ 28 000 будет необходимо, чтобы он поверил в возможность бычьего тренда.

Тон Вейс предполагает, что последний отскок цены биткоина, скорее всего, будет недолгим. Он отмечает, что хотя это было хорошее ралли, технический анализ не показывает никаких существенных изменений, кроме отскока от уровня поддержки в $ 25 000. Биткоин до сих пор не проявил признаков бычьего тренда, и чтобы подтвердить рост, ему необходимо подняться выше отметки в $ 27 000.

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На данный момент цена биткоина составляет около $ 26 400 и не демонстрирует значительных спадов или взлетов.