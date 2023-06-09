Американский регулятор назвал ценными бумагами ближайших конкурентов альткоина. Эксперты рассказали, какие риски это несет для второй по капитализации криптовалюты

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иски к двум ведущим криптобиржам, Binance и Coinbase, обвиняя их в незаконной продаже ценных бумаг. Однако в списках криптовалют, которые SEC назвала ценными бумагами, одно заметное отсутствие не осталось незамеченным: Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, не была упомянута в иске.

Это отсутствие упоминания Ethereum вызвало смешанные реакции в криптовалютном сообществе. С одной стороны, многие инвесторы и энтузиасты Ethereum рады, что регулятор не признал их любимую криптовалюту ценной бумагой. Однако, с другой стороны, остаются опасения о будущих последствиях этого решения.

Эксперты отмечают, что исключение Ethereum из иска может быть временным успокоением, и в будущем SEC может обратить свое внимание на эту платформу. Некоторые считают, что SEC может провести дополнительное расследование и взять Ethereum под пристальный контроль, основываясь на тех же критериях, по которым были названы другие криптовалюты в иске. Это может привести к негативным последствиям для Ethereum и его экосистемы, включая отток инвесторов и уменьшение платформы.

Однако другие эксперты полагают, что исключение Ethereum из списка ценных бумаг может быть положительным сигналом для криптовалютной индустрии. Они считают, что это может подтвердить статус Ethereum как протокола, который широко используется в децентрализованных финансовых (DeFi) приложениях и имеет значительное влияние на развитие инноваций в сфере блокчейн-технологий. Отсутствие упоминания Ethereum в иске может подчеркнуть его уникальные особенности и отличия от других криптовалют, что может привлечь больше инвесторов и разработчиков в экосистему Ethereum.

Несмотря на различные точки зрения, многие согласны, что решение SEC имеет потенциал повлиять на будущее Ethereum. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий регулятора и реакции криптовалютного сообщества.

Одним из возможных сценариев является проведение более детального расследования SEC в отношении Ethereum и его соответствия законодательству о ценных бумагах. Это может привести к изменениям в регулировании и требованиям к платформам, работающим на базе Ethereum. В свою очередь, это может повлиять на привлекательность платформы для инвесторов и разработчиков.

С другой стороны, возможны и положительные сценарии. Отсутствие признания Ethereum ценной бумагой может укрепить его позицию как децентрализованного протокола и среды для развития инноваций. Это может привлечь больше проектов и инвестиций в экосистему Ethereum.

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Несмотря на неопределенность и риски, эксперты подчеркивают, что Ethereum остается одной из ведущих криптовалют и имеет значительный потенциал для роста в долгосрочной перспективе. Учитывая его роль в DeFi и развитие инфраструктуры, Ethereum может продолжать привлекать внимание инвесторов и оставаться ключевым игроком в мире криптовалют.