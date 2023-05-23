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Шиба Ину вырос на 7%, но есть нюанс

Похоже, что это после этого роста будет долгий застой
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Взлет курса Shiba Inu (SHIB) на 7% вызывает волнение среди инвесторов и трейдеров, однако стоит ли радоваться этому скачку? Давайте проанализируем текущую ситуацию.

На графике цены Shiba Inu мы наблюдаем, что курс отскочил к линии поддержки паттерна, которая присутствует уже почти год. Это может сигнализировать о возможном развороте тренда и продолжении роста. Кроме того, важно обратить внимание на дивергенцию RSI (индекс относительной силы) на дневном и шестичасовом графиках. Если RSI продолжает отклоняться вверх, это может подтверждать устойчивость роста курса SHIB.

Однако следует помнить, что будущее направление тренда будет зависеть от нескольких факторов. Важно наблюдать, произойдет ли отскок цены от текущего уровня поддержки или же мы столкнемся с пробоем долгосрочной модели и медвежьим трендом. Поэтому, прежде чем делать окончательные выводы, рекомендуется тщательно изучить дальнейшие движения курса SHIB и следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.

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Несмотря на рост курса SHIB, инвесторы и трейдеры должны сохранять бдительность и принимать информированные решения. Рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью, поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам и учесть разнообразные аспекты при принятии решений в сфере инвестиций.

Подведя итог, 7% рост курса Shiba Inu (SHIB) вызывает некоторый оптимизм, однако дальнейшие движения зависят от ряда факторов. Оставайтесь внимательными и продолжайте следить за развитием событий на рынке, чтобы принимать осознанные решения в своих инвестиционных стратегиях.

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