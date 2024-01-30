Президент России, Владимир Путин, выразил признание губернатору Санкт-Петербурга, Александру Беглову, за впечатляющие показатели города на рабочей встрече. Он подчеркнул трехкратный рост промышленного производства в городе, превосходящий средние показатели страны, а также высокий стандарт безопасности жилья и низкий уровень безработицы.

Президент выразил убеждение, что несмотря на достижения, в Петербурге предстоит решать вызовы, такие как улучшение экологии, модернизация дорожной сети и сохранение культурных наследий. Он отметил, что эти области требуют дополнительного внимания для обеспечения устойчивого развития города.

Стенограмма встречи, опубликованная на официальном сайте Кремля, детально отражает обсуждение важных вопросов, которые привлекают внимание общественности.