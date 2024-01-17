В России призвали не запугивать семьи на фоне идеи о наказании за разводы

В высказывании российской депутатки Нины Останиной прозвучало решительное несогласие с идеей введения штрафов за развод в России. Она аргументировала свою позицию, отметив, что такие меры являются неэффективными из-за того, что большинство разводов обусловлены материальными факторами. Депутат подчеркнула, что в 80% случаев развода происходит по причинам, таким как отсутствие жилья, низкий уровень заработной платы, или психологические напряжения, что представляет собой глубокую психологическую драму для всех вовлеченных сторон, включая детей.

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Останина настаивала на том, что вопрос о разводе – это интимное решение семьи, и никто извне не должен вмешиваться в этот процесс. Она выразила сомнения относительно практичности предложения введения штрафов, поставив под сомнение возможность взимания денег в ситуации, когда причины развода обусловлены материальными трудностями. Политик подчеркнула, что исторически в России существовали общественные меры воздействия, но даже в советские времена не принимались карательные меры в отношении разводящихся семей. Она заключила свое высказывание, подчеркивая неуместность инициативы, предлагая отказаться от пугания российских семей подобными карательными методами.