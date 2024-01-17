В Госдуме отреагировали на идею повысить тарифы за услуги ЖКХ

Александр Якубовский, выступая в качестве члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, высказал свою категорическую критику идеи о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 15%. В ходе беседы с «Лентой.ру» он подчеркнул, что на данный момент уровень сбора платежей за ЖКХ стремится к 100%, а в каждом тарифе уже учтена инвестиционная составляющая. По его мнению, прежде чем рассматривать вопрос о повышении тарифов для граждан, необходимо тщательно проанализировать направление расходов ресурсоснабжающих организаций.

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Андрей Гурулев, другой депутат Госдумы, выступил с предложением повысить тарифы с целью решения проблем с коммунальными авариями. В своем выступлении он отметил, что текущие тарифы не учитывают расходы на обновление оборудования.

Якубовский явно высказал свое недовольство инициативой повышения тарифов, подчеркнув, что в каждом тарифе уже заложены инвестиции, и поощрил осуществление тщательного анализа финансовых потоков ресурсоснабжающих организаций. Ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вернуть теплосети и генерации в госсобственность как один из возможных способов решения проблем в сфере ЖКХ.

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В свете январских аварий на теплосетях в российских регионах Кремль обещает провести неотложные меры и осуществить анализ относительно части жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящейся в состоянии устаревшего оборудования.