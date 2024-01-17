В Финляндии заявили о планах не открывать границу с Россией в феврале

В свете проблемы нелегальной миграции в Финляндии в феврале планируется оставить закрытыми контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, поскольку власти выражают сомнения относительно возможности нахождения долгосрочного решения этого вопроса. Информация, предоставленная местным изданием Ilta-Sanomat, подчеркивает неопределенность в этом вопросе.

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В предшествующих действиях финские власти решили разработать закон о пограничной процедуре для беженцев на границе с Россией. Однако глава МВД Финляндии, Мари Рантанен, отмечает сложность оценки времени завершения этого законопроекта.

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В январе правительство Финляндии приняло решение о продлении закрытия границы с Россией до 11 февраля, что было объявлено после заседания Госсовета.